После Сметанина. Кто возьмет Плесецкий район?

На днях депутаты Архангельского областного Собрания – Анатолий Трусов (ЕР) и Игорь Арсентьев (ЛДПР) – посетили с рабочей поездкой Плесецкий район, где встретились с главой МО Алексеем Сметаниным и председателем Совета районных депутатов Натальей Лебедевой.
- На встрече обсуждались вопросы, связанные с исполнением областного бюджета на 2019-й и формированием 2020 год. Затрагивались также вопросы и проблемы, которые наиболее волнуют сегодня населения района, — чистой воды, здравоохранения, строительства жилья, дорог, предстоящего отопительного сезона и многого другого, и, конечно, задачи, стоящие перед администрацией и депутатами района по реализации национальных проектов. Общая цель — уточнить необходимую финансовую помощь и обозначить вопросы, связанные с организационными моментами, по реализации всех нацпроектов на территории муниципального образования.
В этом, на первый взгляд, рядовом событии кроется одна интрига, по сведениям, полученным нашей редакции из надёжных источников в областном правительстве, Алексей Сметанин уже согласовал свой уход с поста главы муниципального образования «Плесецкий район» и даже написал заявление по собственному с открытой датой.
Дата появится после того, как будет согласована кандидатура нового главы района (предположительно в начале октября). Напомним, в настоящее время в Архангельской области главы МО выбираются по упрощённой схеме – из кандидатов, предложенных региональной администрацией и утверждённых двухсторонней комиссией, но не общенародным голосованием избирателей.
А связи с этим у наших наблюдателей возникает закономерный вопрос – уж не на смотрины ли приезжали областные депутаты? Отметим, что при сложившейся в регионе за прошедший год политической ситуации было бы весьма разумным со стороны исполнительной власти разбавить сплочённый отряд глав-единороссов представителем системный оппозиции и, тем самым, снизить накал общественного напряжения по области в целом.
Мы будем и дальше наблюдать за "смотринами" в Плесецком р-не…
(фото из «Плесецких новостей»)