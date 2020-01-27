Кривые дорожки Константина Худякова. Рассказывает экс-директор МУП «Горсвет» Роман Захаров

Уже неделю Архангельск в шоке от случившегося на Троицком в прошлую субботу – крутой джип, нарушив все возможные пункты ПДД, насмерть сбивает женщину с собаками, переходящую улицу по пешеходной «зебре». Несчастную и одну из её собак спасти не удалось.
Уже на следующий день общество шокировало известие о владельце брошенного в одном из переулков авто. Со свежими следами от ДТП и неумелыми попытками обставить произошедшее так, будто бы машину угнали у её владельца.
Что ж, в полицейской практике подобное не редкость. Однако дорогая иномарка была зарегистрирована на предпринимателя в сфере строительного бизнеса Константина Худякова. Большими трудовыми свершениями его фирма «ЮниКом» не прославилась… зато прославился сам хозяин. Прежде всего, участием в ранге свидетеля обвинения в громких уголовных делах, не зря к нему прилипли прозвища «вечный терпила» и «суперагент».
Именно это обстоятельство вкупе с тем, что по некоторым данным Худяков является дальним родственником человека, занимающего далеко не последней пост в политической иерархии региона, давали серьёзный повод для беспокойства – дело о дорожном преступлении может быть спущено на тормозах. Помогла широкая информационная и общественная огласка.
Дальнейшие действия подозреваемого только добавили штрихов к его моральному портрету. Примерно через сутки Худяков добровольно явился в полицию, где заявил, что раскаивается в произошедшем, при этом обо всём случившемся он «узнал со слов жены», готов внести залог в полмиллиона рублей плюс возместить потери потерпевшей стороне (вопрос, во сколько он сам оценивает жизнь пенсионерки, остаётся открытым).
Сразу оговоримся, упомянутое выше родство с известным человеком мы в редакции не считаем обстоятельством, заслуживающим пристального внимания… любому из нас может не повезти с родственником, тем более, с дальним.
Вчера суд вынес постановление о заключении Худякова под стражу. На этом можно было поставить многоточие… если бы не реакция части архангельских юристов на наше сообщения, где вещи названы своими именами – Худяков является «штатным провокатором» спецслужб. С их позиции, строитель-лихач (целый список нарушений ПДД) является добровольным помощником органов, и даже в случае его заинтересованности в вынесенных другим людям приговорах, не стоит об этом упоминать в контексте дорожно-транспортного происшествия.
Возможно, с юридической точки зрения оно и верно. Но мы, как журналисты, смотрим на личность Худякова ещё и с точки зрения морали. Поэтому не могли отказать экс-директору архангельского МУП «Горсвет» в рассказе о роли подрядчика Худякова в его жизни. Тем более, что сам Роман Захаров признаётся – если бы он в своё время знал всю подноготную этого человека, никогда не вступил с ним ни в какие отношения, тем более, деловые.
Роман Захаров:
- Константин Худяков сыграл в моей жизни самую печальную роль, наше деловое знакомство стоило мне 3 года и 8 месяцев заключения. Но откуда я, директор унитарного предприятия, мог знать, что этот человек ранее был уличён в махинациях, вплоть до вымогательства денег, при строительстве зданий САФУ, и, что называется, «был на крючке» у спецслужб? О подобных вещах в прессе не пишут.
Тогда его муниципальное предприятие исполняло программу установки в Архангельске системы «Безопасный город» (ирония судьбы – именно она в злополучную субботу 22 февраля этого года зафиксировала наезд на пешехода при пересечении Троицкого проспекта и оставление пострадавшей без должной помощи). Подобные масштабные проекты подразумевают подключение субпорядчиков. С самого начала Захаров, по его же словам, заключил договор с представителями московской фирмы, выигравшей конкурс и на первых порах выполнявшей все условия контракта. Однако в какой-то момент они отказываются от выполнения обязательств и даже перестают общаться, хотя со стороны «Горсвета» все обязательства были выполнены. Полное впечатление, что их кто-то попросил отойти.
Роман Захаров:
- И тут, как спаситель, появляется Худяков с вполне приемлемым по деньгам предложением. Однако скоро выяснилось, что его фирма («ЮниКом») не может заключать договор субподряда. Всё-таки он меня уговорил, дело-то нужное всем. Плюс я хотел дать собственным сотрудникам подработать в неурочное время, приближались новогодние праздники, а зарплаты в МУПах не ахти.
Захаров действительно получал от Худякова суммы, полностью передавая их своим работникам, которые в свою очередь вносили деньги за использованные при монтаже технику и оборудование в кассу предприятия, и получали причитающееся в качестве платы за работы по ведомости, где был учтён подоходный налог. Однако при получении последнего транша директор «Горсвета» был задержан сотрудниками ФСБ. Деньги, полученные за выполнение работ, были квалифицированы как «подкуп».
Мало того, в процессе монтажа «Безопасного города» Худяков, по мнению Захарова, ухитрился провернуть ещё комбинацию – завысил стоимость контракта примерно на 3 миллиона и недопоставил часть оборудования (специальные колпачки). Что было отражено в материалах дела, но почему-то не получило надлежащей оценки.
Роман Захаров:
- Поведение Худякова на суде – это отдельная песня. Он постоянно менял показания под доводы защиты. На уточняющие вопросы судьи весело отвечал: «Я повспоминал и лучше вспомнил». Представляете моё состояние… ведь изначально никто не видел в моих действиях состава преступления, уголовного, тем более. Моё мнение однозначное – Худяков был мне подставлен специально. В ходе процесса я получил предложение от неких сил дать показания на крупного чиновника, которое отверг. Свою вину в суде я так и не признал.
Роман Захаров получил по приговору 5 с половиной лет заключения, из них отсидел 3 года 8 месяцев. Вину свою он признал для получения УДО, обязательное условие при данной процедуре. Кто бросит в него за это камень?
P.S. Этот материал написан для тех, кто не видит разницы между преступлением и спланированной подставой. Без учёта юридических нюансов и специальной терминологии, речь о моральных категориях. Впрочем, редакция ИА RUSNORD подтверждает свою готовность предоставить слово оппонентам.