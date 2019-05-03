Шиш вам, а не Шиес… «Прямая линия» с президентом стала ещё прямее

Эпиграф:
... А потом позвонили зайчатки:
- Нельзя ли прислать перчатки?
А потом позвонили мартышки:
- Пришлите, пожалуйста, книжки!
Так было все предыдущие годы. Но нет, сегодняшняя прямая линия с главой государства обещает быть предельно драматичной.
Всю последнюю неделю нам по телевизору всаживали в мозг банальную истину – все живут своими проблемами и хлопотами (или сытый голодного не разумеет). Но есть в году один день (рабочий, кстати), когда все всё бросают и кидаются к телевизору смотреть разговор с Путиным. Станки работают вхолостую, транспорт останавливается в самых неожиданных местах, в офисах всем дают отмашку включить передачу онлайн в рабочих компьютерах.
Видимо так представляют разработчики этого информационного апокалипсиса четыре часа счастья общения с президентом. Неделю 140 миллионов только и думали – что спросить у президента… два миллиона звонков в call-center и бурный поток смсок. Кто эти люди?! Я бы в жизни не сподобился. Спросил у коллег по «Вольному делу» (лидеров общественного мнения на секундочку), их отношение тоже скептическое.
Но ведь готовилось что-то особенное, драматичное, чисто Шекспир. Губернаторам и министрам во время эфира не отлучаться даже в туалет (а если припрёт, то «утка» у секретарши), а то он на толчке, а президент грозно: «подать сюда Ляпкина-Тяпкина на порку». В интернете пережёвывались горячие точки – Шиес, Екатеринбург, Чемодановка… примерный список возможных статистов ясен и недлинен.
Но кто-то действительно задаёт, интересуется. Мне очень понравился такой (без предполагаемого ответа): «Есть ли надежда снизить процент отката до 2, как бывало при Ельцине? Ну или хотя бы до 30? Или всё останется как есть?». Точно не пройдёт через сито…
Короче, общественный градус на уровне. Первое лицо даже отказалось от традиционного обзора успехов за прошедший год – давайте, лепите! В преамбуле ведущие упомянули проблему отходов, назвав её третьей по значимости (первая – бедность населения). Ну, будет дело…
Начали с нацпроектов. Они теперь заместа Пушкина – наше всё. Я, гуманитарий, думал, что это чисто расходная часть бюджета, та самая пресловутая социалка. Ан нет, «они поставили экономику на новые рельсы»… лично для меня открытие. И вдогон – «из-за них нам пришлось повысить НДС» (сказано вкрадчиво, почти полушёпотом). Внутренне ждал, что и пенсионную реформу, шок прошлого лета, туда же привяжут, для «нашего всего» не жалко. Обошлось, о ней на эти четыре часа забыли. «Но мы понимаем непопулярность таких мер»… и мы, что характерно, тоже.
Где нацпроекты, там и бедность. Оптимизируют-оптимизируют… а зарплаты инфляцию не догоняют. Тревожный звонок от пожарного из Калининграда – «как воспитывать детей на зарплату 10 000 в месяц?». Сколько?! Мля… как мы ещё все не сгорели?!
Президент хмурится. Наверное, пытается представить, как выглядят эти десять тысяч. Потом светлеет ликом – вы, товарищ-десятитысячник, так мало получаете, потому что не в погонах (и строем не ходите). Ну, ничего, скоро мы вам положим…24 000, или даже 30 000, и ни в чём себе не отказывайте!
