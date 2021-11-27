Архангельская область: итоги 2021 года в лицах, фразах, хайпах

Подходит к концу 2021-й. Мы так надеялись, что он пройдёт не под знаком коронавируса, как-никак чистоплотный Бык, а не помойная Крыса (см. Восточный гороскоп). Ан нет, волна накатывала на волну, мир привыкал жить в новой реальности.
Год выборов, год разочарований и надежд, год потерь (причём самых близких)… с таким 2021-м никакого високосного не надо. Но ведь жили и пережили (кому повезло). Рассмотрим уходящий под традиционным для нашего издания ироничным углом зрения. И чур не обижаться!
Фраза года. Александр Цыбульский: «Ломоносов ушёл из Холмогор в Москву чтобы ПРОСЛАВИТЬСЯ». Не гарантируем точность сказанного губернатором Архангельской области на совместном заседании с представителями РАН, посвящённом некруглому юбилею великого учёного. Фраза не вошла в официальные отчёты, но именно в таком виде её интерпретировали сразу несколько наблюдателей от редакции, лично там присутствовавшие. С комментариями – «вот сказал, так сказал!».
А что, правильно сказал! Кто-бы знал башковитого парубка Михайло, останься он куковать на своей малой родине? Пешком или с рыбным обозом – неважно, главное, к чему пришёл. К всемирной славе! Теперь его родная деревня (бывшая Мишанинская) включена в список приоритетных туристических объектов. Если туда наконец пойдут деньги на инфраструктуру – всё спасибо даровитому земляку. Иных поводов облагодетельствовать нынешнее Ломоносово редакция не видит.
Да и времена меняются. Теперь за славой идут не из Архангельска в Москву, а в обратном направлении. Доказательства? Кто знал фамилию Цыбульского, когда он был заместителем министра экономразвития? А теперь… ну кто его не знает!
Хайп года. Безусловный лидер в этой номинации тот самый злосчастный коронавирус и связанные с ним ограничения, оставившие далеко позади страсти вокруг посадки известного оппозиционного политика. QR-код в определённой части общества стал новым матерным выражением, им уже пугают детей: «вырастишь – тебя откуаркодят». Кто-то безропотно пошёл ставить прививку, кто-то ради свободы ходить без маски и умереть под аппаратом ИВЛ готов драться с полицией и мёрзнуть на несанкционированных митингах. Навальный в зоне обзавидовался такой популярности и поддержке…
К слову, в рядах самых активных антиваксеров (если судить по перепалке в соцсетях) как раз находятся сторонники гонимого политика и активисты борьбы за чистоту Шиес. То есть, протест ради протеста. Те же коммунисты враз стали системными поборниками гражданских свобод… хотя при них нас организованно водили на любые прививки, не спрашивая желания родителей. Это сам президент отметил метким выражением «шлёп-шлёп».
Мученик года. Номинация памяти северодвинского кота Кузи. Домашний, добрый усатый-полосатый в последние дни жизни прошёл через настоящий ад, устроенный ему парочкой нелюдей в человечьем обличии. Всего лишь потому, что был любимым котиком мамочки одного из своих мучителей. Все действия последних происходили на глазах у ребёнка, фиксировались на видео и выкладывались в Сеть. На том и погорели. Общество восстало и требует самого сурового наказания.
На первом же заседании суда, который отправил садистов на психиатрическую экспертизу, активисты зоозащиты навесили обвиняемому тумаков. Такой гнев объясним, если бы…
… если бы в той же Сети не появлялись призывы от отдельных личностей подвергнуть подобным пыткам не только жестоких сожителей, но и их детей. Типа, око за око, пусть на себе прочувствуют, за нами правда. Вот, что страшно… Кузя бы не одобрил. Воистину, прав был Сергей Довлатов, когда писал: «После коммунистов я ненавижу оголтелых антикоммунистов». Прости нас, человеков, котомученник Кузя ещё и за то, что умеем писАть в интернете.
Киндер-сюрприз года. Несомненно, это северодвинец Александр Спиридонов, прошедший в Госдуму по 72-му одномандатному округу, а ранее сенсационно победивший на праймериз «Единой России». Сюрприз заключался в том, что раньше о нём не слышали даже матёрые архангельские журналисты. По большому счёту, его узнаваемость была только на уровне Северодвинска, и то благодаря известной на «Севмаше» фамилии.
Между тем, молодой политик вопреки всем прогнозам побеждает в родном городе скандально раскрученного оппозиционера Мандрыкина, тем самым дезавуировав сомнительную славу города корабелов как «гнезда политического протеста». Кто-то говорит – «это заслуга понаехавших московских пиарщиков». Что ж, вполне возможно… но политтехнологические приёмы в жаркую выборную страду ещё никто не отменял. Другим политическим силам стоит поучиться.
