Мусорный ветер над Рикасихой - политика, экономика, шантаж? К итогам 2018 года

Главный скандал уходящего года в Архангельской области – МУСОР.
Мусорный ветер, дым из трубы,
Плач природы, смех сатаны…
(гр. «Крематорий»)
Уж как только автора Итогов не именовали в связи с его авторской позицией по этому вопросу – продажный московский наймит… это ещё ласково.
Не собираюсь ни перед кем оправдываться. Но кому не лень, могут поискать на сайте мои первые публикации на эту тему. Там я сразу привёл пример жителей закрытого города Красноярск-24, которые мечтали, чтобы на их территории складировали отработанные ядерные отходы, ну и платили за это соответствующе. Только у этих хитрых конкурентов было полно, и у всех свои лоббисты в правительстве и парламенте.
Так что тему материальной выгоды от мусорного проекта я начал пораньше всех этих экономистов-политологов, когда о миллиардах от Москвы ещё никто и слыхом не слыхивал.
Надо, наконец, себе признать, что мы живём в капиталистической системе, к старому возврата больше нет (президент на прошлой неделе гарантировал). При социализме за ЖКХ платили копейки, расплачиваясь за это такими же копеечными зарплатами. Да и сейчас мы ещё далеки от той системы, что действует в развитых капиталистических странах, где вся экономика отстроена и сбалансирована.
Вот живой пример: если сравнить стоимость вывоза мусора из одного домовладения в Гамбурге, то в пересчёте на наши деньги - это примерно 2,3 тыс. рублей. А в России сейчас около 100–120 руб. Конечно, нужно делать скидку на разницу в доходах (зарплатах), но разница, согласитесь, всё равно впечатляющая.
Москва устами президента конкретно сказала – с мусором надо учиться обращаться по-новому. К этому «новому» не были приложены цифры. Нужно будет платить за отдельный сбор, за сортировку, за транспортировку к месту складирования или переработки… а это всё очень большие деньги, когда нет ни инфраструктуры, ни полигона у себя под боком.
Зато у Архангельской области есть инвестор, готовый в это вложиться. Пока есть…
Это, что касается экономики. Вы за политику? Её есть у меня…
Вспомните, с кого начался шухер на тему доставки в наш регион мусора от московской реновации? Весть на хвосте принёс депутат Госдумы Палкин. Который в серьёзных контрах с губернатором Орловым. Во время осенних выборов ходили слухи, которые бывший строительный магнат сам же подтвердил - один из его сыновей не просто так возглавил список оппозиционной «Родины». Ходили слухи, что это была хитрая многоходовка, в конце которой виднелось губернаторское кресло, если не под себя, то под ставленника… но, как обычно бывает в таких хитромудрых случаях, на определённом этапе всё обломилось.
О том, какое деятельное участие в мусорных протестах принимают политические силы, особенно московские, писано не единожды. Чего бы Никите Исаеву так волноваться, ездить сюда на митинги? Он, конечно, не семи пядей, но не собирается всерьёз же здесь избираться. Значит, другой интерес, какой? Мои московские источники сообщают – история с захоронением останков московских пятиэтажек в различных регионах России используется против столичного мэра Собянина в плане его дискредитации, отсюда же слухи об их якобы радиоактивности. Ставки высокие, соответственно, и расходы. Вот откуда берётся и протестная агитация, и кукловоды, дирижирующие людьми на акциях и встречах с инвесторами проекта. Сведения эти, кстати, получены с той стороны в порядке творческого обмена информацией.
Так что, если смотреть на ситуацию непредвзято, столкнулись не народ и власть, а две политические силы. Или два хозяйствующих субъекта, как угодно.
А уж ситуация в Рикасихе совсем проста. Все эти шумные протесты вредят, прежде всего, Полине Вергун, вместе с волной народного негодования падают акции её «Чистого города», как регионального оператора по мусору, ещё немного, и она будет готова отдать его даром вместе с «ЭкоЦентром» (сейчас там вроде речь о двух миллиардах).
Представляю, какое будет разочарование у протестующих, если всплывёт вся подковёрная схема, любому неприятно, когда тебя используют втёмную. Впрочем, никто никого насильно не гнал.
Мой прогноз: Мусорной протест войдёт анналы истории Поморья, как самая шумная гражданская акция. И всё. Остальное расставят на свои места экономическая целесообразность, Москва и время.
Леонид Черток