Владимир Владимирович, попросите ФСО снова отвезти вас на рынок. На тот самый, где вы когда-то пятитысячной купюре удивлялись (я эту сцена на всю жизнь запомнил). Поверьте, много интересного узнаете о нашей жизни…
Вся страна жалуется на нехватку денег. Даже те, кто недавно считал себя средним классом. Даже те, у кого жемчуг мелкий. «Мы столкнулись с шоками – энергоносители подешевели»… бабушки, торгующие на углу зеленушкой, понимающе покивали. «И страна у нас большая и разная… сравните жизнь в Тыве с жизнью в Москве»… ой, даже не пытайтесь. «И, кстати, есть разница между реальными доходами и официальными зарплатами»… и я тут же вспомнил, что в 90-х в ДТП на шестисотых «Мерседесах» попадали исключительно «временно неработающие. «Но средняя зарплата по стране 45 000»… да сами знаем, что зажрались!
Стали говорить о медицине – полный бардак, запись к специалистам на месяц вперёд. «А давайте проверим… прямое включение». Провинциальная поликлиника, мордатый журналист со смутно знакомым лицом удивлённо осматривает АБСОЛЮТНО ПУСТУЮ регистратуру и сдаёт всех организаторов шоу с потрохами: «А мы вчера здесь уже были. На когда можно записаться к хирургу?». «Да хоть на сейчас». У медкабинетов парочка счастливых больных – «конечно, есть отдельные недостатки…». Из пояснений становится ясно, что это врачи-сволочи разъезжаются по городам-миллионникам в погоне за красивой жизнью, из-за них периферия и вымирает. Апофеоз сюжета – спецкор восклицает: «Чудо, воистину ЧУДО, в сельском медпункте стоматологическое кресло последней модели!». Ну, какое же это чудо… вот если бы оно одним движением руки в гинекологическое трансформировалось.
Льготные лекарства. Путин строго: «Мы всё, что надо, перечислили… это регионы зажимают». Выясняется, что диабетики мрут как мухи из-за… недостатка информации. Как же мы «четвёртая власть», как минимум, вторая. Сразу вспомнил советский анекдот. В рыбном отделе:
- Чёрная икра есть?
- Нет.
- А почему?
- Нет спроса.
- ??!
- Вы первый человек, кто за 20 лет спросил про чёрную икру. И зачем её держать, если нет спроса?
И вот о мусоре. Представляете, как напряглась вся Архангельская область, которую Шиес ославил? Но с экрана нам рассказывают про село Покровское, которое зарастает отходами жизнедеятельности. А мы-то, мы… зря, что ли, столько бунтовали, шум поднимали, в красную зону протеста попали, полицейских Древархом метили?! Девочка-блогер со знанием жизни говорит, что мусорная реформа пробуксовывает, потому что раздельный сбор не прививается. Президент осуждающе качает головой: «С таким подходом рост тарифов неизбежен». А я давно говорил, что Кремль в курсе и не возражает… это у нас самих с информированностью беда.
Дальше автор этих строк слушал только приколы от главы государства.
- Куда ведёт страну банда патриотов из «Единой России»?
- Да они агнцы по сравнению с теми, кто правил в 90-е (наверное, имелся в виду «Наш дом – Россия», в котором наш президент был далеко не последним членом).
- Когда разрешат опять выбирать мэров?
- Да вы что… их до сих пор выбирают, просто по-разному.
- Почему сотрудников МВД не выпускают за границу?
- А пусть выбирают – или Турция, или «наша служба и опасна, и трудна».
- Когда министры будут получать, как обычные люди?
- Да никогда!
- Куда делась чудь белоглазая?
- Ассимилировалась и растворилась. Но её культурный код до сих пор в нас.
Я плакал.
О Шиесе ни слова…
P.S. Мне кажется, что существовало два сценария этой «прямой линии» - жёсткий и мягкий. Победил второй… разговор о сельском хозяйстве был исполнен в классическом варианте «Сельского часа». И действительно – зачем играть в строго Сталина, карать и пугать, когда можно в добряка Брежнева, у которого на репрессиях стояли специально обученные люди. Застой, говорите? И сколько по нему сегодня скучает. А Путин у нас один… всех даже Безруков не переиграет.
P.P.S. А потом позвонили гуси,
Ну когда же меня отпустит…
Леонид Черток