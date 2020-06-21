ДовыпендривавШИЕСя, или Почему оппозиция проиграла выборы

Трёхдневные выборы закончились. Пришло время осознания результатов.
В соцсетях стоит вой по поводу сушки явки и натягивания результата одному из кандидатов. Любой, занимавшийся прикладной политологией, подтвердит – сделать из сорока процентов семьдесят при наличии пусть минимального числа независимых наблюдателей на участках для голосования невозможно даже в условиях лукашенковской Беларуси.
Другое дело, что у нас 70% за Цыбульского мало кто ожидал. Сработал «удар из стандартного положения» - когда предвыборная кампания неотделима от ежедневной рутины главы дотационного региона. А это – поиск дополнительных средств на развитие в федеральном бюджете. Отсюда и вереница министров, посетившая нашу область в последние две недели.
Конечно, не факт, что все их заверения в любви к Поморью сбудутся. Новый глава региона, по сути, взял ипотечный кредит доверия у населения под очень высокие проценты. Итоговая сумма станет ясна по дальнейшей карьере Александра Витальевича, когда он задумает покинуть наши палестины.
Оппозиции же преподнесен очередной урок. Крики «Архангельск – второй Хабаровск» и «Хотим губернатора-помора» оказались несостоятельны… все-таки диван и ноутбук на коленях - это еще не реальная политика.
Предлагаем вашему вниманию анализ произошедшего…
«Век новый! Царь младый, прекрасный…»
Г. Р. Державин
14 сентября Русская Православная Церковь отмечает Новолетие – начало нового церковного года. В этом году дата символически совпала с новолетием политическим – состоялись пятые в истории региона выборы губернатора Архангельской области. Александр Цыбульский стал шестым за 29 лет главой исполнительной власти Поморья, четвертым - избранным населением, вторым – победившим в первом туре и первым – набравшим сразу более двух третей голосов принявших участие в выборах.
Как было в недавнем прошлом
Напомним, что первые прямые выборы главы администрации Архангельской области состоялись в 1996 году, и прошли в два тура. По итогам голосования 8 декабря явка составила 47,62%, ни один из них не смог получить более 50% голосов. Во второй тур вышли действующий глава области Анатолий Ефремов, набравший 34,54%, и депутат Госдумы РФ Юрий Гуськов с результатом 28,85%, против всех проголосовали 7,73% избирателей. Во втором туре 22 декабря при явке 41,03%, победил Ефремов, за которого проголосовали 58,67%, его соперник набрал 33,24% голосов, против всех высказались 6,60% избирателей.
На выборах 3 декабря 2000 года явка составила 45,44%, против всех проголосовали 12,06% избирателей и ни один из кандидатов не смог преодолеть 50% барьер - Анатолий Ефремов набрал 49,7% голосов, а бывший председатель областного правительства Николай Малаков - 34,26%. Во втором туре при явке 36,5% победу одержал Ефремов, за которого отдали голоса 58,50% избирателей, Малаков получил 31,59%. Против всех проголосовали 8,85%.
14 марта 2004 года явка на выборах губернатора составила рекордные 61,27% (выборы проходили одновременно с президентскими). Гендиректор архангельского ОАО «Молоко» Николай Киселев набрал 44,99%, а действующий глава области Ефремов – только 26,47%, против всех высказались 14,8% избирателей. В результате повторного голосования 28 марта при явке в 45,31% губернатором был избран Киселев, за которого отдали голоса 75,04%, Ефремов получил 17,54%.
13 сентября 2015 года при самой низкой явке в 21% губернатором впервые в первом туре был избран действующий глава региона Игорь Орлов, получивший 53,25% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от ЛДПР Ольга Осицына, набрала 19,22%. Графа «Против всех» уже отсутствовала…
Что было сейчас
Спустя 5 лет 11-13 сентября 2020 года к урнам за три дня пришло чуть меньше трети избирателей (32,65%). Показатель, конечно, лучше чем у Орлова, но на уровне второго тура весьма тяжелых и драматичных выборов Ефремова в «миллениум».
Действующий врио губернатора Александр Цыбульский набрал 69,65% голосов. Его ближайший конкурент Ирина Чиркова - 16,91%, у Сергея Пивкова - 6,75%. Остальные кандидаты получили поддержку на уровне статистической погрешности. Результат – превзошедший ожидания и прогнозы – безусловная и убедительная победа Цыбульского. С учетом того, что 75% у Киселева в марте 2004 года были результатом массового протестного голосования за любую альтернативу действующей власти.
По ключевым территориям расклад получился весьма интересный. В Архангельске Цыбульского поддержали 74,9%, в то время как в Северодвинске – только 60,7%, а в третьем по величине городе области Котласе – 59,95%. Именно в областном центре запрос на перемены штабом Цыбульского был использован наиболее грамотно и направлен в русло положительной повестки: ремонт дорог, благоустройство, расселение аварийного жилья, стимулирование нового строительства. Исполняющему обязанности губернатора удалось замкнуть на себя вопросы по разрешению этих наиболее злободневных для столицы Поморья проблем и показать динамику, хотя бы в выделении средств. На фоне явного разочарования избирателей в назначенном главе городской администрации Игоре Годзише, архангелогородцы голосовали не столько за губернатора, сколько выбирали человека, который будет осуществлять власть и в городе тоже. Со всеми вытекающими учетом грядущего назначения главы муниципального образования.
