Юсуп Разыков: «Есть время заглянуть в себя». Кино времён самоизоляции

Подлый коронавирус нанёс удар практически по всем видам человеческой деятельности (разве что изготовителей марлевых повязок обошёл стороной). В том числе, и по искусству.
Частные музеи-галереи в нашей стране и так можно по пальцам пересчитать. Им конец, государственные выживут… на то они и государственные. С театрами такая же ерунда. Антреприза – вещь живучая, собрались и поехали на чёс по регионам. Тут другая опасность - известная болезнь всех творческих людей, называемая в народе «сесть на стакан». А что ещё актёрам делать, когда нет работы и нервы гудят натружено? Негосударственные цирки и контактные зоопарки специально не упоминаю… потому что не люблю.
Или мой любимый кинематограф… Рано или поздно на съёмочных площадках зазвучит святая для нашего племени команда «мотор!», соответственно, станут платить зарплату. Но что потом делать с готовой продукцией? Лет 15 назад зрителей смогли вернуть с домашних диванов в кинотеатры, перестроенные под современные требования, однако показатели проката большинства отечественных лент оставляют желать лучшего. За недели (если не месяцы), проведённые перед телевизором, наши люди окончательно разленятся и когда ещё вернутся в опустевшие залы. Где гарантия, что за это время хозяева убыточных кинотеатров не перепрофилируют помещения под что-то более прибыльное, как уже было один раз в нашей новейшей истории?
Но это как бы взгляд со стороны не из самой кинематографической провинции. Поэтому я позвонил своему близкому другу, сценаристу и кинорежиссёру Юсупу Разыкову. Что он думает о происходящем сегодня вокруг, есть ли надежда на возрождение индустрии?
Для справки: Юсуп Разыков – человек Архангельску не чужой. На второй Arctic Open он приехал в качестве участника конкурсной программы, привёз свою ленту «Турецкое седло» и получил приз «за лучший сценарий». Он понравился городу, город – ему. На третий (прошлогодний) был приглашён уже в качестве председателя жюри полного метра. Но приехал не с пустыми руками, во внеконкурсной программе фестиваля прошла его новая картина «Керосин», с которой исполнители главных ролей, актёры элегантного возраста Елена Сусанина и Валерий Маслов проехали по глубинке области, и вернулись переполненные любовью к поморскому зрителю. Потом был аутентичный узбекский плов с айвой, застольные задушевные беседы… эх, хорошо было.
Юсуп уже пострадал от пандемии и связанных с ней запретов. Причём именно в нашем городе – 26 марта у его «Керосина» должен был начаться прокат в сети кинозалов «Мираж», но в этот день кинотеатры Архангельской области закрылись до лучших времён. Параллельно шли переговоры с армянским землячеством Поморья о специальном показе его самой последней ленты «Танец с саблями», естественно, сопровождаемый встречей со съёмочной группой. Я уже размечтался о новом плове… и тут такой облом!
Обе упомянутые картины сейчас можно найти на интернет-платформах, прокатчики пошли на финансовые издержки, лишь бы поддерживать зрительский интерес к авторскому кино. Для нашего человека нет ничего слаще халявы, поэтому…
- …зритель вернётся в кинозал, как только откроются кассы, - успокоил Юсуп. – Ты пойми, это для нас с тобой поход в кино означал просто посмотреть новый фильм. Максимум стакан газировки в буфете выпить, и девушку в темноте за руку подержать. Для современной молодёжи кинотеатр неизмеримо большее, это, скорее, клуб по интересам со всеми сопутствующими развлечениями и удовольствиями. Обрати внимание, сейчас в общественном транспорте все чатятся, как раньше читали, но при этом ходят в кино. Совсем другой зрительский контингент… вернутся, никуда не денутся.
Вот это спокойствие, фирменное, восточное! Впрочем, в жизни моего друга уже был момент, когда любимая профессия перестала кормить. Вернувшись из Москвы в Ташкент без денег, с долгами (обещанный гонорара за фильм «Я виноват» за два года кинопроизводства превратился из солидной суммы в четыре бутылки водки), он днём рушил ломом старые глинобитные здания для прокорма семьи, а по ночам писал сценарии в стол. Писал, писал… а потом стал отцом узбекского сериала, директором «Узбекфильма».
Сейчас похожая ситуация.
- Главный бич кинематографистов сегодня – несостоявшиеся премьера. Инициативная группа с известными именами подготовила обращение в правительство о поддержке отрасли наплаву. Я жду результатов пичинга (адресное распределение денег от Фонда кино на 2020 год), который по понятным причинам отложен на неопределённый срок.
