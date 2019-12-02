Игорь Орлов: Не прощаюсь. Губернатор сказал об участии в выборах... но не все его услышали

Все уже отписались о пресс-конференции архангельского губернатора, что прошла в минувший вторник в столице региона.
Скрупулёзно отписались, с эмоциями, недовольствами и полной расшифровкой.
Пар сбросили? Теперь можно и порассуждать…
Это была четвёртая пресс-конференция с Орловым, на которую меня пригласили (даже доставили с эскортом). То есть, кое-что автор Итогов в этой жизни уже видел и может сравнивать.
Например, место. Солидное, удобное. Никак не прошлогодний «арктический» кабинет САФУ, больше похожий на декорированный зал ожидания (оценочное мнение). В пресс-зале Агентства регионального развития стояли удобные кресла с встроенными столиками (под ноутбуки и блокноты). Вкусно пахло кофе и выпечкой, что считается хорошим тоном на мероприятиях подобного формата. Как такое пропустить?!
И ведь не пропустили. Боковым зрением (уважительно вкатили в первый ряд) я наблюдал за быстро заполняющимся залом. Удивлялся – как мало знакомых мне лиц… впрочем, это нюансы жизни затворника. (Позже выяснилось – многие районки прислали своих представителей, но те так и просидели два с половиной часа безмолвствующей массовкой. Зачем только приезжали…неужели за творожными сырками с изюмом?!).
Но кого-то не хватало. О, понял, не было Ильи Азовского, который обычно задаёт тон мероприятию, от благостного до нервического, и виден из самого дальнего угла. Позже я спросил его – ну как, не жалеешь, что на Таиланд променял? И он честно ответил – «не жалею. Даже если бы с Маккартни встречались, не пожалел бы. После пятидесяти начинаешь ставить личное выше общественного… всем привет!».
Что ж, «каждый выбирает для себя…» (Ю. Левитанский).
Главный участник действия появился минута в минуту из «кулис» (планировка позволяла). Артём Ботыгин (пресс-секретарь главы) на правах модератора оставил за собой право первого вопроса и спросил то, что у многих присутствующих и так вертелось на языке – как с Шиесом? Приёмчик не новый, но действенный – первым нанести удар в створ собственных ворот прямо в руки голкиперу, не дожидаясь, когда это сделает нападающий другой команды. То есть, перехватил инициативу.
В воздухе повисла некоторая растерянность – как же так, мы тоже готовились?! Потом слово Шиес ещё пару раз прозвучало, но уже без куража, лишь бы лицо сохранить. Тем более что губернатор ответил на него недлинно, но исчерпывающе – идёт соревновательный спор между заинтересованными сторонами, исполнительная власть здесь в роли боковых судей, следит, чтобы ничего противозаконного не произошло. Ну, а если всё подвисло и решение в руках главного арбитра (догадываетесь, кого?), то и разговор может быть только вокруг да около. А так, документы по исследованию почвы в этом районе есть в открытом доступе… что-то около 1000 страниц… кому очень интересно, изучайте.
Опять боковым зрением смотрю на своих визави и особого рвения не вижу. Ох, не журналистское это дело в умных бумагах копаться!
Право задавать вопросы ушло с подиума в зал. И сразу же о президентском послании – готовы ли к таким амбициозным задачам? Что журналист (Шемякин) хотел услышать в ответ, неужели – ну, что вы, куда нам? Орлов отвечает, как оно есть – «президентские задачи не обсуждаются, а выполняются». Сообразно возможностям регионального бюджета, ибо выше головы только Брумель прыгал…
А в воздухе так и витал вопрос – какие планы на будущее, Игорь Анатольевич? В смысле, идёте ли вы на губернаторские выборы в сентябре, или ждёте из Москвы замену. И задаёт его Денис Селиванов, представитель вполне лояльных власти изданий (ИД «Двина», «Архангельск»). Ну и вообще, об отношении главы региона к избирательному процессу, как к таковому.
По последней части Игорь Анатольевич фактически повторил то, о чём мы с ним говорили во время нашей ноябрьской встречи. Что он поддерживает возвращение прямых выборов глав регионов, но не очень понимает, как вести избирательную кампанию на втором-третьем сроке… опять что-то обещать? В принципе, такой же тактики придерживается и президент – в период предвыборной агитации не разъезжает по стране с песнями-плясками, а продолжает работать в прежнем режиме. После шоу «Голосуй сердцем» (1996) это срабатывает безотказно.
