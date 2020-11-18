Он не Чиполлино? Цыбульский и его первый год

2 апреля 2020 года Архангельская область понесла восполнимую утрату – подал в отставку губернатор Орлов. До этого о подобных политических изменениях (Киселёв, Михальчук) мы узнавали из сводки официальных новостей вместе с фамилией преемника. Здесь же сам, на опережение. И с пояснением – в Кремле мою популярность в народе посчитали слишком низкой перед губернаторскими выборами.
Интересная деталь – за три месяца до описываемых событий в региональные СМИ стали обращаться крупные рекламодатели из структур, аффилированных властью, с извинениями – вынуждены просить о временном сокращении контрактов, нас напрягают… «Временное» - аккурат до десятых чисел сентября. Видимо, при трезвом подсчёте выяснилось, что при таком кандидате никаких денег на победу не хватит, не стоит и рисковать.
Ещё интересней, что за полтора часа до сбора журналистов на пресс-подход Орлова мне позвонили с предложением разместить платную информацию о совсем другом преемнике. С малознакомой фамилией, но имеющего в давние времена отношение к Архангельской области.
До сих пор гадаю, чтобы это значило. Я уже писал, что фамилию Цыбульский как вероятную замену Орлову услышал ещё в середине марта от серьёзных источников в Министерстве обороны. Был соблазн предупредить знакомых в обладминистрации, хотя дал слово информаторам заранее не нагнетать. Но сдержался. И правильно сделал, тебе бы всё равно не поверили - сказали мне позже.
Действительно. На пике противостояние на Шиес прислать в Поморье уроженца столицы с опытом работы в федеральных министерствах выглядело полной авантюрой. Как-будто протестнику специально дровишек на растопку подкинули.
Смущала и формулировка, которой федеральные телеканалы тем же вечером сопроводили новость о смене власти в регионе – в связи с неспособностью предыдущего губернатора взять под контроль распространение коронавирусной инфекции. На тот момент прирост заболеваемости по всей области составляли смешные сегодня цифры 2-3 человека сутки. И только через неделю внимание общества было приковано к распространению заразы на военно-промышленных предприятиях Северодвинска... при их уровне секретности вообще удивительно, что эти данные стали достоянием гласности. Но ограничительные меры уже вводились. Ровно те, что рекомендовала Москва для всей страны. Неужели у нас будет круче? Поморье замерло в ожидании…
Александр Цыбульский прибыл в Архангельск из НАО с готовой кличкой «Чиполлино» и репутацией человека, способного управлять регионом дистанционно. Последнее было, пожалуй, самым распространенным укором в его адрес, встречающимся в заполярном сегменте соцсетей.
Но ведь управлял. Сам слышал от знакомого пенсионера оттуда, что при нём наконец-то наладились все социальные выплаты, кончились внутренние интриги в окружной администрации, да и вообще захорошело. За себя он оставил заместителя, совсем недавно прибывшего в Нарьян-Мар из столицы. Что даёт основание предполагать – решение о рокировке готовилось за несколько месяцев, не в пожарном режиме. Просто Москва решила раньше времени Орлова не расстраивать… вдруг он сорвётся.
Ещё одна характеристика Цыбульского как губернатора, полученная мной от депутата Госдумы ещё до прибытия Александра Витальевича в Архангельск - – это совсем другой человек, чем ваш Орлов, тот - производственник, Цыбульский – управленец. То есть, меняли не конкретного чиновника, меняли сам стиль руководства, уходящий не скрывал, что область для него тот же завод. Только очень большой. И жители, соответственно, подчинённые, которых можно уволить.
Известно, отношение к любому новому человеку во многом складывается в первые часы его появления. По прибытию и представлению трудовому коллективу обладминистрации , временный глава региона отправился на заседание оперативного штаба, что вполне соответствовало и общей ситуации, и легенде внедрения. Общее впечатление оставил о себе благоприятное. Не спасителя, соратника, больше слушал, чем раздавал указивки. Да ещё извинился через соцсети перед журналистами, что не может провести расширенную пресс-конференцию. И ситуация не позволяет, и просто пока не о чем говорить.
Последнее - важный момент. Вспоминаю его предшественников. Киселёв (2004-2008) свой губернаторский срок начал с того, что по его указанию был отстранён от ведения прямых эфиров самый яркий журналист ГТРК «Поморья» Илья Азовский, всего лишь за кефир в студии и вопросы не по протоколу. Михальчук (2008-2012) на первой своей пресс-конференции выразил неудовольствие тем, что допущенные не приветствуют его стоя и предложил потренироваться сесть-встать. Орлов (2012-2020) уже в первой год своего правления жаловался, что мы кусаем его за пятки. И вся вышеназванная троица (Орлов - на первом своём сроке) имела список неугодных журналистов, которых и близко не подпускали к официальным мероприятиям. Соответственно, все они получали от нас по полной программе…
Цыбульский свою первую встречу с главредами ведущих интернет-СМИ закончил словами – «спасибо, мне с вами было интересно». Сказать можно всё, что угодно, но он действительно стал на моей памяти самым контактным губернатором, насколько позволяет его рабочий график. В итоге весь негатив к нему ушёл в соцсети, особенно в Telegram, а это равносильно кабинки в общественном туалете. Если и политический ход, то грамотный и действенный.
Что сразу работало против Цыбульского, так это его московское происхождение. Мы вместо Орлова хотели хоть Микки Мауса, но местного – голосили соцсети. Первое, что сделал москвич, немного разобравшись в ситуации с пандемией, прошёлся по Архангельску и ужаснулся – разве может так жить столица региона, сюда же просто неприятно приезжать. И в городское хозяйство пошли деньги, как следствие, прошла ротация на ключевых позициях в мэрии. Напомню, три его предшественника у города только отнимали.
Он не говорит, что уже прикипел душой, не ищет у себя в родословной поморские корни. Но прежние разговоры о дистанционном управлении регионом дезавуированы его постоянным присутствием здесь, даже непонятно, когда бывает в родной Москве.
Нашествия москвичей-соратников в региональную власть тоже не случилось. Кто-то из НАО, кто-то из Питера… попробуй ещё сюда кого смани. Но не мы ли жаловались, что местную кадровую корзину трижды перетряхнул ещё Киселёв? А то, что отбор тщательный, некоторые министры (согласовываются Москвой) до сих пор имеют приставку «ио», лишь говорит о том, что Цыбульский отстаивает выбранные им кандидатуры до последнего. О скрупулёзном и непредвзятом отношении к подбору кадров говорит небывалый в истории региона (и не только) факт – своё место сохранил председатель орловского правительства Алексей Алсуфьев.
Да, были и не самые приятные неожиданности. Например, Сергей Пивков роли главного по спорту или строительный олигарх Некрасов, давно забывший путь в Архангельск, в кресле сенатора. Ну, а кто не без греха… пережили Старостину с Рушайло, переживём и этих.
Что ждали от Цыбульского в первую очередь?
Закрытия проекта «Шиес». Он и закрыл. О чём заявил в первые дни – при мне не будет. То, что рекультивация земли на несостоявшемся полигоне идёт не теми темпами, как кому-то хотелось, зависит не от него, а от «Технопарка», на которого повесили все расходы. Неужели кто-то будет рад, если деньги на ускорение процесса будут выделены из регионального бюджета?
Чтобы жёстко разобрался с командой бывшего губернатора. Он и разбирается. С умом и учётом потенциала каждого персонально. А не как в других регионах, где, бывало, в течении первого года в администрациях менялся даже штат уборщиц (пример – Коми при губернаторе Торлопове). Но нашему народу хочется большего – не только уволить, но и посадить. Вопрос про это был задан нашим радикальным коллегой Рудалёвым на упомянутой выше первой встрече глаза в глаза – будут посадки? Цыбульский только пожал плечами – не по адресу обращаетесь. Действительно, хотела бы Москва крови, прислала сюда бывшего прокурора предпенсионного возраста, а не молодого управленца-экономиста.
Полной и окончательной победы над коронавирусом. Ну, это во власти того, чьё ИМЯ лишний раз не стоит упоминать всуе (не Путина). В обществе звучали разнополярные призывы – от закрыть регион для всех приезжающих, дубинками загонять домой прогуливающихся, до открыть всё настежь во имя спасения малого бизнеса. Была выбрана золотая середина – всё в меру, о результатах говорят ежедневные сводки оперативного штаба. К слову, лично я не знаю ни одного разорившегося бизнесмена общепита. Мой любимый «Старый Тифлис» использовал вынужденный простой для ремонта и обновления меню. Сейчас работают, как обычно. Официанты те же, никого не сократили.
И, конечно, ждали от Цыбульского ДЕНЕГ. Московских. Да побольше. Нет, раздачи пятитысячных всем желающим не произошло. Но деньги в регион реально пошли, вместе с федеральными министрами, неожиданно вспомнившими, что где-то есть Архангельская область - только на здравоохранение 1.5 млрд. (данные из годового губернаторского отчёта). Или такая цифра – за ковидный 2020 год в Поморье построено 353 тысячи квадратных метров нового жилья, в том числе, под переселение из ветхого. Остальные цифры в упомянутом отчёте.
Кстати, про отчёт. Впервые слушал его с интересом, не зевая. Предшественники Цыбульского бубнили его себе под нос, как бы не соотносясь с написанным. В этот раз была живая речь живого человека. За которого не стыдно (брезгливо вспоминаю краснеющего Михальчука в президентском кабинете).
Что не получилось у Цыбульского, так это объединение области с Ненецким округом. Причём задний ход первой включила Москва устами секретаря политсовета «Единой России» Андрея Турчака, специально прилетавшего в Нарьян-Мар и убедившегося насколько накалена обстановка… вплоть до коллективного выхода из партии. И это в тот момент, когда цена за баррель падала ниже отметки в 30$. А чтобы там творилось при сегодняшних 63? Будем считать, что в процесс объединения вмешалось само Проведение…
К слову, ненецкое прозвище «Чиполлино» здесь к Цыбульскому так и не прилипло. Я даже удивляюсь, почему – вполне себе симпатичный сказочный персонаж. Весёлый. Решительный. С остринкой.
На дуремаров, карабасов и незнаек мы уже насмотрелись…
Леонид Черток