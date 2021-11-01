За Донбасс ответит Ленин. И другие откровения от первого лица

Мы её ждали, и она пришла. Пресс-конференция Владимира Путина на этот раз проходит необычно поздно, за неделю до Нового года, зато в очном режиме. Значит, будем ждать подарков от первого лица…
Всё по-ковидному. Пишущею-снимающую братву заранее предупредили – пустим не всех, строго по регламенту Роспотребнадзора, та самая пресловутая «шахматная рассадка», будете как в кино. Что означает - никакой свободной аккредитации, кремлёвские сами отберут наиболее достойных.
По какому принципу? В прошлом году от Архангельской области были допущены к телевизору (общение проходило в режиме видеоконференции) только три издания – «Регион 29», «Правда севера» и «Архангельск»… никаких «Вольных дел». Трое из одного (бюджетного) ларца. Право задать вопрос наши не получили, возможно, не очень и рвались. У поморов собственная гордость…
В тот первый ковидный год президент больше говорил о социальной политике и поддержки населения, общий рефрен – «Победили немцев, победим и ЭТО». Вопросы внешней и внутренней (репрессивной) политики – «Возьмёте на работу Трампа?», «За что отравили Навального?» - прошли как-то боком. Типа кимчи, острая закуска для разжигания аппетита.
Каких вопросов ждать во второй ковидный?
Аналитики прогнозируют, что основной массив вопросов будет касаться QR-кодов, возможного введения обязательной вакцинации и расколе общества на ваксеров и аньтваксеров. Отсюда же вытекает: что государство собирается делать с массовыми акциями протеста (если таковые объявятся) – увещевать или разгонять? Впрочем, последнее прозвучит вряд ли – во время своих общений в эфире с народом президент старается максимально успокоить, а не обострять.
Также явно прозвучит «шкурный» вопрос – продолжаться ли неожиданные подарки от государства в части единовременных выплат и с какой интенсивностью будут компенсироваться убытки малому и среднему бизнесу. Тут стоит ожидать небольшой лекции об оздоровлении российской экономики… это уж как водится.
Обязательно будут взбучки. Точечные. Региональные. Касающиеся подготовки к неожиданно суровой зиме («никогда такого не было, и вот опять»).
О пытках в тюрьмах? Непременно. Об отношениях с новым канцлером Германии? Скорее всего. За что посадили Навального? Ожидаемо… в качестве перчинки.
И, конечно, сюрпризы. Общение с журналистами проходит под Рождество. Пусть и католическое… но в этом смысле мы не формалисты.
Ладно, хватит болтать. Смотрим.
Помните у Высоцкого: «Или так - оденьтесь свежо, И на выставке в Манеже…»? Вот и журналисты помнят. Красавцы (красавицы). И Собчак среди них принаряженная, в красном. У всех глаза горят в предвкушении. Дмитрий Песков предупредил о смене масок через каждые два часа и попросил не растекаться мыслью по древу.
ОН задержался на традиционные 13 минут (никакой магии чисел!). И предложил с места в карьер, без вступительной речи. Ну, раз так… Интерфакс предсказуемо задал вопрос – как будем вылезать из ковидной ямы и грядет ли полная (считай, обязательная) вакцинация.
- Ну, вы и спросили, - вздохнул-пошутил президент, - на этом вопросе можно встречу сворачивать.
И пошёл поток цифр: спад экономики всего 3% (у многих развитых солидно больше), рост ВВП 4.5%, у промышленности – 5%, строительство вообще бьёт все рекорды. Короче, для всех ковид – беда, а для нас драйвер роста. А всё потому, что наша экономика более мобильна (вот вам и «нефтяная игла»!). Прозвучала цитата из Солженицына в части «сбережения народа». Зал буквально замер от таких открытий, даже зазывные плакаты опустились.
На тему полной вакцинации опять вздох.
- У нас вакцинированных 59.4%, коллективный иммунитет – 80%... а недавно стали говорить о 95%. Но у нас северная с низким иммунитетом.
