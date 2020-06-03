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Коронавирус, выборы на Соловках и отморозки-туристы

Как мы помним, в середине июня губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков поспешил пригласить туристов на Соловки.

Ему возразил временно исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский, напомнив, что архипелаг входит в состав подведомственной ему территории и ввел дополнительные ограничения.

Тем более, сами его жители считают, что из-зам неразвитой системы местного здравоохранения занесенный извне вирус грозит населению островов полным вымиранием.

Однако пришло время голосования за поправки в Конституцию. И возникают вопросы…

Их задает известный соловецкий туроператор, независимый гид Олег Кодола:

- Врио губернатора АО Цыбульский запретил высадку пассажиров в пределах Соловецкого портопункта, но разрешил приезжать на острова местным жителям на самолёте через Архангельск. Я – местный житель, но приду с моря из Кеми. Меня надо наказывать или нет? Ладно, сиди, я сам открою.

- В границы портопункта, насколько я знаю, входят причалы Тамарин и Монастырский, а также два плавкрана. Контроль за высадкой возложен на капитана порта. Капитану порта на входе докладываются ТОЛЬКО регистровые суда. А я пойду на маломерке, которая докладываться не должна... К тому же, пристать на ней я могу как к берегу (в любом месте), так и к причалу Хета, который не входит в пределы портопункта. Стало быть, контроль пассажиропотока, на самом деле – фикция.

- Если меня смогут задержать «на подступах» вместе с «патрулём ГИМС» и представителем МВД, то мне помешают исполнить свой гражданский долг, на который врио Цыбульский, говорят, тратит несколько минут в день, а мне приходится нести его всю жизнь. Сегодня пойду снимать свой долг на видео. Уверен, в пару минут не уложусь: хочу доставить глубокое удовлетворение себе и УИК.

- С другой стороны, зачем меня задерживать, если на Соловки туристы целыми яхтами шастают? Вчера на причале в Кеми выгрузились 15 человек, побывавшие на Соловках... И ещё 8 ушли на Соловки... Яхта, что интересно, своим иностранным вымпелом как бы демонстрирует, что стращать власти могут, а контролировать – только тех, кто сам запалился. В данном случае – яхте не повезло, мы её запалили. Фото яхты вот: в Кузовах.

Если врио губернатора будет интересно – можно сделать запрос в Кемь, есть видео выгрузки. Ну... вдруг захочется наказать нарушителей примерно и показательно. Мы поможем, если что, по-местному. Уже разбираемся...  Наше экскурсионное бюро, бюро музея и паломническое бюро эту яхту не принимали, ибо свято чтём уголовный кодекс. Тех, кто умеет обслужить (а главное – разместить) туриста на закрытом острове – всех «чёрных» гидов с транспортом и жильём – можно пересчитать по пальцам одной ноги. Вычислить, кто из них посчитал себя Мак-Лаудом – не сложно. Узнаем и реально сдадим властям: нам жадные отморозки в селе не нужны...  

29 июнь 15:29 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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