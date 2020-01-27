Архангельск: Подлец на джипе, убивший женщину и собаку, может быть штатным провокатором спецслужб

По версии наших коллег их ИА «Эхо севера» (Ассоциация «Вольное дело»), подонок, сбившей женщину с тремя собаками на пешеходном переходе в центре Архангельска и скрывшийся с места преступления, никто иной как Константин Х.
Он известен в областной столице, как строительный подрядчик и штатный провокатор ФСБ, принимавший деятельное участие в посадках проректора САФУ Дмитрия Таскаева и экс-директора архангельского МУП «Горсвет» Романа Захарова.
Напомним, трагедия произошла в минувшую субботу на пересечение Троицкого проспекта и улицы Садовой. Женщина с тремя собаками, пересекавшая проезжую часть по пешеходному переходу, была сбита иномаркой с номерным знаком 812, которая позже была найдена сотрудниками полиции с характерными для такого инцидента повреждениями. Одна из собак скончалась на месте происшествия, женщина – во время реанимационных мероприятий.
Наблюдатели считают, что Константин Х. (если выводы коллег окажутся верными) доигрался с собственной безнаказанностью. С другой стороны, человек с подобными опциями, скорее всего, получит наказание по низшему пределу. Если дело вообще дойдёт до суда…