Путин и мужик. День рождения для первого лица

Ей-богу, я такого не припомню…
Понятно, что глава государства, и его имя чаще всех коллег поминается в мировых СМИ (в различных контекстах). Но ведь не юбилей, не вижу в цифре 67 ничего знакового. Однако…
На ролике видно, как президент срезает гриб и замечает на его шляпке елочную шишку, которую кладет в карман. Следующие кадры демонстрируют, как Путин за рулем внедорожника проехал по тайге. Рядом с ним на пассажирском месте ехал Шойгу. Часть пути они проделали пешком.
Далее следует куст брусники, который министр обороны хочет посадить у себя на подмосковной даче (расположена в Барвихе, записана на дочь, стоимость… что-то запредельное), а друг-президент объясняет, как ловчее это сделать. Потом дошли до гор. Текст.. слезы из глаз: «Высоко над облаками. Намного выше облаков. Выше облаков забрались».
Под конец полный апофигей. Два самых высокопоставленных чиновника встретили в Саянах заблудившегося человека… подбодрили, пожалели, чаем из термоса напоили, верный путь указали (последнее особенно ценно, сами понимаете). Главное, человек русский попался, трезвый и не торчок (не на правах рекламы – в Кызыле спичечный коробок дури стоит у уличных дилеров половину бутылки водки среднего ценового диапазона). Это же чисто советская классика: «Путин?!», - так и сел мужик»… всего лишь фамилия поменялась. Чудеса… бывало Владимир Владимирович в раздумьях гуляет по 15-миллионный Москве… и ни одного живого человека навстречу, ФСО недаром хлеб жуёт.
Сразу бросились в глаза две малозначительные на первый взгляд детали этой эпохальной встречи. Первая - проплутавший десять дней путник был гладко выбрит… как будто заранее знал, на чей день рождения попадёт. Вторая – как он не грохнулся в обморок и вообще не сошёл с ума встретив в тайге ПУТИНА С ШОЙГУ?!. А ведь был трезв, как отмечено выше…
Главное, что показывают этот документальный комикс не по центральным телеканалам, а с интернета взятки гладки - большая сливочная, кто хочет, тот туда и кидает. То есть, никакой агитации.
Ну и что – Трамп с Зеленским забыли поздравить, за что им наши придворные СМИ уже попинали, внимание простого путника в стократ дороже.
Собственно, Путин нередко в тайгу забирается, подальше от людей, это у него началось ещё до развода. Но именно этот случай дал повод для пересудов – на что нам намекнули таким променадом на двоих?
Первая версия – нам представили Сергея Кужугетовича как наиболее вероятного преемника. Что с одной стороны логично, Сергей Иванов в ранге министра обороны когда-то был одним из самых вероятных кандидатов на замещение. В 2008-м предпочтение было отдано совсем гражданскому Дмитрию Медведеву, так и время то не настолько суровое, Россия ещё не была в изоляции и пыталась дружить даже с Америкой.
И всё-таки… из всех публичных политиков первого эшелона российской власти именно Шойгу отличается особой молчаливостью. А если не оратор, да ещё с такой должности, значит, потенциально готовимся к войне. Нужны нашей стране такие ассоциации? Вряд ли.
Как министр обороны, Шойгу выглядит вполне приемлемо. Что несложно, если учитывать, что на этом посту он сменил легендарного Табуреткина, «героя» уголовных дел и анекдотов. А вот в МЧС о Кужугетовиче вспоминают не очень, в кругу рядовых сотрудников ходит мнение, что именно он разрушил профессионально поставленное ещё в советские времена пожарное дело. Зная Путина, вряд ли он будет продвигать себе на замену человека с таким шлейфом… хотя, как знать. Но вот отсутствие ораторских способностей… плюс нетитульная фамилия… плюс экзотический внешний вид… всё в совокупности может помешать карьерному пути на верх Олимпа – то, что проходит в Москве с похожей кандидатурой, не факт, что прокатит по всей России.
Скорее всего, это любимая забава именинника – запутать следы и посмеяться в кулачок над любителями конспирологии. Лично я с трудом представляю во главе своей страны человека с лицом Шойгу и отчеством Кужугетович.
А знаете, кто был третьим героем обсуждаемого ролика? Саяны… то есть, Тыва.
Когда-то я мечтал там побывать, грезил буддистской экзотикой, кумысом и шашлыками из отборной баранины. И вот в начале 2002-го года мне сказочно подфартило - пригласили поработать на выборах главы этой республики. Мой кандидат был главным оппозиционером действовавшей власти - председатель Великого Хурала (по-нашему - Заксобрания), он же лидер «Единства» Шолбан Кара-оол. Да-да, дорогой читатель, поверь своим глазам, семнадцать лет назад единоросс мог быть оппозиционером..., если в регионе заправлял представитель «Отечества - вся Россия». Смутные были времена, что там говорить.
Мой кандидат тогда пролетел, как брезент над Монмартром, хотя за его спиной уже маячил Шойгу, но пока только главой МЧС. Его время настало с отменой прямых выборах глав в регионах, да и куратор вошёл в политическую силу, максимально приблизившись к первому лицу (хотя и не относится к «питерскому клану»). В республике Кара-оол был известен, прежде всего, не как чиновник или политик, а как представитель так называемой «афганской мафии», два его старших брата в прошлом кадровыми военными и прошли через Афган. Семья держала рестораны (один со стриптизом), универсамы (нечто совковое, далёкое от понятия «супермаркет»), водочный и охранный бизнесы. По местным понятиям, почти олигархи, в отсутствии нефти, газа и какой-либо внятной промышленности. Есть в тувинской земле золото, но о нём там предпочитают помалкивать, иначе пулю моментом словишь. При социализме были разработки редкоземельных металлов, к моему приезду о них напоминали лишь заброшенные карьеры.
Честно, я в те непростые годы не ожидал увидеть такой нищеты. Там даже железной дороги не было (говорят, сейчас строят). Объяснялось это предельно просто - минимум три четверти населения республики загрузится в общие вагоны и через четверо суток пополнит ряды московских нищих и гастарбайтеров. Вам, москвичам, это надо? То-то…
И как, скажите, управлять такой республикой с практически нулевой перспективой (ни недр богатых, ни логистики для инвестпредприятий)? Один вариант – выбивать что можно и что нельзя из федерального центра. Вот Шолбанчик и старается - «Сегодня у нашего Президента Владимира Владимировича Путина День рождения, и его поздравляет вся Тува! Он всегда поддерживал нас, наше желание сделать республику сильнее…». Да, лизнул с заглотом… а что делать. Что делать вождю племени, если территория твоя дотационная более чем на 90%, 40% населения республики живёт за чертой бедности, более 9% – за чертой «крайней бедности». Сам-то местный вождь не худеет, по фото видно. И ведь какие-то сволочи-политологи с дьявольским упорством опускают Кара-оола на самое дно всевозможных рейтингов и предрекают «вотвототставку».
У мученика остаётся один выход – принять раз в год главного по стране по-хорошему. Для этого Путина должен подговорить Шойгу – поедем, мол, ко мне в Саяны, ещё раз чмокнешь щуку в морду. Нет, второй раз щука может не прокатить, теперь грибы и заблудившиеся путники.
В каком театре политического абсурда мы с вами смотрим эти представления? И ведь кто-то до сих пор аплодирует…
Леонид Черток