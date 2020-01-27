«У малого бизнеса запас прочности на месяц». Откровения архангельского предпринимателя

Казалось бы, есть повод для радости – президент объявил выходные на месяц, не исключена пролонгация. В соцсетях шутят: «Вот и пришёл обещанный коммунизм – никто не работает, все только едят».
Однако первый же соцопрос показал, что более половины россиян совсем этому не рады. Основная причина – люди хотят зарабатывать! Даже те, кому обещают сохранить ставку. Именно ставку, а не заработок. Всем известно, на многих предприятиях и в организациях сумма, полученная на руки в конце месяца, складывается из нескольких составляющих, где доля ставки по штатному расписанию, дай бог, если половина. И это отнюдь не изобретение нового времени.
Полный кошмар наступает у тех, кто работает на сдельщине, форме не единожды раскритикованной, но живучей. А также у тех, кто оформлен по договору, что распространено даже в журналистике. Причем в медиа- холдингах, живущих за счёт государственных контрактов, «оптимизация налогов» называется, минимум обязательств перед сотрудником.
Но самые тяжёлые дни ожидают работников сферы обслуживанию. Кто-нибудь заметил на опустевших улицах снующих туда-сюда разносчиков пиццы-роллов-гамбургеров? Вряд ли. И это названы только три самые популярные позиции в дистанционных продажах. В ресторанах с изысканной подачей, куда приходят не просто пожрать (пардон за вульгаризм), а насладиться атмосферой, вполне ожидаемое запустение. Автор живёт над одним из таких. Каждый день дежурят один повар и одна официантка, замещающая в эти окаянные для бизнеса дни должности администратора и бармена. Нальёт растворимый кофе, но только на вынос. Остальное время тоскливо смотрит на молчащий телефон. Ресторан, это даже не турфирма, хозяин вынужден поддерживать его жизнедеятельность ежедневно, иначе проще закрываться.
Это как раз тот общепит, где деньги зарабатываются на обслуживании клиентов, а не на отмывании «чёрного» нала. Клиентура устоявшаяся, не все даже меню требуют, знают, за чем пришли. Цены вполне себе щадящие, соответственно, доход такой же. В обычные дни в торговом зале три официанта, в день заказа столов под дни рождения, свадьбы и пр. добавляются ещё столько же… И это только в одну смену! Плюс бармены, плюс повара. Сколько людей разом остались при копеечной зарплате? Копеечная она потому, что официант в основном живёт на чаевые. О чём знают все. Так было и в советское время, а уж хозяин деньги считать умеет.
Вы думаете – всероссийский карантин кончится, откроются двери, и народ ломанётся гурманничать и покрывать владельцу потерянную прибыль? А вот и нет! Если заведение не пафосное, рассчитанное на контингент среднего достатка, то его клиенты сами будут долго приходить в себя от месячного (в лучшем случае) застоя в делах. Вдобавок за время длительного домосидения многие вспомнят утерянные навыки домашней кулинарии и про себя решат – своё и вкуснее, и обходится дешевле, и повышает самооценку.
Наконец после долгих споров и даже уговоров разрешили открыться парикмахерским и маникюрным салонам. Типа, разум победил, никому неохота ходить обросшими халдами, пусть и дома. Особенно на этом фоне повеселили откровения наших архангельских вип-персон, опубликованные на сайте «Эхо севера». Все, как один (одна) на голубом глазу жалуются, что или забили на свой внешней вид («ты можешь ходить, как запущенный сад»), или сами себя перед зеркалом в ванной окультуривают ножницами. Полноте, дамы, у каждой из вас есть свой личный мастер, который не сочтёт за труд приехать на дом. Даже у меня есть…
Однако частный бизнес, как составляющая экономики, находится в аховом положении. Многие удивляются – что это за капиталисты, которые не могут выдержать месяц простоя. Действительно, почему?
Об этом рассказал молодой предприниматель Егор Таскаев, один из авторов обращения к врио губернатора Александру Цыбульскому, в котором был раскритикован сам подход к проблемам малого и среднего бизнеса в регионе.