Но главный вопрос – о своём непосредственном участии в осенних выборах – Орлов пропустил. Сознательно или просто забыл сказать да/нет… знает только он. А присутствующие, таких знаю минимум троих, постеснялись уточнить из врождённой скромности.
Позже я, пользуясь давним знакомством, поинтересовался у Дениса – кто автор вопроса («какая вражина?!»). Оказывается, это было коллективное творчество их редакции, специально придумывали что-нибудь поострее (что идёт в разрез со слухами о заранее оговоренных и утверждённых вопросах). Но лично он ответом не удовлетворён, так не получил конкретное «да» или «нет».
Эх, братка, не жил ты в эпоху, когда самое главное и сокровенное читалось между строк…
Кого приглашают на пресс-конференции? Тех, кто имеет отношение к СМИ, что заложено в самом названии мероприятия. (К слову, блогеры в эту категорию пока не попадают, так что не фиг плакаться). То есть, люди подготовленные, даже циничные, знающие побольше граждан других профессий. А уж современную систему властной вертикали должны знать досконально, или можно схлопотать неполное служебное соответствие.
То, что народу вернули прямые выборы глав регионов, ещё не означает, что Кремль пустил такое важное дело на самотёк. Во-первых, теперь исключена конкуренция между представителями одной партии, как было в случае Ефремов vs Киселёв (2004). Во-вторых, на практике Москва даёт ясно понять, кого она хочет видеть в губернаторском кресле. Делается это элементарно – или действующий продолжает исполнять свои обязанности вплоть до начала избирательной кампании, или ему заранее присылают замену. В условиях единого дня голосования дедлайн для последней процедуры – начало весны. И это уже испытание для политтехнологов, раскрутить с нуля нового человека.
У нас заканчивается последняя декада января, всё должно решиться в ближайшие месяц-два. Если бы губернатор Орлов знал, что замена ему уже готовится… возможно, он и провёл традиционную пресс-конференцию. Но совсем с другим настроением, о многих вещах непроизвольно говоря в прошедшем времени. А здесь мы видим уверенность, хотя бы в случаем с моим вопросом о будущем кинофестиваля Arctic Open – «жду вас в феврале, будем строить планы».
Мне могут возразить – это его планы, не совпадающие с народным мнением в интернете. Но журналисты районных газет, те, кому было что спросить, говорили о том, что Орлова у них ждут. И читатели, и предприниматели. Для делового разговора, а не для протестных пикетов.
Касаемо самих журналистов. Кто-нибудь станет спорить, что успех того или иного политика зависит от отношения к нему представителей прессы? И что же мы видели на пресс-конференции? Одна «акула пера», явно оппозиционно настроенная, всю прессуху просидела со скептической миной, лишь изредка проверяя зарядку своей шутейной камеры, но так и не произнеся ни слова. Одна «медиа-пиранья» (классом помельче первой) задала совсем уж беззубый вопрос про домик с архангельской пропиской, и получала развёрнутый ответ про хозяйственные, но приятные хлопоты. Ещё парочка представительниц изданий, которых можно условно причислить к оппозиционным, задали вполне конкретные вопросы на экономические темы (а не как в прошлый раз – «верите ли вы в бога?»).
Был вопрос, который можно отнести как к политическим, так и корпоративным – о судьбе северодвинской телекомпании СТВ, которой региональный провайдер не продлевает лицензию. Профессиональная солидарность – дело святое, но я позволю себе сказать то, что не сказал губернатор (может, не знал). За независимость любому СМИ приходится платить, цена эта гораздо выше, чем для аффилированных властью изданий или телекомпаний. Тут самим приходится следить за правильным оформлением документации, своевременными выплатами, заявками на участиие в конкурсах… никто не подскажет и задним числом не оформит. Плюс финансовая дисциплина – старое НТВ Гусинского само себя проело-пропило газпромовскими кредитами, а заодно и политически подставилось. Жестокий мир, жестокие сердца, жестокие игры взрослых мальчиков (девочек).
Общее же впечатление автора, что собравшихся во вторник на губернатора всё происходящее… и не только в зале АРР… вполне устраивает за исключением ряда нюансов (вполне себе исправимых).
А ещё говорят, что журналисты – слепок общества, для которого они пишут (снимают).
Ну что, коллеги, вы так и не получили ответ на вопрос «идёт/не идёт»? Тогда привожу прямую цитату из Орлова в самом конце пресс-конференции, обращённую именно к вам – «Надеюсь, и дальше будем работать совместно». «Дальше», в моём понимании, это дольше, чем два ближайших месяца.
Или есть другие мнения?
Леонид Черток