Под знаком плова. Киношно-кулинарный разговор с председателем жюри Arctic Open

Он улетел, но обещал вернуться. И вернулся… наш узбекский «Карлсон».
Год назад сценарист и режиссёр Юсуп Разыков приезжал на второй Arctic Open со своим «Турецким седлом», сорвав приз «за лучший сценарий». В домашней беседе с автором (всё-таки за плечами почти 40 лет дружбы), он сделал неожиданное даже для меня признание - Мне стыдно перед Архангельском… Нет, серьёзно. Чувствую себя виноватым, что не живу здесь вместе с вами. У нас вся стране непростая, а здесь ещё и климат накладывается. Такое же чувство испытываю к Мурманску, где снимал «Стыд», где бываю на фестивалях… вообще к людям севера. Да, обязательно вернусь. Если пригласят на следующий ARCTIC OPEN.
Ну, и как было после таких слов не пригласить его на Третий?! Правда, уже в новом качестве – председателем жюри конкурса полнометражных фильмов. И не без оснований, за прошедший год Юсуп значительно прибавил в личном рейтинге. Но об этом позже…
В первый приезд мы его угощали сёмгой. Ничего особенного – фольга, лимон, оливки, зеленушка, немного белого вина и на полчаса в духовку. Но не зря же я 18 лет травил жене душу рассказами об юсуповом плове.
О, это целая история… Выпускник сценарно-киноведческого факультета ВГИКа Юсуп Разыков защищал диплом сценарием с говорящим названием «Как готовить плов». И на защиту пришёл с… казаном только что сваренного по всем узбекским канонам плова. Надо рассказывать, сколько ему в итоге поставили? Потом долго тот дух не выветривался из аудитории… её специально не проветривали. А член комиссии, он же отец нашего друга, встречая Юсупа на днях рождениях сына, неизменно спрашивал – «где же плов?», и вкусно причмокивал.
«Ты должен ЭТО у нас приготовить, иначе семья не поймёт и не простит», - написал я Юсупу. Он всё понял. Расстарался – привёз с собой жёлтую морковку («в Москве и то не на каждом рынке есть»), специальный рис, айву («это будет зимний плов»), набор специй («нужны свежайшие»). Баранину покупали на месте, Центральный рынок не подвёл. Казан мне Юсуп переслал ещё шесть лет назад как залог своего визита в Архангельск.
И началось священнодействие (в последней день кинофестиваля перед закрытием). Когда зурвак стал аппетитно попискивать на плите, мы сели, открыли… и повели неспешный разговор.
- Какое главное событие прошедшего года?
- Сын съехал.
- ?!
- Большой уже мальчик, начал самостоятельную жизнь с девочкой.
- А если без лирики...
- Без лирики? Год прошёл под знаком «Керосина».
Это, кто не знает, предпоследний фильм Юсупа. Который снят, как он шутит, на пенсии исполнителей главных ролей. То есть, за копейки (по киношным меркам), практически на голом энтузиазме участников процесса. Снять сняли… а вот денег на завершение (постпродакшн) не было от слова совсем.
И тут «Господин случай». Юсуп посылал в отборочную комиссию сочинского «Кинотавра» свою самую последнюю (по срокам съёмок) картину «Танец с саблями». Оттуда ответили – увы, не наш формат, есть что-нибудь ещё? Тогда он засылает неоформленный как надо «Керосин» и слышит радостное «берём!».
Надо сказать, что сочинский кинофорум по престижности можно сравнить с «Оскаром» или Каннами, лентам, попавшим в его конкурс, гарантируется какое-никакое экранное будущее и внимание кинообщественности. Продюсеры «Керосина» связались с Фондом Алишера Усманова, который от своих олигархических щедрот поощряет российское искусству. Увы, работа с ним оказалась штукой неблагодарной, слишком много крючкотворства и условностей, к «Кинотавру» никак не успевали.
Тогда срочно переориентироваться на Фонд Романа Абрамовича «Кинопрайм», который вкладывается в завершение вот таких «керосинов» с большим творческим потенциалом. Проблема в том, что головной офис Фонда находится Лондоне… соответственно, и влияние европейской бюрократии, которая никак не хотела считаться с фестивальными сроками. Началась морока с документами.
В итоге продюсеры ленты рискуют и берут под постпродакшн банковский кредит, веря в талант и счастливую звезду моего друга. Ну, а смелость, как известно, не только города берёт.
