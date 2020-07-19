Цыбульский: Орлова сажать не буду. И другие откровения нового губернатора

Сегодня на территории правительства Архангельской области прошёл первый брифинг с участием Александра Цыбульского в ранге легитимного (не временного) главы региона.
Именно такой формат, а не широкая прессуха, на которую рвутся блогеры и члены школьных кружков чистописания. Рвутся, их не пускают, а они обижаются и ну строчить пасквили в соцсетях.
Не тот случай, на этот раз с приглашённой стороны собрались тоже люди легитимные, солидные, в основном главреды местных изданий. Заявленная тема – прошедшие выборы. Почти 70% у главного объекта встречи… о чём тут долго говорить?
Говорили действительно недолго. Но по делу. В основном.
Ваш покорный слуга опять исхитрился занять уже насиженное место справа от объекта. И со свойственной мне московской наглостью (земляки мы с губернатором или где) перехватил подброшенное вверх (в отсутствии модератора) право первого вопроса.
Собственно, вопрос здесь был вторичен. Уж очень мне хотелось продемонстрировать Александру Витальевичу три карманных календарика. Типа предвыборная агитация. На первом он стоит во весь рост на фоне фундаментальных серых камней, как Дункан Маклауд из «Горца», только без меча и постриженный. Второй представляет из себя вариацию известного полотна «Ленин на субботнике в Кремле» - Цыбульский несёт на плече доски, причём из-за тёмных очков он похож сразу на четверых моих знакомых. На третьем Цыбульского нет вообще, только стена Соловецкого (кажется) монастыря, но подписано «Александр Цыбульский». Отпечатана эта прелесть в московской типографии тиражами от 26 тысяч до 6 тысяч экземпляров каждый.
С моей точки зрения, при таком «пиаре» никакой контрпропаганды не надо – свои же политтехнологи зароют. Отсюда вопрос – доволен ли новый глава, до этого неискушённый участием в прямых выборах, таким уровнем агитации.
Цыбульский улыбнулся с хитринкой (видно на фото). Сказал, что особо не вдавался в эти тонкости, да и в агитационной кампании участвовал постольку-поскольку, без всяких «голосуй сердцем». Просто делал свою работу антикризисного управленца, затем его сюда и прислали. Он осознаёт, что получил от избирателей кредит доверия (я его называю «ипотечным»), который придётся возвращать с процентами. За пять месяцев, которые здесь находится, проехал все районы и теперь смотрит на регион по-новому. Но не разочарован в деле, за которое взялся.
- А где хуже всего живут? – прозвучал вопрос «из зала» (хронология брифинга в повествовании нарушена, но уж простите старика-автора).
- Я бы не стал конкретизировать, чтобы не обижать людей. Везде проблемы схожие, исходя из общения с населением – здравоохранение, мосты, социалка, дорога. И это было не моё предвыборное «турне», такие рабочие поездки я собираюсь в дальнейшем совершать регулярно.
- А череда федеральных министров, зачастивших к нам в последние месяц-полтора, на этом тоже не закончится?
Цыбульский признаётся, что многих «понаехавших» он знает лично по министерской работе (а то, такой послужной список к сорока годам!). Люди хотели посмотреть его на новом месте, и именно в августе были сняты ограничения на служебные командировки, вот откуда поток высоких гостей. Но личные связи во благо региона он намерен использовать и в дальнейшем. Нет-нет, ни копейки из областного бюджета на приём не израсходовано (разве что чаем в кабинете напоил – прим. автора), суточные-проездные-квартирные только от московских ведомственных щедрот.
Вопрос от коллеги Азовского. Блестя здоровым беломорским загаром главред «ПСЗ» кокетливо вопрошает – доживёт ли он до того момента, когда грузовые составы побегут из Каргопольского района прямо к порту Индига. Уж сколько лет нам это обещают... постареть успели.
Мы конкретно с вами обязательно доживём, обещает Цыбульский. Тем более что приезжал глава федерального Минтранса и обещал проекту всестороннюю поддержку.
- Знаете, до вас тут все понаехавшие губернаторы количеством 2 шт. клялись в любви к региону, - не отстаёт хозяин кандидата Джека, - а как их снимут, так и след простыл. А в чём ваша сентиментальность по отношению к Поморью?
- Я клясться не буду, - звучит в ответ, - лучше делом докажу. Это удивительный край, я его для себя заново открыл. Да, собираюсь после инаугурации здесь прописаться, надеюсь, на все следующие 5 лет, и перевезти сюда семью. Народ удивительный в общении, самобытный, с ним можно через диалог выйти на взаимопонимание. Кстати, уверен, что ситуация вокруг Шиес накалилась докрасна именно из-за посягательств на культурно-исторический код.
Ох, зря он упомянул эту станцию. Тут же воспрял коллега Рудалёв. Оправдывая название своего информагентства «Беломорканал», задал прямой, как дуло трёхлинейки конвоира, вопрос – будет ли уголовное преследование Орлова и его преступной клики, которые в представлении главного «заправдинца» региона сродни террористам.
- Это не в моей губернаторской компетенции, я же не прокурор…
- Но и я расстрельную тройку не предлагаю, - сбавил обороты Андрей.
- Тем более. Есть статьи УК, если органы посчитают, что они нарушены, будут разбираться. Я это инициировать точно не буду. И вообще, справедливость и закон суть разные вещи, первое понятие относится к философии, второе - к юриспруденции. Эти науки далеко не всегда сочетаются.
К слову, тема Шиес за 40 мин. нашего общения ещё не раз всплывала. Как прослыть борцом и патриотом? Дуй за Шиес!
Особая тема – кадры. Все же ждут крови, сиречь – увольнений, любая отставка министра орловского правительства воспринимается как знак свыше. При этом подспудно ждут массовый приход «акающих» министров, но остерегаются произнести вслух. Цыбульский был честен:
- Я ищу, отсматриваю местные кадры. Но не всегда нахожу то, что надо. Иногда нужен свежий взгляд, а он есть как раз у «варягов». Да, структура правительства будет изменяться, но не революционно. Например, хочу разместить науку и промышленность под крышей одного ведомства, мне кажется это логичным именно здесь.
Технократ, одним словом.
Теперь немного лирики от Азовского:
- Ваш главный конкурент Чиркова обошла вас в Ленском районе. Вот пусть и станет там главой на радость избирателю.
- Дельная мысль… осталось уговорить Ирину Александровну. Ну и что, если из «Справедливой России». Я готов брать толковых людей из оппозиции и в управление всей областью тоже.
И тут же был задан вопрос из арсенала оппозиционеров – правда ли Поморье погрязло в кредитных долгах за коронавирусные месяцы, по времени совпавшие с правлением временного главы.
- Долг у нас некритичный. Нормальный для кризисной ситуации. Мы ещё мало у Москвы просили…
(Не озвученный вопрос от меня: а неужели бы дали?!).
В ближайших планах нового губернатора… отдых. Хотя бы неделька. Но на море. Нет, не на Белом, пока тянет на Чёрное. И почитать всласть не только документы…
Вишенкой на торте в самом финале прозвучал вопрос от очаровательной тассовки Скалиной – когда нас всех привьют сами-знаете-от-чего? Ответ: Мурашко обещал – вакцина прибудет в Архангельск в ноябре.
Помните у Гайдая: «И тебя вылечат, и тебя вылечат, и меня вылечат…».
Всех вылечат! Будем здоровы!
Леонид Черток