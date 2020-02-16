«Отфильтрованные», или Как это делается в Поморье

На прошлой неделе информационное пространство Архангельской области взорвалось новостью «Все восемь кандидатов в губернаторы заручились поддержкой районных депутатов».
Просто разгул демократии в Поморье! С учётом того, что в подавляющем большинстве районных Советов бал правят единороссы. Что подтвердили реплики руководства регионального политсовета ЕР, они, де, дали команду своим поддержать буквально всех заявившихся – и эсеров, и лдпровцев, и ортодоксальных коммунистов (как ещё объяснить аббревиатуру «КПСС»?), и «справедливых» пенсионеров. Хотя по логике должны были отдать свои подписи только за Айман Тюкину от ОНФ, публично поддержавшую строительство полигона на Шиес. Однако массовость – наше всё!
Собственно, такая позиция подтверждала мою инсайдерскую информацию о том, что тоже самое было в первоначальных планах московских политтехнологов – размыть протест. Какой протест? Да любой. Когда главным кандидатом от партии власти шёл Игорь Орлов, всё было предельно просто – все его соперники (кроме уже упомянутой Айман) борются против Шиес, и это главный лозунг любой предвыборной программы. Но тут приходит москвич Цыбульский… и он тоже против строительства мусорного полигона. Какая незадача! Любые работы на взрывоопасной территории приостановлены, дело за судебно-юридическими нюансами.
Вряд ли стоит отрицать, что положение у кандидата власти по любому более выигрышное. Особенно у того, кто уже при должности, пусть пока и в статусе временно исполняющего – план невыполненных работ и обещаний ему автоматически остаётся от предшественника вместе с административным ресурсом. Конкурентам труднее, им нужно придумать собственную фишку, на которую пойдёт избиратель.
Что может оригинального предложить, например, Андрей Есипов, неожиданно для всех, его знающих, идущий от КПСС, хотя раньше занимался общественными и бизнес-проектами? В отсутствии представителя КПРФ, партии априори более уравновешенной в политическом плане, разве что выступить за постепенный отказ от частной собственности, к возвращению, если не к сталинским, то хотя бы брежневским нормам и идеалам. Поднимется рука поставить за него подпись у представителей частного сектора экономики, которые превалируют в любом районном Совете? Или за справедливого пенсионера Николая Вакорина, о котором даже я, работающий 15 лет на информационно-политическом поле, и слыхом не слыхивал?
Ещё объяснимо прохождение через муниципальный фильтр представителей, так называемой, парламентской оппозиции – «Справедливой России» и ЛДПР, Причём кандидат от первой Ирина Чиркова в своём субботнем обращении остудила единороссовских доброхотов – она сама в состоянии о себе позаботиться: «Лично я еще в апреле "кинула клич" народным избранникам всей области с просьбой поддержать нашу команду СР на выборах и откликнуться конфиденциально. В моем "тайном списке" еще в мае было более ста семидесяти человек - депутатов разных партий и фракций». Обиделась… и, надо сказать, по делу. Напомню, и в архангельскую ГорДуму, и в областное Собрание Ирина проходила по одномандатным округам в жёсткой конкурентной борьбе с представителями ЕР. То есть, имеет опыт.
Не так всё просто и с лдпровцем Пивковым, к которому и внутри своей партии отношение, мягко говоря, ироничное. А какое оно может быть к мужику хорошо за тридцать, ни разу не женатому и самовлюблённому (своими селфи заполонил все соцсети), сбежавшему из «Единой России» в ЛДПР за более быстрым кадровым ростом (из его собственного признания). Тут любой депутат задумается… даже из родной партии.
Отдельный строкой идёт Олег Мандрыкин. Как бы главный протестник, строящий политическую карьеру на всё том же Шиес. Да бог с ним, с полигоном… у «Яблока», к которому он примкнул после отказа КПРФ в поддержке, ряд позиций идут в разрез с общегосударственными, а одна в новой редакции Конституции подпадает под уголовную статью («Крым – не наш»). Всеядностью подобных политдеятелей (пример – Чураков, некогда метавшийся от патриотов к либералам) нас не удивишь, но надо и ресурс иметь.
Поясню. По представленным северодвинским риелтором спискам он получил поддержку депутатов 28 районов Архангельской области, в т.ч. на Новой земле! Муниципальный фильтр – штука лукавая. Раньше надо было собирать подписи простых граждан, кто побогаче - просто покупали списки у конкурирующих партий, кто победнее – выпускали своих фанатов на улицы городов или «от двери к двери». Теперь же дело приходится иметь с людьми непростыми, требующими обхождения, ещё лучше личный контакт. А у Мандрыкина на момент сбора подписей на избирательном счету болталась жалкая сотка тысяч рублей, на которую он исхитрился собрать подписей выше нормы, чем теперь кичится.
Тут одно из двух. Или подписи этого кандидата завернут, признав недействительными, или он действительно имел разговор с единороссами (а они намекали, что искали договороспособных, которым не грех и помочь) и заверил о своём участии… но не более. Хотя профессиональная чуйка мне подсказывает, что здесь первый вариант.
Единственный из заявившихся, кто не собрал требуемое количество подписей, оказался Юрий Шевелев от Партии Добрых дел. Чьё общественное Движение «Мы здесь живём» за месяц до этого смогло собрать 60 тысяч подписей по области в поддержку возвращения прямых выборов глав МО. 60 000 смог, а 189 - нет… как вам такая пропорция? Плюс к этому, его фамилия гораздо более известна в области, чем Вакорин и Есипов, депутатам и главам МО так точно.
Об этом мы спросили у Шевелева лично:
⁃ Многие не понимают зачем вы сдали заведомо недостаточное количество подписей?
⁃ Во-первых, считаю, что голоса, отданные в мою поддержку, должны быть услышаны. Я благодарен депутатам и главам, которые оказали мне доверие и оставить их подписные листы пылиться в кабинете было бы бесчестно с моей стороны.
⁃ Во-вторых, отказ в регистрации меня как кандидата влечет возможность оспорить не только это решение, но и решение о регистрации ВСЕХ кандидатов. Основание - документально зафиксированные факты давления на депутатов при сборе подписей со стороны исполнительной власти.
⁃ В-третьих, хочу развеять сомнения тех, кто считает, что депутаты использовали возможность отдать свой голос несколько раз.
⁃ Ну и в-четвёртых, считаю необходимым под каждым этапом подводить промежуточные итоги, чтобы скорректировать дальнейшую работу.
⁃ Вы что, планируете дальнейшее участие в предвыборной кампании?
⁃ Безусловно и не только в этой.
- Почему вы не объединили свои ресурсы с движением Анти-Шиес или другими кандидатами?
- Любое протестное движение не приемлет компромиссов, а без них невозможно движение вперёд. Кроме того, в «Стоп-Шиесе» отсутствует лидер который может принимать решения и отвечать за них. Остальные кандидаты просто не самостоятельны. Хотя, отрицать не буду, консультации и переговоры с ними ведутся.
Пока же остаётся ощущение, что Шевелев показался… нет, не Цыбульскому, а московским политтехнологам, заправляющим выборами из его штаба... самым опасным конкурентом.
Теперь интересно узнать причину…
Леонид Черток