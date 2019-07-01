Почему опасно строить дома для ветеранов? Поучительная история Сергея Аверина и его «Бизнесстроя»

Мы не виделись с ним лет десять.
Когда-то Сергей Аверин входил в команду молодых топ-менеджеров Крупчака, создавших бизнес-империю «Титан». Там он занимался девелопментом (строительством недвижимости коммерческого назначения), первые современные бизнес-центры Архангельска его рук дело.
То время он вспоминает с удовольствием:
- Сейчас многие местные деятели даже не представляют, что пользуются экономическими наработками Владимира Ярославовича…
- А чтобы было, если он стал губернатором в 2004-м? (Только что избранный в Госдуму по одномандатному округу Крупчак стал кандидатом в губернаторы, заранее считался фаворитом гонки, но неожиданно снял свою кандидатуру, как поговаривают, не без давления со стороны первых лиц в федеральных правоохранительных органах. В итоге выборы выиграл мало кому известный директор молочного комбината с печатью скорби на лице,, на которого Крупчак просто указал пальцем).
Сергей вздыхает…, и мы оба вспоминаем о сослагательном наклонении.
Кстати, из империи «Титан» Аверин ушёл не по собственному, но по желанию главного шефа. Как раз перед выборами в Архангельское областное Собрание 2009 года, куда он заявлялся. О причинах я не спрашивал ни тогда, ни сейчас… зачем?
Потом неожиданный для многих переход в иное качество – чиновником. Причём сразу в верхний эшелон – министром экономического развития Архангельской области (тогда департамент). Тогда вокруг ходили разные пересуды: Крупчак подбирается к губернатору Михальчуку, расставляя своих людей на ключевые позиции; Михальчук налаживает отношения с председателем областного суда через сына (это родство долго преследовало Сергея… мы в разговоре о нём ещё вспомним).
Впрочем, карьера Аверина-чиновника продолжалась недолго, он её прервал добровольно.
- Не понравилось, не ваша стезя?
- Отнюдь, в должности министра чувствовал себя вполне адекватно, то же управление большим коллективом. Плюс подобралась своя команда, с которой до сих пор поддерживаю тёплые отношения. Но не люблю, когда делают козлом отпущения. Тогда появился рейтинг, в котором Архангельская область оказалась на позорном 82-м месте. По нескольким показателям, в том числе, по экономическим. И сразу шушуканье за моей спиной – «это всё он, молодой да ранний», как будто мой тогдашний департамент отвечал и за лес, и за культуру, и за рыбу в реке. При том, что в рейтинг вошли показатели прежних лет, когда я ещё работал в «Титане». Но я не стал оправдываться, просто подал заявление. Михальчук не стал удерживать, сказал, что всё понимает и пожелал успехов на новом поприще.
Новым поприщем Сергея Аверина стал им же созданный «Бизнесстрой», название говорит само за себя. Увы, именно эта компания доставила её владельцу много неприятных минут (часов, дней, месяцев, лет). Вот, чем кончилось дело в начале этого месяца: Вчера в Санкт-Петербурге был оглашен приговор по делу Сергея Аверина, известному в Архангельской области как директор компании «Титан Девелопмент» (империя Крупчака) и министр экономического развития в правительстве региона (команда Михальчука). Но под уголовное дело он попал как глава компании как главе компании «Бизнесстрой», которая, по версии следствия, представила заказчику фальшивые документы о якобы выполненных работах на строительстве очистных сооружений в Каргопольском районе. В материалах дела фигурировала цифра 73 млн. рублей.
…И вот приговор – три года условно (по ст. 159, ч. 4).
Был момент, когда в архангельском бомонде заключались пари – условный или реальный срок получит Аверин. Интригу добавляли два обстоятельства – бывший региональный министр (у нас иногда любят устраивать показную борьбу с чиновниками в отставку) и папа-председатель суда (хотя, согласитесь, диковато звучит, учитывая возраст Сергея). Так как суд над Авериным-младшим проходил в Санкт-Петербурге, многое говорило за то, что срок будет реальным (обвинение запрашивало 8 лет). Однако…
Если покопаться в подробностях, возникает ощущение, что бизнесмену-строителю дали срок только лишь бы что-то дать, уж очень наша судебная система не жалует оправдательные приговоры. Потому что даже судебная экспертиза признала – вменяемые 73 миллиона якобы похищенных рублей не получены Сергеем Авериным. Они были пущены в дело, на них построены квартиры для ветеранов войны, что в своё время наказал сделать Владимир Путин… за что сажать?!