- Передо мной награждали короткометражку с названием «Топливо». И тут выхожу я со своим «Керосином» (приз Гильдии киноведов и кинокритиков, настоящий «гамбургский счет» – прим. автора) и экспромтом выдаю, что, судя по наградам, ГАЗПРОМ и прочие нефтяные олигархи обязаны современному российскому кинематографу за такую рекламу их продукции. Зал грохнул…
В зале том сидел сам Абрамович. Которому, судя по всему, понравились и шутка, и «Керосин». После он подошёл к Юсупу и объявил, что вкладывается. Не через Фонд, из собственных средств. В итоге был закрыт не только банковский кредит, но и погашены долги съёмочной группе. Ну, разве не чудо?!
Теперь «Керосин» ездит по фестивалям, собирает щедрую жатву из наград. В Архангельске он шёл во внеконкурсной программе… но как же его принимали! Кто из читателей не смотрел, тот просто не имеет права говорить, что всё видел в этой жизни.
- Ну, а как с «Танцем с саблями»?
- Вот после Архангельска лечу в Армению на премьеру, «Золотой абрикос» мы уже получили. Там говорят – «если принял Гюмри, примет и Ереван». Гюмри принял…
Кто не в курсе, «Танец с саблями» - байопик самого известного армянского композитора ХХ века Арама Хачатуряна. Юсуп Разыков выиграл конкурс сценарных заявок и получил право на постановку. Сначала планировался минисериал… но федеральные телеканалы не проявили к теме никакого интереса. В итоге был снят полнометражный художественный фильм, право на показ которого сейчас покупают все страны, где есть армянская диаспора. И не только… Япония, например, купила ещё на стадии озвучания, Страну восходящего солнца интересуют истории известных людей, живших в непростые времена.
Хачатурян как раз жил в непростое. Написать ставший знаменитым «Танец» его фактически заставили для вставки в уже готовый балет «Гаяне» для «подъёма патриотического духа советского народа в борьбе с фашизмом». Юсуп так и считает, что эта его экранная история про феномен работы художника в условиях несвободы – сюжетом управляет интрига противостояния состоявшегося композитора с несостоявшимся, нашедшим своё истинное призвание на службе в органах. Я же увидел в фильме, прежде всего, безысходную тоску главного героя среди зимней природы Урала по теплым армянским горам. Нет, возражает создатель картины, я снимал именно про советского человека, Хачатурян такой же великий русский художник, как и армянский. Вот как оно бывает, какие-то вещи мы видим по-разному. Даже за пловом.
Ещё Юсуп с теплотой рассказал, как их принимали в Армении, и во время съёмок и после. Как со спецпоказа люди выходили в слезах – узбек смог понять армянскую душу, так же ему говорили про русскую в «Керосине». Просто талант – понятие вне национальное. Да и сам режиссёр имеет отношение к этой нации – до 15 лет жил с отчимом-армянином. «Отец не тот, кто зачал, а тот, кто воспитал» - вот вам и наглядное подтверждение.
- Слушай, ты же собирался что-то снимать в Северодвинске, про подлодку, которую собираются продать в Китай на иголки…
- Увы, прособирался. Это был проект Первого канала, а он сейчас не в том финансовом состоянии.
- И…?
- Без дела, слава богу, не сижу. Мой основной заработок – «лечить» чужие сценарии, доводить до съёмочного состояния. Но и сам снимать не отказываюсь, мне же надо кормить свою группу, которая со мной готова хоть в пустыню, хоть в тайгу (это действительно так, я млел от удовольствия, когда в беседе со мной исполнители главных ролей в его фильмах отзывались о моём друге в самых превосходных выражениях – прим. автора).
- А авторское кино…
- Это счастье. Моё и моих единомышленников. Души отдохновение.
- Мне кажется, за тобой уже тянется слава открывателя звёзд элегантного возраста.
- И замечательно, дать человеку вторую творческую жизнь, когда все сроки прошли. Но, наверное, это происходит оттого, что среди молодых я не встречаю интересных мне людей. Даже внешне. Любая случайность, любая неожиданная встреча меня возбуждают.
- Кем ты себя комфортней чувствуешь – участником конкурса или членом жюри фестиваля?
– Однозначно второе. Во-первых, я люблю смотреть кино, особенно бесплатно и на первом ряду. Во-вторых, не люблю, когда меня судят… можно подумать, ты любишь.
Я только хотел поспорить, рассказать о своём экзаменационном азарте… но тут плов шепнул нам прямо в ноздри – «я готов, ешьте меня». И мы стали есть! Тут уже было не до разговоров, язык бы не проглотить. Как жаль, что вас не было с нами!
P.S. Надо подумать, под каким соусом пригласить Юсупа на четвёртый Arctic Open… ткемали, я думаю, вполне подойдёт.
Леонид Черток