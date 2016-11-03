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Новодвинск: Дама гуляла в кафе...

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы города Новодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК (публичное оскорбление представителя власти).

По версии следствия, в ночь на 16 декабря 2016 года сотрудники вневедомственной охраны прибыли в помещение кафе в городе Новодвинске, в котором нетрезвая посетительница нарушала общественный порядок. Подозреваемая, желая помешать правовому разбирательству и доставлению ее в отдел внутренних дел, в присутствии посторонних лиц оскорбила представителя власти, унизив тем самым его честь и достоинство. Несмотря на недовольство подозреваемой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, ее доставили в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

31 январь 09:04 | : Происшествия

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