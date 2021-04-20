"Дядя, купите мне слоника!". Недетский рассказ

Машина Главного Чекиста медленно двигалась вдоль тротуара, и прохожие, завидев ее, робко жались к стенам домов, иные же норовили быстрее юркнуть в ближайший переулок.
Главный Чекист суровым взглядом провожал пугливых обывателей, задумчиво теребя бородку. Неожиданно он заметил беспризорника. Чумазый, в рваном пальтишке и дырявых ботинках, он с безразличным видом стоял возле фонаря, казалось, не обращая внимания на черный автомобиль.
- Притормози-ка здесь, - хрипловатым голосом скомандовал Главный Чекист водителю и тут же зашелся в кашле: напомнили о себе простуженные в царских тюрьмах и ссылках легкие.
Беспризорник оживился. Он отошел от фонаря и бесстрашно шагнул навстречу автомобилю.
Высокий человек в кожаном пальто, небрежно отодвинув охранника, тоже шагнул к нему.
- Дядя, дай хлебушка… - жалобно канючил мальчик.
- Откуда такой будешь? Кто родители? – строго, но без угрожающих ноток в голосе спросил «дядя» маленького бродягу.
- Женька я, – так же жалостно протянул тот. – Родители из купцов были.
- А сейчас они где? – спросил Главный Чекист подобревшим голосом, а сам смекнул: «Раз из купцов, то либо расстреляны, либо по этапам отправились как социально чуждые».
- Как забрали их, так я их с тех пор не видел. А в квартиру вселился дядя из наркомата какого-то, меня вот выгнал как купецкого сынка…
- Иди ко мне, не бойся, – поманил Главный Чекист.
- А хлебушка дашь? – вновь затянул беспризорник. – Я сегодня с утра ни крошки…
- Поедешь с нами – дам. Все дадим – и хлебушек, и одежку новую вместо твоих вшивых лохмотьев. Пусть и казенную, зато теплую. А отчего ты грязный такой, гражданин Евгений?
- Когда иду по улице, всякий проезжающий меня грязью обрызгать норовит, – пожаловался Женька. – Нэпманы эти – кто в авто, кто на извозчике. Летят, а луж не видят!
«Надо навести порядок в дорожном движении, - подумал Главный Чекист. – И куда только товарищи из Моссовета смотрят?».
Мальчика усадили на заднее сиденье, слегка потеснив охрану – он был совсем худой, тонкий, как жердочка.
- Тепло тут у вас, – произнес Женька, едва лишь машина тронулась. – Не то, что у нас в подвале на Тверской.
- Что бы ты хотел. Женя? – после недолгого молчания спросил Главный Чекист. – Есть у тебя желания какие-нибудь, кроме как поесть хлебушка досыта, приодеться и поспать в тепле?
- Есть! – радостно воскликнул Женька. – Слоника хочу! Когда я совсем маленьким был, меня папа с мамой в зоопарк водили. Там слон такой большой, сильный, но добрый, рядом с ним слоненок. Я тогда еще папу спросил: «Можешь мне слоника купить, папенька?».
«Мочь-то могу, денег хватит, только нет в Москве такого магазина, где слонами торгуют».
- Можем и слоника подарить, – улыбнулся Главный Чекист. – Твой папа-купец не мог, а наша организация все может. И для детишек нам ничего не жалко. Ведь дети – наше будущее. Мы до полной победы социализма не доживем, а вы… Будет тебе слоник!
Главный Чекист выполнил просьбу. Женьку накормили, помыли, одели, обрили, вывели вшей, и отправился он в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН).