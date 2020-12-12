Архангельск. Занимательная пиромания

Скандал вокруг поджогов на улице Водников продолжается. Безусловно, сие есть акт вандализма и бессмысленной жестокости. Соцсети грешат на каких-то «недобросовестных застройщиков». А им это надо? Давайте разбираться…
В Архангельске земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, могут быть предоставлены под новую застройку только по итогам открытого аукциона. В случае, если расселение многоквартирных домов, расположенных на участке, осуществлено в рамках государственной программы переселения из аварийного жилфонда, то участок может быть предоставлен только для строительства социального жилья. В случае предоставления участка по итогам аукциона по городской программе развития застроенных территорий, застройщик несет обязательства по расселению расположенных на участке домов за свой счет вне зависимости от степени их износа – в том числе и полностью поврежденных и утраченных.
В настоящее время в районе переулка Водников нет действующих договоров, заключенных по городской программе развития застроенных территорий. По информации администрации города Архангельска квартал, ограниченный ул. Выучейского – пр. Обводный канал – ул. Розы Люксембург – пр. Советских космонавтов, зарезервирован для строительства школы на 1000 мест с отдельно стоящим спортивным залом. Какой-либо коммерческой застройки здесь не предусмотрено. Часть деревянных домов, находящихся на данном участке, включены в программу переселения граждан из аварийного жилья. Другая часть планируется под выкуп для муниципальных нужд.
Напомним, что столице Поморья аварийными признаны более 900 многоквартирных домов, в которых живет более 18 тыс. человек. До 2025 года за счет участия в программах федерального Фонда развития ЖКХ планируется расселить только 342 дома площадью 155 тыс. кв. м признанных аварийными в 2012-16 годах – 9,2 тыс. человек. Нет ясности по домам, ставшим аварийными после 2016 года. Кроме того, имеется порядка 1400 судебных решений о предоставлении жилья взамен аварийного (кстати штрафы по их неисполнению уже превышают 200 млн. рублей в год из городского бюджета).
При этом число домов, которые признаются аварийными, продолжает расти: в ближайшей перспективе таковыми могут стать подавляющие большинство архангельских «деревяшек». В итоге процесс роста площади аварийного жилфонда явно опережает объемы ввода в строй социального жилья для его расселения.
Есть ли возможность переломить ситуацию? Да, есть. Ее предоставляет программа развития застроенных территорий, позволяющая привлечь для расселения аварийного жилья внебюджетные средства.
В столице Поморья программа развития застроенных территорий была принята одной из первых в России. По ней за счёт инвесторов можно расселить около 340 деревянных домов (это порядка 100 тысяч квадратных метров), в которых проживает более 10 тысяч человек. Приоритет был отдан участкам с домами, имеющими износ свыше 70 процентов, на их месте можно по генплану возводить многоэтажные здания. Кроме того, эти территории обеспеченны объектами инженерной инфраструктуры, или вблизи них уже идёт строительство с прокладкой новых сетей.
В целом программа дает реальный мультипликативный эффект. Во-первых, за счёт внебюджетных средств расселяются ветхие и аварийные дома, включая муниципальные квартиры. Во-вторых, городской бюджет получает «живые деньги» от продажи земельных участков с аукциона. Затем — налог на землю, который сначала платит застройщик, а потом собственники новостройки — также идёт в городской бюджет, а налог на имущество — в региональный. В третьих, за счёт застройщика, по техническим условиям ресурсоснабжающих организаций, модернизируются существующие и прокладываются новые инженерные сети. И наконец, также за счёт застройщика выполняется благоустройство дворовых территорий: появляются разновозрастные детские игровые и многофункциональные спортивные площадки, универсальные хоккейные/футбольные корты, уличные тренажеры, обустраиваются проезды, тротуары, уличное освещение и гостевые парковки, выполняется озеленение.
По мере заключения новых договоров на развитие застроенных территорий число домов, расселяемых за счёт застройщиков, будет увеличиваться, что позволит последовательно сокращать количество ветхого жилфонда, подлежащего расселению за счёт бюджетных средств, используя последние для строительства социального жилья и объектов инфраструктуры. Если считать по нормативу стоимости квадратного метра социального жилья, установленному для Архангельской области, то экономический эффект реализации программы только в части расселения ветхого фонда составит около пяти миллиардов рублей — это половина годового бюджета Архангельска.
Немаловажным обстоятельством является то, что программа предусматривает не просто расселение аварийного и ветхого жилфонда, а строительство на его месте около 500 тысяч квадратных метров нового жилья. Таким образом, у застройщиков есть стимул к активной деятельности по увеличению объёмов строительства, что должно стабилизировать стоимость нового жилья на первичном рынке.