Архангельская область: Секс в маленькой Урдоме. REGNUM vs Ольга Смирнова - кто лукавит?

Все на этой неделе обсуждают сессии. А мне не хочется. Потому что не был – не участвовал. Да и проходящее это всё, через неделю забудется, вот увидите.

Иное дело школьные страсти в маленькой Урдоме. Кто не в курсе – там давно кипит скандал вокруг преподавания основ половой жизни. Не какие-то там тычинки с пестиками, а, похоже, всё в натуральную величину… разве что без практических занятий прямо на партах. Вроде бы, предмет для стёба, но тут появилось сообщение, что родительница одного из учеников объявила бессрочную голодовку в знак протеста против такой учительской вакханалии.

Вы не поверите, но уроки полового воспитания проводились и в мои школьные годы, которые выпали на самый разгар застоя. И не в 10 классе, в восьмом, когда даже наша продвинутая во всех смыслах английская спец познавала таинства любви по произведениям классики (Бунин-Мопассан) и по санкционному «Playboy» (у многих родители были выездные, причём без права на таможенный досмотр).

Помню-помню ту худосочную и совсем неаппетитную девицу, что пришла к нам в класс и механическим голосом отбарабанила банальные истины, о которых бы мы не постеснялись бы спросить даже у своих бабушек. Самое интересное, что никаких скабрёзностей за этим уроком не последовало, в курилке на улице мужским составом был вынесен вердикт, что такими уроками только отобьют охоту к любви. Как к чистой, так и к грязной. И ни слова матом, уж поверьте.

Впрочем, на том потуги к нашему половому воспитанию и закончились, как будто и не было, всё отдали на откуп комсомолу. Напомню, времена те были не то, чтобы пуританские. Наоборот, разнузданный секс наравне с матом от творческой интеллигенции входил в список любого пассивного диссидента (из тех, кто не выходит на площади, но подрывает систему изнутри). Однако в семьях об этом говорить было не принято. По умолчанию такие беседы должны были проводить отцы с сыновьями и матери с дочерями. Возможно, при царизме да в продвинутых дворянских семьях так оно и было, у классиков есть намёки. Но в современной реальности, когда мать-одиночка рядовое явление… просто нереально.

Ну так вот, в Урдоме… Ещё в мае прошлого года по соцсетям распространялось сообщение от некоего РИА «Катюша» (орфография и пунктуация оригинала): В Урдому зачастили проверяющие, а в один прекрасный момент директор Додонов исчез из поселка. Местные жители говорили, что директора увезли на машине с московскими номерами, а его служебный кабинет был опечатан. Увы, это не так: корреспондент «Катюши» дозвонился до Додонова—который сообщил что уехал в отпуск с женой, а после майских праздников директор вернулся в школу исполнять свои обязанности. Говорят, даже, что кто-то из местных мужиков, посмотревших сюжеты про школу, встретив Додонова на улице, намекнул ему что за эксперименты над детьми можно и ответить—на что директор заявил, что он лишь выполняет инструкции управления образования Архангельской области. Кстати, приграничный Архангельск традиционно был в поле особого внимания скандинавских спецслужб — в частности, «Совет министров северных стран» в 2015 году и ранее выделял очень большие гранты на всякие образовательные и правозащитные новшества (в январе 2015 года российская дочка этого фонда, «Информационное бюро Совета Министров Северных Стран, было признано иностранным агентом).

Дальше следовали душераздирающие подробности – оказывается, уроки половой зрелости начинали вести уже в младших классах, а плюс к ним вводные лекции по употреблению наркотиков. Всё вместе наталкивало на мысль, что кто-то просто сводит с директором школы счёты, превращая его в коллективного Гумберта-Гумберта. И ничего удивительного. Для маленькой депрессивной Урдомы его кресло - вполне лакомое местечко, а такое испытанное жизнью средство в борьбе за должность, как простой донос в ФСБ, давно не проходит. К слову, Додонова помимо всего прочего обвиняли в излишнем американизме – он якобы заменил привычную цифровую систему отметок за успеваемость на американскую буквенную. Очень актуально в свете последних событий в мире.

Однако уже в начале апреля этого года региональный уполномоченный по правам ребёнка Ольга Смирнова выступила с заявлением, что проверка, проведённая московской комиссией, фактов сексуального просвещения школьников не выявила, школой даже был выигран суд. Но, пардон, откуда тогда информация о голодающей маме, выданная не абы кем, а солидным агентством REGNUM? Причём с ясным мнением автора публикации - вопрос о «принудительном обучении» в 99% случаев решается в пользу учебных заведений. Тут, как я понимаю, речь идет уже о предвзятости суда и всех московских комиссий вместе взятых.

Вот пусть с Регнумом теперь и разбираются. Я же, как отец одного школьника и одного детсадовца, который уже морально готов стать школьником, выскажу своё цивилизованное мнение.

Видит бог, автора ещё никто не пытался обвинить в ханжестве, скорее наоборот, в излишней свободе взглядов на взаимоотношения полов (но не представителей одного пола). Но в этом случае, как и с религиозным просвещением – всё на усмотрение семьи. Потому что в каждой ячейке общества (простите за слог) свои традиции, свой уровень откровений. И не надо горевать, что молодёжь выходит в жизнь сексуально безграмотной. Такого просто не бывает, спасибо информационной открытости. Больше скажу – с этой открытостью в глазах родного чада запросто сам лохом можешь оказаться - вот обидно так обидно.

Пока же я бы хотел разобраться, кто лукавит в урдомской истории. Эх, хотел без политики… только куда же от неё денешься.

Леонид Черток