Чтобы снять так и вертящийся на языке многих вопрос, сообщаю – да, Егор представитель известной семьи предпринимателей и политиков Таскаевых. В бизнесе несколько лет (параллельно учится в САФУ). Сейчас его основное дело – небольшой таксопарк (ООО «Попутчик»), сдают в аренду водителям таксомоторы. Вроде бы этот вид деятельности и не ограничен губернаторским указом, однако…
- Мы уже сейчас находимся на самой грани окупаемости. На линию выходит, дай бог, половина машин, больше просто невыгодно. И нам, и водителям, мы и так на треть снизили дневную арендную плату. Плюс расходы по эксплуатации увеличились.
- С чего вдруг?
- Обеспечиваем водителей марлевыми повязками, их ещё попробуй достань, и дезинфицирующими средствами. Не хотим парней вгонять в лишние расходы, им тоже несладко.
- ГИБДД без масок штрафует?
- Только если едешь с пассажиром. Пока штрафов нет, только предупреждения… там тоже люди работают.
- Пробовали работать на доставке продуктов?
- Вели переговоры с одной крупной торговой сетью, попробовали, оказалось, водителям это невыгодно, они процентов 80 обычной дневной выручки на этом теряют. Можно смело констатировать – апрель месяц для бизнеса потерян. Что дальше? Остаётся уповать, что Архангельск пронесёт от настоящей пандемии, во всем мире порог заболеваемости неравномерен. В той же Америке все с ужасом смотрят на Нью-Йорк, но из Чикаго или Бостона нет таких тревожных сообщений. Наш город тоже не центр туризма и не перевалочная база… теперь слава богу.
- Как думаете выживать?
- Берём деньги, отложенные на ремонт автопарка, о расширении пока забыли.
- В вашем письме к губернатору…
- …конкретно просили только об одном – снизить налог с 6% до 1%. А не до 4%, как предлагала бизнесомбудсмен Ольга Горелова. Точнее, она изначально тоже была за один, но потом легко согласилась на четыре.
- Почему?
- Наверное, проблема в том, что она представляет интересы государства, получая зарплату за свою работу от него, а не от сообщества предпринимателей. Как говорится, «кто девушку кормит, тот её и танцует», тут саму систему менять надо. Мы же здравомыслящие люди, и не просим от власти покрыть нам убытки, таких денег в стране просто нет. Зато уменьшение налога было бы серьёзным подспорьем, для большинства небольших фирм, типа нашей, это стало бы экономией в 40-50 тысяч. Увы, малый бизнес живёт от месячной прибыли, запасов нет практически ни у кого. Разве что у тех, кто сидит на госконтрактах, для них вообще ничего не изменилось.
- Губернатор вас услышал?
- Пока никакого отклика. Правда, нас, подписавших обращение, вместе с другими предпринимателями пригласили на встречу в офис «Единой России». Сергей Моисеев проникновенно говорил, что один из нас, понимает все трудности… но и только. Кстати, была и Горелова, впервые её увидел, да и вообще услышал эту фамилию только в период сегодняшнего кризиса.
- Говорила?
- Что-то говорила, но малосодержательное, трудно выделить. Я ей где-то даже сочувствую… у неё такая работа.
- Твоё общее ощущение от происходящего сейчас в области, стране, мире?
- На мой взгляд, много избыточной информации, паники. С использованием известных медиаперсон, призывающих из своих роскошных апартаментов «делай, как я», и параллельно в других программах жалующихся на отмену гастролей. Ну и каким «опытом выживания» они могут с нами поделиться?
- После всего происходящего, нет мысли перейти на госслужбу?
- У меня и факультет подходящий – «Госуправление». Нет, не хотел бы. Там всё размеренно и пресно, нет драйва нашей предпринимательской жизни. Но, столкнувшись сегодня с несовершенством системы, думаю, что не прочь попробовать себя в политике.
С его фамилией Егору туда самая дорога. Но пока бы с бизнесом разобраться. Слово за врио губернатора…
Леонид Черток