Митькин сядет за хоккей? В Москве задержан главный пиарщик губернатора Михальчука

О задержании главного политтехнолога экс-губернатора Архангельской области Ильи Михальчука, ставшего «серым кардиналом» Приморья, сообщают наши дальневосточные коллеги.
— Илья Спокойнов (Митькин) задержан в Москве 23 декабря, с ним проводятся следственные действия. Примерно в это же время Следственный комитет задержал его жену Свиридову.
Как полагают приморские журналисты, арест связан с хоккейной деятельностью нашего антигероя – в 2015 году он стал генеральным директором х/к «Адмирал».
Митькин-Спокойнов стал известной в определенных кругах личностью после того, как в 2004-м прилепился к тогдашнему губернатору Алтая Михаилу Евдокимову, и был у него кем-то вроде пресс-секретаря «на общественных началах». Подробности можно прочитать здесь.
С пришествием в Архангельскую область Ильи Михальчука, Митькин перемещается в Поморье, приведя с собой целую команду пиарщиков (последний из оставшихся – директор АГТРК «Поморье» Сергей Николаев), получившую среди местных журналистов прозвище «ОПГ «Чужие». Отбыл вместе со своим шефом Михальчуком и очень быстро всплыл в Приморье в структурах, близких к губернаторским.
Напомним, что недавно Митькин перешел на работу советником заместителя председателя Государственной Думы Сергея Неверова. Уже тогда наблюдатели высказывали предположение, что он бежит с Дальнего Востока в предчувствии больших неприятностей.
Интересно, что, по утверждению приморских журналистов, Митькин-Спокойнов был фальшив, начиная с ФИО – его настоящие фамилия-имя-отчество Заур Адильевич Зельдович.