Новодвинск: Дама гуляла в кафе...

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы города Новодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК (публичное оскорбление представителя власти).
По версии следствия, в ночь на 16 декабря 2016 года сотрудники вневедомственной охраны прибыли в помещение кафе в городе Новодвинске, в котором нетрезвая посетительница нарушала общественный порядок. Подозреваемая, желая помешать правовому разбирательству и доставлению ее в отдел внутренних дел, в присутствии посторонних лиц оскорбила представителя власти, унизив тем самым его честь и достоинство. Несмотря на недовольство подозреваемой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, ее доставили в отдел полиции для разбирательства.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.