Им бы на Новую землю… Туристы повстречали на Земле Франца-Иосифа живого белого медведя

Об удивительной встрече (с точки зрения наивных туристов) рассказала пресс-служба Национального парка «Русская Арктика».
А дело было так:
19 июля, в г. Мурманск вернулся российский атомный ледокол «50 лет Победы», завершив очередной в этом году круизный туристический рейс на Северный Полюс с заходом на архипелаг Земля Франца-Иосифа, расположенный на территории национального парка «Русская Арктика».
В ходе этого рейса сотрудники национального парка отметили необычное явление, которое они ожидают каждый раз при высадке туристов на льдине Северного Полюса, но случившееся первый раз за всю историю парка. 13 июля, в момент начала торжественных мероприятий, посвященных достижению самой северной точки планеты, с капитанского мостика был замечен белый медведь, идущий по направлению ледокола. Было принято решение вернуть всех туристов на борт в безопасное место и понаблюдать за животным.
Молодой белый медведь, вероятно, самка, обошла место высадки, попробовала на вкус сигнальные флаги и спокойно удалилась во льды. Состояние медведя было нормальное, скорее всего, эта самка недавно пересекала открытую воду.
Такая встреча – крайне редкое явление, дающая важную информацию ученым о путях сезонных перемещений белых медведей. Единственный раз белого медведя (и тоже самку) встретили 1 августа 2007 г., когда рейс на Полюс делал атомный ледокол «Ямал». С тех пор таких встреч не отмечали. Считается, что белые медведи крайне редко заходят в протяженные поля старого льда с высокой степенью сплоченности. Однако с каждым годом следы этих хищников отмечают все ближе и ближе к Полюсу, и вот теперь произошла встреча, которую постоянно ждали.
Такое событие подтверждает необходимость обеспечения безопасности туристических мероприятий со стороны «Русской Арктики», сопровождающих круизные рейсы, а также свидетельствует о том, что идет процесс постепенного освоения самых высоких широт морскими млекопитающими. Так, например, наблюдения сотрудников «Русской Арктики» по пути на Северный Полюс в июне 2018г. и 2019 г. существенно расширили известный ареал тюленя-хохлача.
P.S. Впрочем, опытные наблюдатели, проживающие на территории Архангельской области, советуют турфирмам почаще завозить своих клиентов на Новую землю (если ФСБ на то добро даст). Там умки беспрепятственно гуляют по всем помойкам и даже заходят в подъезды жилых домов (видео)…