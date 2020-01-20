Абажур из Макаревича, или Поправка, не вошедшая в Конституцию

Как жаль, что комиссия по поправкам в Конституцию не успела вставить в Основной Закон государства такой важный пункт:
- «запрещается делать абажуры, перчатки и прочие товары народного потребления из человеческой кожи лиц любой национальности на всей территории Российской Федерации. Так же запрещается упоминание данной процедуры в виде угрозы или оскорбления применительно к реально существующим людям".
Точнее, запрос был. В мае 2013 года малоизвестная на тот момент журналистка «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда в полемической заметке пожалела, что из предков современных российских либералов не успели наделать абажуров… а то бы они знали.
Сия реплика относилась к конкретному лицу – Леониду Гозману. Который, мягко говоря, действующую исполнительную власть не жалует, не скрывает этого и относится к определённой национальности, больше других пострадавшей за время правления в Германии национал-социалистов.
Ульяна наутро проснулась знаменитой. Теперь уже вокруг неё самой развернулась полемика – конченая она мразь или просто дура?
Я думаю, что второе.
Журналюшка даже не знала, что кожа заключенных, снятая фашистскими «умельцами» с мертвых тел после газовой камеры и перед отправкой в крематорий, не имела национальной принадлежности. Особенно ценилась татуированная. Вы представляете себе наколотого еврейского адвоката из Варшавы? А русского матроса, попавшего в плен при обороне Севастополя? То-то.
Об этом написаны сотни, если не тысячи, книг, как художественных, так и документальных. Только не все читают. И не думают. Где теперь эта Скойбеда? С тем самых пор не встречал эту, ставшую ругательной, фамилию в периодической прессе, минутная слава обернулась забвением.
Кто в той истории выглядел конченой мразью, так это главред «КП» по фамилии Сунгоркин, превративший приличное в прошлом издание, в Перестройку почти либеральное, в реакционный жёлтый дайджест (случается в российской прессе и такой симбиоз). Не только не убрал из гранок (не убеждайте, что от него скрыли до выхода газеты из печати), но даже не дал слова другой стороне. Наверное, радовался взлетевшему тиражу и собственным менеджерским талантам.
Кто-то его листок до сих пор читает. Ждут продолжения…
Скандал в обществе был нешуточный. Потом забыли (вместе с автором афоризма). И вот воскресили…
На прошлой неделе в эфире очередного политического ток-шоу на государственном телеканале «Россия-1» её постоянный гость главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко выдал в эфире похожую сентенцию. На этот раз, чтобы дословно не цитировать свою сестру по разуму Скойбеду, сей господин (или всё-таки товарищ?) поведал, что в Третьем рейхе абажур обязательно сделали бы из Макаревича. Гозману он уготовил превращение в пепел, а Соболь отправил в немецкий бордель. Заметьте, уже не родственников, а их самих.
Заметьте и подборку фамилий. Ни Навального, ни Яшина, ни Рыжкова в списке Коротченко на уничтожение и унижение нет. Только лица определённой национальности. Так больнее. Ведь именно их предки имели больше всего шансов превратиться в пепел и абажуры в тот страшный период истории – в Холокосте погибло 6 миллионов евреев.
По ходу, Коротченко считает, что сам он избежал бы подобной участи. И он прав… полицаи имели хорошие шансы избежать газовой камеры…
Думаете, в тот момент в телестудии возникла хотя бы гнетущая тишина? Совсем наоборот, за кадром фоном пустили гул одобрения, а соведущая шоу Ольга Скабеева улыбнулась «с хитринкой». Потом ещё и сфотографировалась со «звездой эфира».
И что, кого-то уволили, объявили персоной нон-грата на государственном телеканале? Никаких заявлений на этот счёт… как будто заложено было в сценарии. Тем более что слова гостя были подтверждены появившимися в тот же миг фотографиями Гозмана, Макаревича и Соболь, в один миг без должной подготовки такое технически невозможно.
Значит, на подобное непотребство есть спрос. Что подтвердил пост в Фэйсбуке от одного из пользователей, затесавшегося в мои друзья (и сразу изгнанного с позором) - Если евреи насаждают чуждые россиянам взгляды, то невольно приходят мысли, за что они (россияне) терпят этих любителей под хвост баловаться.....?... Его с удовольствием одобрила (лайкнула) одна очень православная дама… вот вам и портрет потребителя подобных зрелищ.
Вроде бы люди немолодые. Воспитывались в одни годы со мной, смотрели те же фильмы, читали те же книги (или вообще ничего не читали?).
Придётся повторить таким азбучные истины. Вот так начинался для людей любой национальности путь в АД:
Сначала узникам приказывали оставить вещи, раздеться и пройти санобработку. Перед этим и мужчин, и женщин стригли. Волосы несчастных превращались в сырьё для немецкой военной промышленности. К примеру, ими набивали спальные матрасы на подводных лодках германского военно-морского флота, их же применяли при изготовлении сукна, идущего пошив шинелей для рядового состава вермахта. В местном музее до сих пор хранятся за стеклом человеческие волосы, оставшиеся в Освенциме с последних лагерных дней. Их вес равняется двум тоннам, так написано в пояснении к экспозиции.
А рядом прямо на полу - гора очков и пенсне. Тут же до потолка громоздится обувь. Пунктуальные гитлеровцы сразу же после того, как отправляли узников на смерть, приказывали так называемым «зондеркомандам», сформированным из других узников, разбирать их вещи, чтобы все, что можно, пошло на пользу рейху. Перед тем, как отправить трупы в печи пяти крематориев, у мертвецов выламывали изо рта золотые зубные коронки. Именно выламывали при помощи молотка и зубила, а не вырывали. Вроде бы и мелочь, но на самом деле существенный штрих к моральному портрету тех, кто заправлял в лагере. (из моей публикации «Катастрофа мозга» от 28 января 2016 года)
Такой путь проходили все, без оглядки на национальность. Это уже потом у некоторых появлялся шанс выжить. То есть, пойти в услужение – стать капо лагерного барака, курсантом диверсионной разведшколы или добровольцем РОА. Упомянутые выше зондеркоманды не котировались, они лишь оттягивали ужасный конец.
Не было такого шанса только у евреев и цыган, их «вопрос» решался окончательно и бесповоротно, что было заложено в государственной идеологии. По этому же принципу у Любови Соболь не было никаких шансов оказаться в немецком борделе, связь арийца с еврейкой не только не приветствовалась, но и каралась.
Странно, что член общественной палаты при Министерстве обороны и главред специализированного журнала не знает этих фактов из страшной истории Третьего рейха. Впрочем… вы когда-нибудь читали его «Национальную безопасность» или хотя бы видели в открытой продаже? Какое-то очень секретное издание, наверное, для «избранных» и «посвящённых». Да и сам Коротченко известен широкой публике исключительно по участию в подобных телемероприятиях. Вот и настал его «звёздный час»…
«Господин Дахау» - его титул отныне и навсегда! Кто не в курсе, после того, как американские солдаты в апреле 45-го освободили этот концлагерь и собственными глазами увидели творившееся там, они молча перебили всю обслугу (примерно 500 человек), хотя те выходили к ним с поднятыми руками. И им за это ничего не было, своё начальство спустило на тормозах, а сдающееся немецкое не хотело огласки. Все всё понимали.
Не понимают только Коротченко, Скабеева… и ещё очень и очень многие. И никакой Парад Победы им в этом не в помощь.
(на фото: «звёзды» эфира на «Россия-1»)
Леонид Черток