- Пишешь?
- Только этим и занимаюсь. Есть заказ от Минкульта на сценарий полного метра и четырёхсерийного телеварианта, плюс у меня в работе серия из нового сезона сериала «А у нас во дворе». Это, так сказать, хлеб мой насущный.
- А для себя, для души?
- Для души работаю над сценарием «Крысолов», который рассчитываю сам же и снимать. Этакая эстетская вещица, о подлости и красоте… про себя я её называю династийный роман. Ещё пишу сценарий под условным названием «Письма к сыну», но о нём пока рано.
- По поводу прокатной судьбы «Керосина» расстроен?
- А как ты думаешь? Пока неясно, отложен его прокат в киносети или совсем отменён. Ведь неизвестно, сколько эта трихомудия продлится.
- Как в эти дни выживает твоя съёмочная команда, не разбежится?
- Куда и к кому бежать… в кино все без работы. Моя команда вахтовая, ждут и надеются. Постоянно держим связь, общаемся … это же вторая семья.
- Как твои ярославские старички, они же в самой зоне риска?
- С ними всё в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Елена Ивановна (Сусанина) относится к происходящему философски и даже с иронией, она за свою долгую жизнь ещё и не такое переживала. У Валерия Сергеевича (Маслова) вообще душевный подъём. Наконец-то купил отдельную квартиру (до этого много лет жил в театральном общежитие), свалилось наследство откуда не ждал. Теперь весь в приятных хлопотах…
- Чем ты ещё занимаешься, плов готовишь?
- Я смотрю. Всё то, на что раньше не хватало времени. На днях посмотрел сериал «Шторм» Бориса Хлебникова, на одном дыхании все восемь серий, и ещё раз убедился – мои друзья снимают грандиозное кино. Позвонил сообщить об этом Саше Робаку (исполнитель главной роли) и услышал, что он считает эту роль своей лучшей киноработой. При его-то послужном списке! Всем настоятельно рекомендую «Шторм».
- Как ты думаешь, когда это всё закончится, я имею ввиду пандемию?
- Интересный вопрос… в прямом смысле интересный. Смотри, Швеция – вообще загадка, жёстких ограничительных мер нет, а население ещё не вымерло. С Москвой всё понятно, большой муравейник, всероссийский перевалочный центр. В Китае ожидают вторую волну, будет – не будет. Что касается России в целом… её всегда спасали морозы, захватчики их дожидались и убирались восвояси.
- Мир после коронавируса изменится?
- Безусловно. Я сейчас не об экономике. Мы вышли на определённый этап – бежали, бежали… и упёрлись лбами в знак stop. Появилось время подумать, заглянуть внутрь себя, что особенно ценно для творческой личности. Да и нетворческой тоже, посмотри, изменилось отношение к уходу из жизни. Сколько смертей происходит вокруг каждый день по трагическим и банальным причинам, наши с тобой друзья умирали от какого-то гриппа с обычными осложнениями. Но только коронка сделала смерть почти ритуалом, каждый новый факт воспринимается почти со священным ужасом. Из таких ситуаций люди выходят внутренне очищенными. Как ленинградцы из блокады. Вот и мы – с новыми силами и чистыми помыслами вернёмся к обычной жизни. Я в это верю.
- Меня ещё волнует будущее нашего кинофестиваля. Бывший губернатор (Орлов) обещал и четвёртый, и пятый… как отнесётся новый (Цыбульский)?
- Губернатор никак не должен относиться к фестивалю. Он должен смотреть, как относится к нему население и вы, организаторы. Если он нужен народу, а это я видел по зрительской реакции, просто обязан поддержать. Сейчас с народом начнут считаться, после вынужденных мер и ограничений должно пойти ослабление. На многое посмотрят по-новому, сколько Эльвиру Набиуллину гнобили за экономию бюджета, за её «подушки безопасности», а на выходе получилось – она спасла экономику страны и социалку, спасла государственность. И так будет во многом.
- Думаешь написать что-нибудь про эпидемию?
- Посмотрим. Если выживем.
- Помни, друг, Архангельск всегда рад тебе.
- А я всегда рад Архангельску. Когда пишу новый сценарий, держу в голове – какую бы сцену снять у вас. Правда, всё упирается в деньги, в смету. Ничего, впереди много новых проектов и фестивалей…
Значит, ещё поедим. Плов.
Леонид Черток