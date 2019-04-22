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Бывший министр правительства Архангельской области остался на свободе

Вчера в Санкт-Петербурге был оглашен приговор по делу Сергея Аверина, известному в Архангельской области как директор компании «Титан Девелопмент» (империя Крупчака) и министр экономического развития в правительстве региона (команда Михальчука).

Но под уголовное дело он попал как глава компании как главе компании «Бизнесстрой», которая, по версии следствия, представила заказчику фальшивые документы о якобы выполненных работах на строительстве очистных сооружений в Каргопольском районе.

В материалах дела фигурировала цифра 73 млн. рублей.

Версию защиты Сергея Аверина читайте здесь.

И вот приговор – три года условно (по ст. 159, ч. 4).

С чем мы Сергея Михайловича и поздравляем…

05 июль 13:34 | : Происшествия

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