Характерно, что рекорды поддержки на этот раз продемонстрировали не традиционные Новая Земля и Мирный, а Онега – 81,7% и Шенкурск – 81,5%. И если в первом случае можно говорить об «эффекте дороги» - возобновлении железнодорожного сообщения и обещании сделать автотрассу, то во втором – о полноценной мобилизации партийного ресурса «Единой России» в «вотчине» ее политсекретаря Ивана Новикова. В целом можно констатировать, что свою работоспособность и эффективность показал сохраненные и вовремя активизированные «сетки» областных депутатов – Авалиани, Дятлова, Красильникова, Фролова… Они обеспечили нужный «привод» лояльных избирателей, работу агитаторов «в поле», информационный фон малых, но массовых «добрых дел» (не путать с одноименной партией, кандидат от которой не был допущен до процедуры голосования).
Консолидация элит
Выборная компания еще раз продемонстрировала единство «Единой России» как формализованной структуры для консолидации элит региона. Характерно, что первичные заготовки московских политтехнологов (и, в частности, идея про объединение с Ненецким АО) пришлось забыть, вернувшись на проторенный путь «народной программы» развития области с ключевой фигурой ее главы, который обеспечит привлечение федеральных денег. Фактически были перелицованы многие идеи пяти, а то и двадцатилетней давности, и по максимуму задействован потенциал всех значимых местных политиков. Цыбульскому удалось не допустить размежевания между недавними сторонниками Игоря Орлова и его скрытыми противниками, также перехода противостояния в стадию конфликта. На кандидата власти работали и Екатерина Прокопьева, формально возглавлявшая его штаб, и уже упомянутый секретарь «ЕдРа» Иван Новиков, и сенатор Виктор Павленко. При этом технический руководитель избирательной компании заместитель губернатора Ваге Петросян сумел обеспечить максимальное задействование административного ресурса. Несомненно, злую шутку в мобилизации сторонников действующей власти сыграли и сами протестные настроения: инстинкт самосохранения заставил многих задуматься и предпочесть наиболее просчитываемый вариант развития событий.
Аннигиляция протеста
Не попавшая на выборы несистемная оппозиция в лице «народного кандидата» Олега Мандрыкина сделала ставку на интенсификацию протестных настроений. Однако эйфория от многотысячных митингов в регионе давно пошла на спад. К тому же выйти на митинг против «мусора из Москвы» совсем не то же самое, что прийти на избирательный участок и проголосовать против «кандидата из Москвы». Пропагандируя «умное голосование» и т.п. поведенческие технологии на выборах, Олег Анатольевич с соратниками впали в типичное для России интеллигентское заблуждение, транслируя представления о себе любимых (умных, честных и т.п.) на генеральную совокупность избирателей. В итоге значительной массе колеблющихся вместо простого и понятного решение – «за и против» - была предложена путаная схема под названием «за всех и не за кого» с призрачным расчетом на второй тур. Конечно, прямой призыв голосовать за ту же Ирину Чиркову вряд ли привел бы к ее победе, но потенциальному избирателю был понятнее и ближе. В итоге протест (как феномен общественных ожиданий) «съел» сам себя. Пар ушел в свисток.
Что день грядущий нам готовит
Наивно ожидать, что избранный губернатор вслед за «незабвенным» Ильей Филипповичем Михальчуком пообещает построить домик на берегу Северной Двины и преподавать в САФУ, или, как Игорь Анатольевич Орлов, будет к месту и не к месту повторять, что здесь живут его дети и внуки.
Сегодня Цыбульский продемонстрировал тем, кто его выдвинул в Москве, умение достигать поставленной цели – убедительно победить в весьма непростой и точно не «тепличной» ситуации. Теперь его задача – материализовать достигнутый результат в накопление такого политического капитала, который позволит Александру Витальевичу вернуться в привычный московский круг «молодых технократов» в составе федерального правительства.
При этом нет сомнений, что, как уже избранный губернатор, он приложит для этого максимум усилий. А, значит, впереди у Архангельской области как минимум несколько лет динамичных изменений – ведь работать новый глава региона будет на результат. Другой вопрос – с кем будет работать Цыбульский в регионе, кто составит его новую команду? И здесь возникает сразу несколько разнонаправленных векторов для политических спекуляций.
Во-первых, все, что связано с так называемыми «договоренностями» с КПРФ о назначении члена Совета Федерации от главы региона. На самом деле, отказ от выдвижения региональным отделением компартии своего кандидата никак не сказался на результатах выборов, и даже скорее повысил процент проголосовавших за Чиркову. Поэтому назначение господина Некрасова сенатором остается под вопросом. Ведь Виктор Павленко тоже в тройке кандидатов. И тоже имеет связи в администрации президента и иных важных ведомствах.
Во-вторых, это уже упомянутая выше и начавшаяся 10 дней назад процедура назначения главы администрации Архангельска - ключевого города, обеспечившего Цыбульскому серьезную поддержу в виде почти 75% голосов. Как о решенном, говорят о выдвижении на эту должность Ваге Петросяна, успешно справившегося с организацией выборов. Только непонятно – для Ваге Самвеловича это повышение, понижение или новая стартовая позиция? А в случае материализации данного предположения, возникает вопрос о замещении становящейся вакантной должности заместителя губернатора по внутренней политике. С учетом острого кадрового кризиса и необходимости как структурных, так и персональных изменений в кабинетах «Дома за оленем», молодой и динамичный губернатор логично должен быть уравновешен опытным аппаратчиком, знающим все сильные и слабые стороны местного бюрократического аппарата.
В любом случае варианты для принятия решений у Александра Цыбульского есть. Теперь выбирать будет он…