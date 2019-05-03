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«Может быть, он устал?». «Вольное дело» в ожидании «прямой линии» с президентом

Завтра ОН опять будет говорить с народом.

Народ привык ждать от НЕГО фокусов… пардон, справедливости. Куклы Барби, кремлевской ёлки для детишек в «сложной жизненной ситуации»… прочей бытовой лабуды. Зато сразу, по щелчку пальцев… чисто Кио.

Однако на этот раз всё серьёзней. Слишком разыгрались протестные настроения в обществе – мусорный Шиес, екатеринбургский храм, чемодановский мордобой. Народ требует губернаторской крови. В смысле отставок. Желательно публичных и в прямом эфире.

Будут – не будут? Бывалые люди уверены, что всё уже отрежиссировано, черные метки, как, впрочем, и заверения в лояльности, розданы заранее. Чтобы без инфарктов в прямом эфире…

Лично я считаю, что сам Путин устал от повторяющегося из года в год спектакля. И тут всё дело в его актёрском мастерстве – будет ли блестеть глаз или сводить скулы зевота. Потому что именно он и знает всё наперёд.

Но смотреть буду. Потому что профессия. И потому что в детстве пересматривал по пять раз полюбившиеся фильмы, трепеща сердцем – вдруг на этот раз полюбившийся герой не будет убит, только ранен.

А вот, что думают мои коллеги по «Вольному делу»:

Николай Прокофьев (Архсвобода)

Жду, как и все нормальные люди…, когда Владимир Владимирович скажет: "Я устал. Я ухожу". Больше ему сказать вымирающему и нищему населению России нечего.

Илья Азовский (Эхо севера)

Я жду чего-нибудь необычного. Душа просит шоу, экшина. Например, публичной порки какой-нибудь одиозной фигуры (типа, Чубайса, Грефа, какого-нибудь великого губернатора). Путину для поднятия рейтинга нужно начать устраивать публичные порки. Благо очередь ненавистных народом гадов уже превышает все разумные размеры. Они стоят в очередь. Они его любят - воспримут порку как должное и даже кайф словят. И народ его любит, но народу, чтобы любить ещё сильнее своего лидера, нужны порки. Можно попытаться выпороть Трампа или Макрона с Зеленским. Но это уже не подействует - надоело. Самое главное, что правители на местах (кто останется живым после порки) воспримут порку в исполнении Путина как месседж. И тоже займутся порками. Порки на местах тоже нужны - зажирели гады, опухли ото сна, храп сытых чиновников и олигархата стоит над страной. В итоге всего этого и провинции взбодрятся - наделенные властью клерки должны начать бояться. Они же оборзели. Короче, жду от Путина, чтоб сделал нескучно. Ибо, счастья от жизни я уже не жду. Моё счастье - Джек, а прямой эфир с Путиным - рутинная работа. Придется смотреть и ловить месседжи, варганить новости.

Андрей Рудалёв (Беломорканал)

Подобного рода вера в чудесное исцеление после прямой линии с президентом сродни инфантилизму, веры в чудеса и перекладыванию ответственности. От этого следует избавляться. Не думаю, что президент скажет что-то иное по Шиесу, отличное от того, что было сказано на медиафоруме в Сочи. Потому как авантюра на Шиесе – вопрос разных логик. У авторов этого проекта она железобетонная и совершенно вписывается в контекст нынешних реалий баблофилии. Надо помнить, что идет жесткий и суровый диспут. Нам не следует от него отступать и искать где-то защиты, а подспудно и ответственность перекинуть. Ни Бог, ни царь и ни герой, а только мы. Все в наших руках. От нас зависит победит ли наша логика почвы, человека, чистоты, будущего – патриотического гражданского общества. Или вновь одержит верх однодневная повестка эпохи и публики безвременья: выкинуть мусор в брикете в окно, на голову жителей Русского Севера, и еще заставить за это население заплатить. Весь гефешт от этой манипуляции – чиновно-буржуйской клике, которая у нас нынче в гегемонах ходит. Вот и куражится, вот и беспредельничает. Лично мне бы хотелось разворота к человеку, к свету и укорота этого распоясавшегося зверья, которое грызет и раскачивает мою страну, вновь мечтает запустить в ней необратимые распадные процессы.  

19 июнь 11:27 | : Горячая тема / Политика

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