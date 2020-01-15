Юрий Шевелев: Как решить проблемы в управлении областью (ответ на вопросы читателей)

В начале марта в интервью нашему информационному агентству Юрий Шевелев сказал очень необычные слова: «Изменение качества жизни в положительной динамике – вот основной показатель эффективности власти. И мы готовы помочь в этой перенастройке». Технократическое словосочетание «качество жизни в положительной динамике» и вполне понятное, человеческое - «мы готовы помочь власти» - не часто говорят политики, а слышать это от состоявшегося, крупного бизнесмена мне вообще не приходилось.
Судя по звонкам в редакцию, удивило это и наших читателей. В какой перенастройке может помочь власти отдельно взятый человек или общественная организация и нужно ли это самой власти? Мы спросили Юрия Шевелева об этом и вот, что он ответил.
«Каждая профессия имеет свою специфику. Это ни для кого не секрет. Управление большими системами, такими, как наша область, специфично по-своему. Сложности управления возникают там, где решается проблема, зависимая сразу от нескольких самостоятельных управленческих отраслей. Например: бюджетной, финансовой (не все деньги в области «упакованы» только в бюджеты), юридической и социальной. Решение такой проблемы управленец может найти только на пересечении всех этих отраслей управления.
Образно это можно представить так. Попробуйте представить каждую отрасль управления как плоскость, и пересеките плоскости друг с другом. Две плоскости пересекутся и образуют грань. На этой грани можно найти решение проблем, зависимых сразу от обеих этих управленческих отраслей. Три плоскости образуют точку пересечения – пик. В этом пике лежит решение проблемы, зависимой от трёх управленческих отраслей. А если ответ надо искать сразу в четырёх и более отраслях управления? Тогда надо «изгибать» отраслевое управление, адаптировать его к решению нестандартного вопроса. Иначе будет только видимость решения, а проблема так останется. Конечно, гибкость управления должна быть строго в рамках действующего законодательства.
Такие подходы к решению управленческих задач крайне сложно найти в управлении регионами и муниципалитетами. Чиновники боятся, отгораживаются от новаций. Но в обществе есть понимание таких подходов. Бизнес-управление ими пользуется, разумно будет адаптировать их и в управлении государственном.
Опять приведу пример. Наш губернатор, встречаясь с президентом Белоруссии, пригласил белорусских строителей в Архангельскую область, пообещав им участие в жилищном строительстве. Мои друзья, работающие в Москве в министерстве строительства и ЖКХ РФ, звонят мне и говорят, что чиновники из администрации Лукашенко оборвали им телефон – спрашивают, когда можно приезжать и начинать строить? У них в Белоруссии всё по-старому, и если президент приказал ехать в Архангельск и строить жильё, то тысячи строителей уже «сидят на чемоданах».
Задача сложилась почти неразрешимая. На рынок частного строительства жилья белорусов не пустят наши строители, а строительство за счёт бюджетных средств требует участия в непростых конкурсах и конкурсного отвода земельных участков. Там, где конкурсного отвода не требуется, пока нет бюджетного финансирования. Но если бы этот вопрос решали в общественном движении «Мы здесь живём», о котором я сказал в интервью, как о площадке для поиска способов помощи действующей власти, то там подумали бы и предложили немного «изогнуть» (естественно, только в рамках закона) действующие методики управления и сделали бы проблему вполне решаемой.
Во-первых, конкурсного отвода земельных участков не требуется для строительства кооперативных жилых домов для семей работников бюджетных учреждений. Во-вторых, бюджетным учреждениям разрешено передавать на субсидии своим работникам под строительство жилья часть средств, заработанных учреждениями на дополнительных услугах. В-третьих, такие кооперативы можно кредитовать под гарантии областной власти. В-четвёртых, кооперативы, по закону являются застройщиками и сами решают, кого приглашать в качестве подрядчиков. Общественное движение «Мы здесь живём» в течение недели подготовило бы для Правительства области необходимые проекты распоряжений, ещё неделя на их подписание и опубликование. Тогда можно будет приглашать первых представителей белорусских строителей для ознакомления с условиями и ценами подряда на строительство трёх жилых домов (небольшой квартал) для семей работников учреждений образования, медицины, культуры и спорта Архангельской области, строящихся за счёт комбинации личных средств, средств сметы бюджетных учреждений (но не бюджетных средств), и кредитов под гарантии бюджета.
Если кто-то скажет, что это не помощь – пусть первым бросит в меня камень…».