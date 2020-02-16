Ирина Чиркова: Мои субботние ответы

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании Ирина Чиркова обращается к читателям не только как депутат, но и как кандидат в губернаторы:
- В последнее время число обращений ко мне в социальных сетях очень сильно возросло. Физически не успевают оперативно на все отвечать, за что сразу прошу прощения у тех, кто ждет моментального отклика.
Однако заверяю, что рано или поздно читаю все, помогают в этом и мои помощники. Сообщения очень разные - от философских вопросов до напутствий в губернаторской деятельности. Немало и проблем, с которыми люди стучатся ко мне как в последнюю инстанцию. Именно такие обращения считаю самыми важными, на которые хочу и должна реагировать как депутат, включать по возможности рычаги воздействия.
Однако озвученные проблемы не всегда и даже зачастую находятся не в моей нынешней компетенции. Но для меня это бесценная информация о том, с какими бедами сталкиваются северяне, с какой несправедливостью или бюрократизмом борются. По проблемам, в которые я могу вмешаться, обязательно буду работать.
Сегодня же попробую ответить на самые популярные ваши вопросы. Буду стараться делать это регулярно и дальше, чтобы быть понятнее своим читателям и землякам.
Главной темой уходящей недели стали события в областном избиркоме, вернее, предоставление всеми претендентами на губернаторский пост подписей муниципальных депутатов. Чего только не прочитала о себе и других кандидатах на различных информ-каналах! "Пиком" абсурда стало заявление местного руководства ЕР, которое якобы "позволило" своим депутатам давать подписи в чью-то поддержку или не давать.
Отвечу: муниципальные депутаты не рабы, у них есть свое мнение, принципы и совесть. Лично я еще в апреле "кинула клич" народным избранникам всей области с просьбой поддержать нашу команду СР на выборах и откликнуться конфиденциально. В моем "тайном списке" еще в мае было более ста семидесяти человек - депутатов разных партий и фракций.
Смею надеяться, они доверяют мне и разделяют мои взгляды. Что касается самой процедуры сбора подписей, то открытого противодействия не почувствовала, даже наоборот, некоторое организационное содействие, особенно в труднодоступных муниципалитетах - но это никак не "благоволение" регионального "едра", а позиция федеральных властей, желающих максимально "открыть" выборы. Ведь без представителей парламентских партий ни о какой легитимности не может быть и речи.
Конечно же, в самом начале процесса сбора "фильтра" мне дали свои подписи почти все муниципальные депутаты от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. И когда я поняла, что общего числа подписавшихся за меня народных избранников достаточно, была не против, чтобы несколько наших депутатов от СР поддержали других кандидатов. Оппозиционных, разумеется. Больше 10 лет я в политике и всегда была в оппозиции - слишком хорошо знаю, что такое давление и админресурсы. Поэтому считаю важным и правильным дать возможность зарегистрироваться всем кандидатам. Тем более тем, с кем мы сходимся во взглядах - в той же борьбе за экологические права северян.
Интересно было почитать "вбросы" о моем техническом участии в кампании. Ответственно заявляю, что снимать свою кандидатуру не намерена. Иду на выборы с пониманием всей ответственности и тяжести груза проблем. Считаю, что настает время поиска для моего родного края нового пути, раз уж старый привел к тому социальному и экономическому кризису, в котором оказалось Поморье.
Если меня поддержат мои земляки, то буду выворачиваться наизнанку, чтобы принести пользу и предложить новые механизмы в решении наболевших проблем. Готова сотрудничать со всеми, кого также поддерживают северяне и видят в новой команде управленцев-патриотов.
Хочу отдельно поблагодарить всех, кто пишет мне слова поддержки, выражает готовность быть волонтером, помочь с распространением агитпродукции или созданием предвыборной программы. Ваши добрые слова дают силу и уверенность! Дай Бог вам здоровья и счастья! Конечно, есть и те, кто любит перетряхивать «грязное белье», однако к провокациям я давно отношусь спокойно. Только никчемный человек никому не интересен. Делаю, что должно, и БУДЬ, ЧТО БУДЕТ.
Ваша Чиркова