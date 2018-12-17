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«Годзиш, вы будете баллотироваться в президенты?». Трудные вопросы мэру Архангельска

На самом деле, вопрос, вынесенный в заголовок и заданный представителем популярной газеты «Правда Северо-Запада», стал некой отдушиной в череде действительно важных вопросов, заданных сегодня на традиционной весенней встрече журналистов с главой областной столицы.

Действие происходило в пустынном выставочном комплексе «Норд-Экспо», расположенном на самых задворках города, и отгроханном к Арктическому форуму, который… дай бог когда-нибудь здесь состоится. Ошалело-радостные от такого наплыва народа гардеробщицы по секрету признались, что это самая многолюдная тусовка со времен последней Маргаритинский ярмарки (сентябрь 2018-го).

Впрочем, глава Архангельска даже не скрывал, что столь экзотическое место было выбрано с расчётом на пиар и презентацию не самого удобного в географическом плане строения.

На вопрос о политических амбициях Игорь Годзиш в очередной раз предпочёл отшутиться – «как партия прикажет», недвусмысленно намекнув, что предпочитает жить сегодняшним днём, а не строить воздушные замки.

Кстати о замках. Из уст мэра фактически прозвучал приговор многострадальным социальным домам на Доковской улице, которые в течении уже нескольких лет никак не могут сдать в эксплуатацию – «Печальна их судьба». Окончательное решение по ним ещё не принято, но процентов на девяносто пять их снесут как непригодные к жилью, возможно, в дальнейшем будут использованы фундаменты и уже проложенные коммуникации.

Сенсацией можно назвать заявление главы Архангельска о том, что после отказа под давлением протестной общественности строить полигон для хранения ТБО в Рикасихе, остаётся единственный вариант под него – Уйма. Что уже вызвало настоящий переполох в ряде СМИ и соцсетях, а также среди дачников. Увы, альтернативы этому месту не найти, так как во владении муниципалитета физически нет других мест с оговорёнными законодательством характеристиками. Пока же остро стоит вопрос, на какие средства рекультивировать 28 забитых до отказа гектаров ныне действующей мусорной свалки.

Впрочем, по словам Годзиша, паниковать не нужно, если что-то и будет захораниваться в землю, то не более 5 % от общего объёма коммунальных отходов.

А остальное? Об этом вы узнаете из ближайшего воскресного выпуска Итогов недели, авторской рубрики главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока.

И ещё:

- за что Игорю Годзишу преподнесли бутылку палёной водки;

- сумму штрафов, на которую налетело Плесецкое дорожное управление за зимний период;

- внутренний долг МО «Архангельск»;

- что ждёт площадь Профсоюзов;

- чего стыдиться мэр Архангельска…

…и многое-многое другое.

13 март 14:41 | : Горячая тема / Политика / Экономика

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