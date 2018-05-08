Архангельская область: Тайна Ивана Новикова, или Праймериз, который мы заслужили

Предварительное голосование в «Единой России» прокатилось и по Архангельской области.

Явка – 5.88%. Почти вполовину меньше, чем в целом по России – 11%.

Отличный результат - заявил секретарь федерального политсовета партии Андрей Турчак. Наши скромно промолчали… но и волосы не рвут от отчаяния. Стоики…

Особенно у нас в регионе. Назначить голосование в момент, когда у всего города (Архангельска) отключают воду. Не только горячую, всякую. Когда за день до голосования повысили цены на проезд в единственном выжившем городском транспорте – автобусе. «Безумству храбрых поём мы…» Это о них буревестник революции написал, об архангельских единороссах. Или им просто всё пофигу? Как вариант…

В чём цимес этого действа, в чём самый сок?

Как подсказывает формальная логика, во время голосования проще (и дешевле) стимулировать избирателя к выполнению гражданского долга. Свозить автобусами подневольных бюджетников – вещь затратная, легко вычисляемая и фиксируемая. А вот неприметный автобус, стоящий чуть в стороне от избирательного участка, где утром в воскресенье тебе предоставят всё необходимое для поправки после субботнего отдыха. А как вы думали? Праймериз же, волнительно.

Это не выдумки автора. Нечто подобное рассказал известный архангельский общественник Беднов. И даже фамилию назвал опохметолога, но мы её повторять не будем, пусть органы разбираются. Человек этот опытный, не раз в избирательных боях испытанный, и не сказать, что миллионер. Вполне мог потянуть эти расходы с расчётом на то, что уже на главных выборах (если проскочит) на него будет работать и административный ресурс, и партийный.

Другое дело, если праймериз внутрипартийные. Этакий «гамбургский счёт», когда единороссы между собой решают, кто круче, кто достойней. Вот, где самые страсти, где можно всем всё припомнить. Так было перед последними губернаторскими выборами (победил Орлов за явным преимуществом). Я фоторепортажи оттуда вни-и-имательно разглядывал. Как заклятые… хм, друзья мило улыбались друг другу на камеру. Девчонки в стиле рок их со сцены мотивировали… всё развлечение посреди серых будней, плюс укрепление партийной дисциплины.

А устраивать ещё одно всенародное голосование… зачем? Как я понял, единый день голосования организовали как раз для того, чтобы лишний раз не гонять избирателя к урне… не надоедать, не раздражать. Вот так сорваться в первое воскресенье лета и пойти заполнять бюллетень могут либо подневольные, либо прибабахнутые, либо протестный электорат. Но какой протестный, если за одну партию власти голосуем?! Вот и остаются две первые категории… объективная картина?

Но, раз уж праймериз прошли, постараемся сделать выводы.

И самый напрашивающийся – партийная принадлежность играет всё меньшую роль, электорат голосует за конкретную личность.

Нет, это не я придумал, это сами партийцы говорят. Цитата (по Региону29) из Екатерины Прокопьевой. Именно она навела самый большой шухер в процессе выдвижения – её обаяния не выдержал такой искушённый политический игрок, как Андрей Аннин, и заранее сдался (вышел из праймериз):

«Возможно, такая высокая явка вызвана тем, что в списке кандидатов двое из троих — уроженцы Холмогорского района. Сегодня голосуют за тех, кого знают лично. Очень важно, что нынешнее предварительное голосование даёт возможность и начинающим политикам проявить себя, ощутить поддержку земляков. И сегодняшняя конкуренция среди кандидатов, и активность избирателей это подтверждают».

Впрочем, Аннин для Холмогорского района не свой достаточно условно, и это объяснение Катерины скорее можно рассматривать как оправдание дурацкого слогана, придуманного командой её матрёшек-политтехнологов: «Катя – наш новый Ломоносов». Не очень понятно, зачем ей это надо (по последним слухам, девушка из Холмогор заменит в сенате Людмилу Кононову, а та как раз уйдёт в местный парламент)… но, если очень хочется…

Более показательна в этом смысле победа Олега Черненко в его родном округе, где его все знали как ренегата-лдпровца. И вдруг идёт от «Единой России», а заветная подруга его Ирина Чиркова от «Справедливой России» заседает. Какая разница, были бы люди хорошие (а вот это как раз под большим вопросом).

