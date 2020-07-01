Сказ об административном пендале, или Каргопольские страдания

- Есть в славном городе Каргополе Архангельской области на правом берегу реки Онеги район Заречный. Как полагается развивающему району, в нем построены объекты социальные, проживают постоянно около 2500 человек, а централизованного водоснабжения и водоотведения нет. Совсем нет. И никогда не было. Эта проблема становилась разменной монетой всех без исключения избирательных кампаний, проходивших в муниципальном образовании. Её без конца «решал» Орлов, все главы города и района, единороссы-кандидаты всех уровней… а у местного населения, как и 15 лет назад, - привозная вода по вполне себе городскому ценнику да, в лучшем случае, септики.
В середине декабря 2019 года по обращению местных жителей мы поинтересовались у главы муниципального района Бубенщиковой, когда на правом берегу Онеги появятся блага цивилизации? Из ответа главы: «администрация завершает переработку проектной документации, строительные работы планируются в рамках федеральной программы «Чистая вода» в 2020-2021 годы, возможность проектирования сетей водоотведения будет рассмотрена в ближайшие годы» (подробнее о каргопольской стабильности - https://vk.com/wall-47907518_947). Обратим внимание на дату отправления ответа – 10 января 2020 года.
На тот момент уже было очевидно, что районные чиновники упустили все сроки исполнения муниципальной программы, которой было предусмотрено строительство и объектов водоснабжения, и объектов водоотведения в правобережной части города Каргополя. Мы обратили на это внимание областных чиновников. И в своем ответе от 28 февраля 2020 года министр Поташев бодренько отчитался о том, что проект водопровода не только уже доделан, но еще 25 ноября 2019 года был отправлен на государственную экспертизу. Проектирование же канализации было запланировано на 2020-2021 год. Вас, наверно, тоже удивило, что в самой администрации района об этом по состоянию на 10 января 2020 года не знали? Зато стало понятнее, почему чиновники Каргопольского района так стремились первыми опробовать реформу-ликвидацию органов МСУ (подробнее - https://vk.com/wall-47907518_1053)
Но уже в следующем ответе за подписью министерской заместительницы Шаховой стало очевидно, что степень вовлеченности у чиновников обоих уровней приблизительно одинаков. Неожиданно оказалось, что региональная программа «Чистая вода» на 2019-2024 годы “была” утверждена постановлением областного правительства от 30 июля 2020 года (да, вам не показалось, до издания документа еще неделя, наверное, поэтому мы нигде не нашли той редакции, на которую ссылаются все чиновники). Ну, ладно, подумаешь, клерк, готовивший ответ, циферкой ошибся…
Показательно другое. Согласно региональной программе к октябрю 2019 года водопровод в Заречном должен был быть спроектирован, а к маю 2019 года уже введен в эксплуатацию. Да, это не опечатка (по крайней мере, не у нас) – по мнению областного правительства, сначала завершение строительства, а потом изготовление проекта. Если отталкиваться от этой редакции документа (а в открытом доступе иной не имеется), то, в принципе, проектирование затянули на 3 месяца, но положительное заключение получено. И деньги из федерального бюджета попрошены… в два раза больше, чем планировалось в прошлом году.
Согласно региональной программе в 2019 году планировалось выделение 3 миллионов рублей на проект водопровода и 36 миллионов на строительство, из которых 35,5 млн. рублей выделялись из федерального бюджета. Но уже в 2020 году, откорректировав проект, областное правительство просит 70 млн. рублей на софинансирование строительства, которое планируют начать в 2021 году. И теперь слово за столицей – даст/не даст…
Занимательно, но оснований для проведения работ в рамках именно региональной «Чистой воды» нет. Бубенщикова уже пропустила очередь Каргополя в 2019 году. Но на это охотно закроют глаза и пустят без очереди, даже «нарисуют» проект и заключение госэкспертизы, не тревожа главу района… только это уже было…
в 2018 году, когда областное правительство включило в региональную программу строительство водопровода без проекта перед выборами в областное Собрание;
в 2016 году, когда администрация района включила строительство водопровода без проекта в (ни к чему не обязывающую) муниципальную программу перед выборами в муниципальное образование «Каргопольское»…
А ключевым моментом в этом является отсутствие работы по актуализации региональной программы. Действующая редакция постановления правительства Архангельской области не содержит обязательств по строительству водопровода в Заречном ни в 2021, ни в 2024 годах, ни между ними. Дойдут ли деньги до Каргополя, даже если Минстрой РФ даст добро, будет зависеть от суммы, заложенной на Архангельскую область в целом по федеральной программе в федеральном бюджете на 2021 год, а затем и от приоритетов областного правительства при формировании областного бюджета, а затем и от расторопности районной администрации… А приоритеты и расторопность, я полагаю, будут прямо зависеть от результатов сентябрьских выборов, ведь очевидно, что чиновникам-единороссам крайне удобно годами держать проблему водоснабжения 2500 жителей Каргополя нерешенной и вспоминать о ней только перед очередными выборами.