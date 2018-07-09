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На сессии АОСД: Вот они расселись по кустам... Депутаты разбрелись по Комитетам (список)

Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике.

Председатель комитета - Моисеев Сергей Вениаминович;

— Виноградова Надежда Ивановна;

— Кисляков Михаил Леонидович;

— Малышев Андрей Васильевич;

— Пивков Сергей Анатольевич;

— Ухин Евгений Вадимович;

Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по жилищной политике и коммунальному хозяйству.

Председатель комитета - Заря Виктор Николаевич;

— Кувакин Алексей Евгеньевич;

— Микляев Александр Константинович;

— Токмаков Михаил Владимирович.

Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке.

Председатель комитета - Виткова Ольга Константиновна;

— Седунова Татьяна Николаевна;

— Матевосян Тигран Петросович.

Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике, здравоохранению и спорту.

Председатель комитета - Эммануилов Сергей Дмитриевич;

— Авалиани Михаил Мемедович;

— Калинин Александр Сергеевич;

— Кононова Людмила Павловна;

 -Красильников Сергей Валентинович;

— Микляева Анастасия Александровна.

Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по законодательству и вопросам местного самоуправления.

Председатель комитета - Чесноков Игорь Александрович:

— Носарев Александр Николаевич;

— Сухарев Владимир Юрьевич;

— Порошина Ольга Павловна;

— Шерягин Виктор Георгиевич.

Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по развитию институтов гражданского общества.

Председатель комитета - Новиков Иван Владимирович;

— Берденников Андрей Николаевич;

— Фортыгин Виталий Сергеевич.

Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии.

Председатель комитета - Дятлов Александр Владимирович;

— Федорков Александр Олегович;

— Фролова Ирина Сергеевна.

Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре.

Председатель комитета - Петросян Ваге Самвелович:

— Володенков Эдуард Сергеевич;

— Губанов Георгий Николаевич;

— Зеленовский Николай Николаевич;

— Новиков Александр Владимирович;

— Рогозин Игорь Александрович.

Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике.

Председатель комитета - Фролов Александр Михайлович:

— Едемский Сергей Александрович;

— Климов Борис Владимирович;

— Кулаков Владимир Павлович;

— Таскаев Леонид Львович;

— Трусов Анатолий Николаевич.

Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по сельскому хозяйству и рыболовству.

Председатель комитета - Сергеева Лариса Петровна:

— Арсентьев Игорь Валентинович;

— Завьялов Михаил Анатольевич.

Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по этике и регламенту.

Председатель комитета - Трусов Анатолий Николаевич:

— Виноградова Надежда Ивановна;

— Виткова Ольга Константиновна;

— Моисеев Сергей Вениаминович;

— Новиков Иван Владимирович;

— Пивков Сергей Анатольевич;

— Чиркова Ирина Александровна;

— Шерягин Виктор Георгиевич.  

24 октябрь 13:01 | : Горячая тема / Политика

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