Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митькин сядет за хоккей? В Москве задержан главный пиарщик губернатора Михальчука

О задержании главного политтехнолога экс-губернатора Архангельской области Ильи Михальчука, ставшего «серым кардиналом» Приморья, сообщают наши дальневосточные коллеги.

Илья Спокойнов (Митькин) задержан в Москве 23 декабря, с ним проводятся следственные действия. Примерно в это же время Следственный комитет задержал его жену Свиридову.

Как полагают приморские журналисты, арест связан с хоккейной деятельностью нашего антигероя – в 2015 году он стал генеральным директором х/к «Адмирал».

Митькин-Спокойнов стал известной в определенных кругах личностью после того, как в 2004-м прилепился к тогдашнему губернатору Алтая Михаилу Евдокимову, и был у него кем-то вроде пресс-секретаря «на общественных началах». Подробности можно прочитать здесь.

С пришествием в Архангельскую область Ильи Михальчука, Митькин перемещается в Поморье, приведя с собой целую команду пиарщиков (последний из оставшихся – директор АГТРК «Поморье» Сергей Николаев), получившую среди местных журналистов прозвище «ОПГ «Чужие». Отбыл вместе со своим шефом Михальчуком и очень быстро всплыл в Приморье в структурах, близких к губернаторским.

Напомним, что недавно Митькин перешел на работу советником заместителя председателя Государственной Думы Сергея Неверова. Уже тогда наблюдатели высказывали предположение, что он бежит с Дальнего Востока в предчувствии больших неприятностей.

Интересно, что, по утверждению приморских журналистов, Митькин-Спокойнов был фальшив, начиная с ФИО – его настоящие фамилия-имя-отчество Заур Адильевич Зельдович.  

26 декабрь 07:50 | : Происшествия / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2016 (194)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (193)
Июль 2016 (213)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.