Чуть больше года назад мы опубликовали на нашем сайте версию защиты Сергея Аверина. Она находится в свободном доступе, там много слов, цифр, фамилий и фактов, что характерно для профессиональных юристов, но не нравится большой части читателей. Поэтому передаю своими словами краткую суть дела.
В 2010 году, согласно одному из майских указов Путина, в бюджет Архангельской области были переданы средства на улучшение жилищных условий нуждающимся ветеранам Великой Отечественной. Естественно, что деньги выдавались не на руки конкретным людям, а в виде жилищных сертификатов. В свою очередь, они передавали эти ценные бумаги в администрацию своих районов, в нашем случае, Каргопольского. Муниципальные чиновники определили (по своему разумению) самого подходящего застройщика, коим оказался ПСК «Строймонтаж». Тот сертификаты (то есть, деньги) с удовольствием принял… и даже не провёл нулевого цикла строительства, просто обналичив ценные бумаги. И с концами…
Но отвечать-то областной администрации, с которой Кремль обязательно спросит или квартиры, или обратно деньги, тем более что каргопольские ветераны обратились с жалобой в Администрацию Президента. А тут как раз подвернулся Аверин с муниципальным контрактом на строительство в данном районе очистных сооружений и имеющий разнообразный опыт строительства. Лично я думаю, что определённую роль сыграло его министерское прошлое… с кем ещё договариваться о таких деликатных вещах, к не с ним?!
Схема не новая и достаточно распространённая в авральных ситуациях, когда выделенные деньги потрачены (в нашем случае, похищены), а строить надо. Финансирование строительства двух жилых домов для ветеранов (всего 29 квартир) закладывается в контракт на строительство очистных сооружений в городе Каргополе. О чём, кстати, радостно сообщалось в официальных пресс-релизах как областной, так и районной администраций, дабы снять накал общественного напряжения (шутка ли, героев войны без квартир оставили!). Однако не всё можно прописать в контрактах, многие договорённости между Авериным и чиновниками проходили в устной форме, на обоюдном доверии.
При этом «Бизнесстрой» подходит к выполнению работ, что называется, с душой, экономя на строительстве за счёт использования новых современных технологий более 50 миллионов рублей. Но когда 11 ветеранов уже получили ключи от новых квартир (о чём чиновники не преминули отрапортовать), региональное министерство строительства в одностороннем порядке разрывает контракт, объясняя это тем, что в областном бюджете нет денег (а когда они там были?!). При этом с компании-застройщика продолжают требовать завершение работ, что в итоге приводит к банкротству «Бизнесстроя», делая из него всё того же «козла отпущения».
Кроме того, фирме Сергея Аверина (читайте, ему лично) включается режим наименьшего благоприятствования на территории Архангельской области, что в итоге приводит к переезду последнего в Санкт-Петербург (а вы говорите – папа…).
В Аверина тут же вцепляется областная прокуратура. Вроде бы, ей положено… вот только многие здесь знают об очень непростых отношениях прокурора Архангельской области Наседкина с Авериным-старшим. Наши наблюдатели сходятся во мнении, что непросто так дело директора «Бизнесстроя» рассматривалось не в его родном Архангельске, где фамилия Аверины известная, а в городе на Неве.
Сергей усмехается:
- В сумму хищений мне вменили всё, что только можно – выплаченные в бюджет налоги, страховые взносы, зарплаты сотрудникам… чуть ли не проездные билеты. Лишь бы цифра выглядела повнушительней. Для печати в том числе.
Предупреждаю, всё это я вам рассказываю не со слов пострадавшего (называть Сергея Аверина осужденным как-то язык не поворачивается). Передо мной лежат соответствующие бумаги – письма, аудиторские справки, задокументированные показания свидетелей, а также областной Закон о предоставлении жилых помещений нуждающимся ветеранам ВОВ, где адресно указаны каргопольские ветераны.
Сейчас Аверин-младший ждёт решения апелляционного суда по своем делу (прокуратура, впрочем, тоже). В глазах уверенность в своей правоте, он даже не постарел за прошедшие 10 лет (не то, что автор). Вот мудрости прибавилось, это точно (детей тоже).
- Сейчас работаю по программам ШОС (Шанхайская Организация Сотрудничества). Здесь и строительство, и экономика, и культура, и социальные программы… совсем другой уровень.
- Как партнёры отнеслись к вашим неприятностям с законом?
- Они люди опытные, сами битые… всё понимают. Жизнь идёт, в семье и на работе всё хорошо. Но Архангельск остаётся для меня любимой малой родиной, к мнению его жителей обо мне я не могу оставаться равнодушным. Поэтому и рассказал…
P.S. Автор и редакция ИА RUSNORD подтверждают свою готовность опубликовать альтернативный взгляд на изложенную в материале тему.
Леонид Черток