Далее были приведены доводы за вакцинацию, но без насилия над личностью – «надо убеждать, но не принуждать». Всем сёстрам по серьгам…
Вполне себе государственное издание задало чуть ли не провокационный вопрос о госбюджете – не планируется ли урезание социальных расходов? Да вы что, изумился президент, мы же социально ориентированы. Напомнил о разовых выплатах пенсионерам и школьникам, поддержке беременных – «рост расходов на социалку исчисляется триллионами».
- И бизнесу помогаем, и крупному, и малому, но не абы всем, а кто сохранил рабочие места.
Осталось понять, откуда деньги берём… если по уверению первого лица мы не включаем на полную мощность печатный станок на Госзнаке. Не то, что в США.
Кокетливый вопрос от Великого Новгорода – какой бы город вы выбрали для проживания… если не Москву и не Питер?
Задумчивый ответ – в Питере я родился, живу в Москве… вообще у нас все города хорошие. Но на юге жить комфортней (северу без вариантов).
Дошла очередь и до Навального с иноагентами – что произошло в России, если так взялись за инакомыслящих?
Да ничего особенного, последовал ответ, но «Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри». То есть, та самая «пятая колонна», которая была и будет всегда в везде. Мы просто применили американский опыт в части иноагентов, но максимально либерализовали штрафные санкции – «там до 5 лет». Фамилия Навального не была произнесена ни разу… «некий оппозиционер» и точка. «Никто его не травил, у нас, по крайней мере» как повторение прошлогоднего.
Очередь дошла до вопроса от иноагента, некто русскоязычный задавал его от английского издания. «Рассматривает ли Россия план нападения на Украину, вы так сердиты на Зеленского».
- А мы не сердимся, мы сосредотачиваемся. Мы с Ющенко и с Тимошенко вели диалог и работали, ни на какой Крым не покушались, а с этими… Кто просил майдан в 2014-м устраивать, когда Янукович сам собирался уйти?! У нас не было другого выбора, как не защитить русских людей в Севастополе.
Что касается ситуации на Донбассе. Президент уверен, что изначально во всём виноват… Ленин со товарищи с их неумелой национально-территориальной политикой в период нарезки будущего СССР – «русские земли отдали бог знает кому». И ещё пару раз эту компашку упомянул в негативном свете. Представляю лицо Зюганова… чуть раньше Владимир Владимирович обвинил его соратников антиваксерной агитации – «при ваших-то шлёп-шлёп прививки всем без разбора.
С международной тематики пора было сползать. И сползли.
- Говорят, дети деградируют в интернете, что вы об этом думаете?
- С чего вы взяли?! Дети у нас умные. Просто их надо воспитывать в гармонии, отвлекать от соцсетей… и за этим должны следить органы власти и НКО (?!).
Наконец модератор встречи (Песков) обратил внимание на яркое пятно по фамилии Собчак. Дама, всё детство прокачавшаяся на коленях будущего президента, жёстко спросила – что глава государства думает о пресс-хатах в российских тюрьмах, о пытках, изнасилованиях и прочих непотребствах.
- Кстати, это не только наша проблема, - был ответ, - нигде места заключения не санаторий, вспомните о Гуантаномо. Но… мы строим более комфортабельные тюрьмы, модернизацию «Крестов» я инициировал. И вообще… жизнь сложна и многогранна. Но жестоких тюремщиков будем увольнять… вплоть до посадок. Надо просто спокойней к этому относится.
Не садитесь, ребята, ох, не садитесь. Сложностей и на свободе предостаточно.
На четвёртом часу общения пошли более лёгкие вопросы:
- Почему не берёте на рыбалку Мишустина… всё с Шойгу и с Шойгу?
- Как там в еврейском анекдоте: «А кто же в лавке останется?!».
И не возразишь. Но лично мне стало скучновато.
Да, о подарках. Не тот формат. Однако одна президентская фраза должна войти в анналы российской публичной политики: «Дед Мороз дарит на Новый год только хорошим мальчикам и девочкам». Были такие сегодня в Манеже? Вот пусть и пеняют на себя…
P.S. Говорят, от Архангельской области на пресс-конференцию были отобраны самые проверенные – «Регион 29» и «Поморье». Очередь до них в который раз не дошла, впрочем, не очень-то рвались, не выпячивались. Зачем, ведь у нас в области всё хорошо. Или я заблуждаюсь?
Леонид Черток