Или неожиданная победа в Плесецке Ваге Петросяна (нет, не родственник), директора аэропорта «Архангельск». Неожиданная даже для его команды (признались в частной беседе). Убрал на третье место самого патриарха поморского парламентаризма Фортыгина (но вы не волнуйтесь, Виталий Сергеевич без мандата не останется, на то и придуманы хитрые тройки).

Как добился такого успеха, интересуетесь? Слово самому Ваге (второе место по отданным за него голосам на всех праймериз):

- С одной стороны такой результат превзошел мои ожидания. Но с другой стороны в этом есть определенная закономерность: голосованию предшествовала огромная работа. Мы приложили много усилий для того, чтобы познакомиться с максимальным количеством людей, рассказать о наших взглядах и наших планах, ответить на вопросы и просто убедить людей в том, что участие в голосовании – это не пустой звук, ведь результат работы депутатского корпуса зависит от конкретного человека, которому избиратели отдадут свой голос.

Тут, конечно, эффект свежего лица (на Фортыгина давно и собаки не гавкают). Но в соцсетях больше обсуждают две инициативы кандидата Петросяна (не на будущее, а то, что уже делается) – возрождение Плесецкого аэропорта и молочных кухонь. Если на осенних выборах к лозунгу «Молоко – детям!» добавить «А взрослым – чачу!», думаю, победа у него в кармане (попытка пошутить со стороны автора). Ну, а сторонники поморской идентификации пусть сопят в тряпочку (вот это вполне серьёзно).

Главный же премьер предварительного голосования – Иван Новиков, взявший в родном для него Шенкурске 2712 голосов. И здесь же главная интрига. В чём? Сейчас объясню.

Не секрет, что именно под Ивана в аппарате областного правительства возродился департамент информации (который когда-то так же создавался под Сергея Ковалёва). Для 33-летнего политтехнолога очень серьёзный кадровый скачок, дающий и статус, и связи, и возможности. И полгода на таком месте, конечно, не срок. Когда я увидел фамилию Новиков среди кандидатов на праймериз, подумал – Ваня кого-то страхует… или пытается убрать, короче, техническая кандидатура. Но серьёзная предвыборная кампания и такой результат (что бы другие партии не говорили про административный ресурс, если и было, то только подтверждает мои догадки) наводит вот на какие рассуждения…

Похоже, что губернатор Игорь Орлов действительно может получить пост в одном из федеральных министерств (в последнее время много разговоров о Минприроде). Ни для кого не секрет, что новый глава региона (или города… без разницы), кем бы он ни был, первыми зачищает две должности – руководителя аппарата и главного по информации, как особо приближённых к предшественнику. Посему вполне допускаю, что благодарный своему верному пресс-секретарю Игорь Анатольевич по-отечески сказал Ивану: «Иди!» И придал ускорение всеми имеющимися в его губернаторском арсенале возможностями. Ну, а для молодого политика (кем себя всегда позиционировал Новиков) место председателя какого-нибудь Комитета в Заксобрании (на освобождённой основе), да с наработанным за эти годы ресурсом… то, что доктор прописал.

Будем наблюдать.

И последнее.

Перед началом процедуры праймериз «Единая Россия» устами своих глашатых объясняла, зачем ей эти игры – привлечь в депутатские ряды молодёжь, спортсменов, деятелей искусства, дабы разбавить бизнесово-чиновничий междусобойчик во фракциях.

Две-три молодёжи действительно просочились, ими теперь размахивают, как флагами. А вот хоккей и культура в полном пролёте. И тот, кто хотя бы раз смотрел их неуклюжие дебаты, над которыми конями ржали соцсети, понимает, что таких выпускать в публичное пространство – на весь мир опозориться. Теперь партия власти на полном основании может развести руками – не подросли новые богатыри, кушайте пока Фортыгина, Ухина, Белокоровина…

Но штука в том, что в других партиях с кадрами ещё хуже. До такой степени, что лидер областных эсеров кинула в Фэйсбуке клич – идите от нашей партии депутатами! Хоть бы кто… до такой степени. Соколы Жириновского погрязли во внутренних разборках, местные коммунисты… просто смех, о «Родине» по ходу уже никто и не вспоминает.

Так что мы заслужили такие праймериз. Все - от избирателей до партийцев. И нечего жаловаться…

Леонид Черток