Неудачница года. Увы, победительница (причём абсолютная) в этой номинации – Ирина Чиркова. И дело не в том, что она проиграла выборы в Госдуму… к этому её однопартийцам не привыкать. Но бросить ради года в Москве насиженное место лидера фракции в региональном парламенте, которое под шумок занял её же душевный дружок, вот, что обидно. Финт пятилетней давности с пересчётом голосов в непризнанном государстве тоже не получился. Не было у руководства левой партии мотивации, ни финансовой, ни политической - всю предвыборную кампанию за Ириной Александровной тянулся шлейф громких скандалов, ей же по недоразумению спровоцированных. А дальше обида и уход из информационного поля. Что недостойно политбойца и обязательно окажет медвежью услугу в будущем.
Первый звонок уже прозвучал от бывших коллег по АОСД – позорные 7 голосов при выдвижении в новый состав избиркома. И шансы снова вернуться, откуда ушла с гордо поднятой головой аки Ломоносов в столицу, весьма призрачные. А если не политика, то журналистика? Так ведь нет такого издания, что подойдёт по статусу самой Чирковой. Короче, облом-с по всем направлениям.
Потеряшка года. Это Александр Некрасов. За прошедшие 15 месяцев многие забыли, что человек с такой литературной фамилией представляет интересы Архангельской области в верхней палате Федерального Собрания. Став сенатором, строительный магнат и по странному стечению обстоятельств член КПРФ совсем исчез из информационного поля. Если его имя и возникает в СМИ, то только в связи с баснословными доходами и вхождением (самого или супруги) в очередной миллионерский рейтинг. Впрочем, нельзя исключить, что это часть задуманного плана – у народа Поморья лишний раз не возникнет вопрос, какого чёрта он там делает, и за какие заслуги получил сенаторскую неприкосновенность.
Говорят, «деньги любят тишину», в этом состоянии они лучше размножаются. Но сентенция точно не относится к публичной политике и общественной деятельности. Некрасов, отзовитесь, мы волнуемся за вас!
Тихушники года. В этой номинации конкурировали два претендента – АРО ЛДПР и Фонд капремонта Архангельской области. Первые окончательно затихарились после ухода их политического лидера местного разлива Сергея Пивкова на госслужбу, что самым непосредственным образом сказалось как на результатах кандидатов в депутаты Госдумы, так и на проведении предвыборной кампании всей партии в целом. Проще говоря, некого было представлять и нечем хвастаться. Второй номинант с приходом нового директора (Елены Соколовской) практически прекратил выдавать информацию о своей деятельности, соответствующие группы в соцсетях лежат аки мёртвые.
«Приз» уходит Фонду. С учетом общественной и социальной значимости… проблема капитального ремонта когда-нибудь коснётся любого, а жизнеспособность ЛДПР волнует меньше 10% избирателей региона. Опять вспоминается про деньги и тишину… но только не тогда, когда деньги идут из наших коммунальных платежей.
Исключённый года. За явным преимуществом победителем объявляется Леонид Таскаев. Его исключение из рядов КПРФ в самый разгар избирательной кампании наделало много шума. Подобное происходило и в рядах справедливороссов, но с меньшей помпой и душещипательными подробностями. Фактически действующего депутата АОСД обвинили в двурушничестве и попытке раскола Комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству (подробности здесь). Фраза главного коммуниста Поморья Александра Новикова – я его, шельмеца, на руках нянчил – вошла в анналы региональной политики.
Впрочем, молодой (для политика) Леонид Львович только отряхнулся и вовсю сотрудничает с центристской «Партией Дела», в чьём федеральном руководстве сплошные представители крупного бизнеса и капиталистического производства. И это всё, что нужно знать о принципиальности профессиональных политиков…
Придурь года. В борьбе за лидерство в этой номинации схлестнулись экс-мэр Архангельска Александр Донской и главный фрик Поморья Андрей Христофоров (Просветлённый). Победил бывший чиновник, он же действующий порнодеятель, постоянно проживающий на брегах Невы, но не оставляющий своим внимание малую родину – как бы её лишний раз конкретно ославить.
На этот раз бывший лавочник с фальшивым дипломом предложил переименовать Архангельск в «Путенград», а заодно убрать чёрта с герба города (который, к слову, ему совсем не мешал во время короткого присутствия во власти). Зачем? Из голого желания вернуться в информационное поле после несчастья, случившегося в его семье. Другой бы на его месте грехи замаливал и делал выводы на будущее. И это лишнее доказательство того, какое (зачёркнуто) руководило городом на Северной Двине.
Помойка года. Архангельский сегмент социальной сети Telegram. Без комментариев.
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Редакция готова смиренно принять любые обвинения в субъективности выставленных оценок. Однако это фирменный стиль агентства «Руснорд» в части авторских материалов, которого мы собираемся придерживаться и в дальнейшем.
Всех с наступающим! И не кукситься.
За редакцию расписался Леонид Черток