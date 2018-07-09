На сессии АОСД: Вот они расселись по кустам... Депутаты разбрелись по Комитетам (список)

Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике.
Председатель комитета - Моисеев Сергей Вениаминович;
— Виноградова Надежда Ивановна;
— Кисляков Михаил Леонидович;
— Малышев Андрей Васильевич;
— Пивков Сергей Анатольевич;
— Ухин Евгений Вадимович;
Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по жилищной политике и коммунальному хозяйству.
Председатель комитета - Заря Виктор Николаевич;
— Кувакин Алексей Евгеньевич;
— Микляев Александр Константинович;
— Токмаков Михаил Владимирович.
Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке.
Председатель комитета - Виткова Ольга Константиновна;
— Седунова Татьяна Николаевна;
— Матевосян Тигран Петросович.
Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике, здравоохранению и спорту.
Председатель комитета - Эммануилов Сергей Дмитриевич;
— Авалиани Михаил Мемедович;
— Калинин Александр Сергеевич;
— Кононова Людмила Павловна;
-Красильников Сергей Валентинович;
— Микляева Анастасия Александровна.
Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по законодательству и вопросам местного самоуправления.
Председатель комитета - Чесноков Игорь Александрович:
— Носарев Александр Николаевич;
— Сухарев Владимир Юрьевич;
— Порошина Ольга Павловна;
— Шерягин Виктор Георгиевич.
Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по развитию институтов гражданского общества.
Председатель комитета - Новиков Иван Владимирович;
— Берденников Андрей Николаевич;
— Фортыгин Виталий Сергеевич.
Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии.
Председатель комитета - Дятлов Александр Владимирович;
— Федорков Александр Олегович;
— Фролова Ирина Сергеевна.
Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре.
Председатель комитета - Петросян Ваге Самвелович:
— Володенков Эдуард Сергеевич;
— Губанов Георгий Николаевич;
— Зеленовский Николай Николаевич;
— Новиков Александр Владимирович;
— Рогозин Игорь Александрович.
Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике.
Председатель комитета - Фролов Александр Михайлович:
— Едемский Сергей Александрович;
— Климов Борис Владимирович;
— Кулаков Владимир Павлович;
— Таскаев Леонид Львович;
— Трусов Анатолий Николаевич.
Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по сельскому хозяйству и рыболовству.
Председатель комитета - Сергеева Лариса Петровна:
— Арсентьев Игорь Валентинович;
— Завьялов Михаил Анатольевич.
Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по этике и регламенту.
Председатель комитета - Трусов Анатолий Николаевич:
— Виноградова Надежда Ивановна;
— Виткова Ольга Константиновна;
— Моисеев Сергей Вениаминович;
— Новиков Иван Владимирович;
— Пивков Сергей Анатольевич;
— Чиркова Ирина Александровна;
— Шерягин Виктор Георгиевич.