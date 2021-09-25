Со следующего года Arctic Open укрупнится и разовьется

Об этом сообщил (по секрету) журналистам на сегодняшней пресс-конференции известный киноактер, директор «Гоголь-центра», президент межрегионального кинофестиваля «Край света» Алексей Агранович.
Агранович:
«Со следующего года фестиваль будет существовать как коллаборация двух фестивалей. Об этом собираемся подискутировать 11 декабря, когда пройдет презентация проекта. Мы проведем круглый стол «Кинофестиваль как драйвер развития региона». Это третий регион, в котором мы будем работать. В этом регионе, в отличие от двух предыдущих, мы работаем в коллаборации с фестивалем Арктик Опен».
На вопрос одного из присутствовавших журналистов – не собирается ли более опытный «Край света» схарчить наш Arctic Open, было отвечено буквально следующее:
«Никакого поглощения здесь нет, просто мы к взаимному, как мне кажется, интересу, попытаемся сформулировать актуальную повестку, в которой фестиваль может существовать на этой территории. У нас есть какие-то знания и опыт. Нет никакого поглощения, слияние – да. Мы предполагаем выстроить такую систему со следующего года, что на самом деле фестиваль будет существовать не четыре дня, как сейчас, мы хотим сделать фестиваль дольше, хотя бы неделю… Самое главное этот фестиваль будет функционировать круглогодично, будут работать киномастерские, мы будем видеть результат работы этих мастерских. На сегодняшний день благодаря той системе, которая существует в Крае света, мы постарались стабилизировать финансовое положение… Мне кажется, что наш альянс может привести к финансовой стабильности фестиваля, с чем в последнее время как я понимаю были проблемы».
Директор архангельского кинофестиваля Тамара Статикова подтвердила, что инициатива подобной коллаборации изначально исходила от нее – это позволит расширить границы и аккумулировать финансы. Касаемо последнего Агранович сообщил, что в концепции его фестиваля – работать с государством (грантовая система), однако бизнес, в том числе и крупный, сам приходит к организаторам и предлагает партнерские отношения. От чего последние, конечно, не отказываются.
Остальные подробности после 11 декабря.