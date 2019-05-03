«Цыганский вопрос». Архангельский мэр Донской предвидел Чемодановку?

В России появилась новая горячая точка (не многовато-ли за последнее время?). В селе с говорящим, а в нынешней ситуации почти издевательским названием Чемодановка произошло столкновение местных жителей с цыганами.
Стоп, а цыгане разве не местные жители? Вроде бы, там живут давно, но именно такую формулировку употребляют практически все СМИ, освещающие данный инцидент. Почему? Потому что написать «русское население», значит, разжигать в СМИ межнациональную рознь, за что, как минимум, можно поплатиться лицензией. К тому же это будет неправдой, никогда не поверю, что почти в шеститысячном населённом пункте живут люди всего двух национальностей.
Поэтому, если следовать логике события, инцидент произошёл между лицами цыганской национальности и общественностью (есть сомнение, что первые принимали активное участие в общих делах, цыгане обычно живут обособленно по своим внутренним законам).
Что же произошло? Общая картин такая. Компания мужчин из цыганского табора (как принято называть любое место их компактного проживания) стала приставать к местным жительницам не их национальности. Тут данные разнятся, в одном источнике идёт речь о беременной, в другом о несовершеннолетней… но в любом случае цинично, грязно, беспредельно. С одной пострадавшей вообще сорвали нижнее бельё во время купания… что может быть оскорбительней для сельского менталитета?
Ну и началось… мужики взялись за дубьё, топоры и пошли разбираться. В результате один погибший (уже неважно с какой стороны), несколько пострадавших. Но, главное, это не решило межэтнические проблему, Приволжье – не Кавказ, здесь не работают законы кровной мести. По ходу, это ещё один вопрос, который зададут Путину на «прямой линии».
Или не зададут. Потому что с ответом проблема. Например, губернатор Пензенской области Иван Белозёрцев договорился до того, что главными виновниками беспорядков в Чемодановке оказались… американцы. Те, кто слушал эти откровения в интернете, плечами пожимают – откуда только берутся такие мудрилы (из политработников советской армии).
У нормального человека сразу возникнет естественный вопрос – а где были правоохранительные органы? В век мобильной связи, что может быть проще – позвонил в районный центр за силовой поддержкой. Да, в таком населённом пункте явно есть свой участковый, и не один. Только на него надежды мало, цыганские бароны умеют лучше договариваться с правоохранителями, чем любой председатель или депутат. Да и к ОМОНу большого доверья нет, поди разбери, какая у его начальства установка насчёт подобных конфликтов, вдруг защищать исключительно нацменьшинства. По любому, народный сход вернее и справедливей.
Справедливей ли? Можно смело предположить, что потребует этот сход. Выселения в 24 часа всего цыганского табора с запретом на возвращение. Куда – не волнует. И тут перед глазами нормального мыслящего человека начинают вставать трубы крематориев немецких концлагерей, именно так «цыганский вопрос» пытался решить Третий рейх. В итоге полмиллиона минус в этом музыкальном, но беспокойном кочевом народе.
Патриотические сайты в эти дни аж подпрыгивают – а мы давно предупреждали! Либеральные наоборот – молчок, всё историю с журналистом Голуновым пережёвывают. С правоохранителями и так понятно, они и в больших городах частенько занимаются не тем, не говоря уже о сельской местности. Но даже повальные аресты, причём по закону они должны распространяться на всех участников чемодановского побоища безотносительно национальной принадлежности, глобально проблему не решат. Остаётся русский суд, бессмысленный и беспощадный, не дай бог, конечно.
В истории той много странного. С чего цыганских мужчин вдруг потянуло на русских женщин? Работая в «Спид-инфо», я с удивлением узнал, что внутри цыганской общины нравственные законы не менее строгие, чем у мусульман – всё только после свадьбы (оттого там так развиты петтинг-кунилинг, объяснял нам когда-то сексолог Александр Палеев). Но почему одномоментно такое возбуждение? Обкурились? Подгуляли и потянуло на «клубничку»? Или кто-то спровоцировал, подбил? Вот и конспирология пошла…
Лидеры национально-культурной автономии цыган заявляют, что найдут виноватых в своей среде, обязательно накажут и даже сдадут органам (последнее вряд ли, ибо не в традициях). Но при этом говорят, что большую драку затеяла другая часть села Чемодановка, а изначально конфликт произошёл между детьми. И я просто слышу, как дискуссия увязает в дебрях национальных традиции разных народов РФ… что часто происходит в Республиках Северного Кавказа. Хотя первичен именно ЗАКОН, общий для всех граждан Российской Федерации, несмотря на территориальное деление.
И тут поневоле начинаешь вспоминать события 13-летней давности в Архангельске. Во главе города тогда стоял мэр-популист Александр Донской, плоть от плоти жителей Сульфата (рабочая окраина областной столицы). И он посчитал своим прямым долгом выселить из города табор волгоградских цыган-ремесленников, и чуть ли не на свои кровные заказал им всем обратные билеты в один конец. А ведь цыгане те ничего преступного не успели сделать, по крайней мере, чтобы взорвать уголовные показатели, просто народ стал жаловаться – ходют тут, гадают. Плюс, конечно, самозахват земли и незаконные постройки… но это не те вопросы, которые не решить с чиновниками.
Донской был несистемным руководителем и частенько поражал своей откровенностью. В тот раз тоже выдал – ничего хорошего от цыганского народа ожидать нельзя (надеюсь, воспроизвёл близко к оригиналу). Вот за эти слова он от нас, журналистов, получил по полной программе, «Руснорд» провёл параллель с речами доктора Геббельса. Ибо одно говорить подобные вещи на своей домашней кухне, предварительно выставив несовершеннолетних детей, и совсем другое, в публичном пространстве. Дальше уже фашизм.
Кстати, позже Донской признал, что погорячился в «цыганском вопросе». Случилось это после его отсидки в СИЗО, там бывший градоначальник посидел в одной камере с ромалы. Но вывод сделал для меня неожиданный – не надо с этой нацией вообще связываться, это они ему отомстили-сглазили. А пересмотреть собственные взгляды на национальный вопрос? Вот ещё…
Донской уже вряд ли станет когда-нибудь мэром или президентом (всё-таки прогулка в обделанных трусах по Арбату была излишним перфомансом). Печально другое. Часто в дискуссиях слышу такое мнение о нём – «много чего в городе наворотил, но простить его можно только за то, что цыгане из Архангельска выгнал». Иногда это говорят вполне интеллигентные люди с почти либеральными взглядами, в обычной жизни не считающие себя националистами.
Значит, «цыганский вопрос» всё-таки существует… или проблема в нас самих? Приглашаю к дискуссии.
(выселение цыган из Архангельска в 2006 году - самое известное фото того времени)
Леонид Черток