Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область: Секс в маленькой Урдоме. REGNUM vs Ольга Смирнова - кто лукавит?

Все на этой неделе обсуждают сессии. А мне не хочется. Потому что не был – не участвовал. Да и проходящее это всё, через неделю забудется, вот увидите.

Иное дело школьные страсти в маленькой Урдоме. Кто не в курсе – там давно кипит скандал вокруг преподавания основ половой жизни. Не какие-то там тычинки с пестиками, а, похоже, всё в натуральную величину… разве что без практических занятий прямо на партах. Вроде бы, предмет для стёба, но тут появилось сообщение, что родительница одного из учеников объявила бессрочную голодовку в знак протеста против такой учительской вакханалии.

Вы не поверите, но уроки полового воспитания проводились и в мои школьные годы, которые выпали на самый разгар застоя. И не в 10 классе, в восьмом, когда даже наша продвинутая во всех смыслах английская спец познавала таинства любви по произведениям классики (Бунин-Мопассан) и по санкционному «Playboy» (у многих родители были выездные, причём без права на таможенный досмотр).

Помню-помню ту худосочную и совсем неаппетитную девицу, что пришла к нам в класс и механическим голосом отбарабанила банальные истины, о которых бы мы не постеснялись бы спросить даже у своих бабушек. Самое интересное, что никаких скабрёзностей за этим уроком не последовало, в курилке на улице мужским составом был вынесен вердикт, что такими уроками только отобьют охоту к любви. Как к чистой, так и к грязной. И ни слова матом, уж поверьте.

Впрочем, на том потуги к нашему половому воспитанию и закончились, как будто и не было, всё отдали на откуп комсомолу. Напомню, времена те были не то, чтобы пуританские. Наоборот, разнузданный секс наравне с матом от творческой интеллигенции входил в список любого пассивного диссидента (из тех, кто не выходит на площади, но подрывает систему изнутри). Однако в семьях об этом говорить было не принято. По умолчанию такие беседы должны были проводить отцы с сыновьями и матери с дочерями. Возможно, при царизме да в продвинутых дворянских семьях так оно и было, у классиков есть намёки. Но в современной реальности, когда мать-одиночка рядовое явление… просто нереально.

Ну так вот, в Урдоме… Ещё в мае прошлого года по соцсетям распространялось сообщение от некоего РИА «Катюша» (орфография и пунктуация оригинала): В Урдому зачастили проверяющие, а в один прекрасный момент директор Додонов исчез из поселка. Местные жители говорили, что директора увезли на машине с московскими номерами, а его служебный кабинет был опечатан. Увы, это не так: корреспондент «Катюши» дозвонился до Додонова—который сообщил что уехал в отпуск с женой, а после майских праздников директор вернулся в школу исполнять свои обязанности. Говорят, даже, что кто-то из местных мужиков, посмотревших сюжеты про школу, встретив Додонова на улице, намекнул ему что за эксперименты над детьми можно и ответить—на что директор заявил, что он лишь выполняет инструкции управления образования Архангельской области. Кстати, приграничный Архангельск традиционно был в поле особого внимания скандинавских спецслужб — в частности, «Совет министров северных стран» в 2015 году и ранее выделял очень большие гранты на всякие образовательные и правозащитные новшества (в январе 2015 года российская дочка этого фонда, «Информационное бюро Совета Министров Северных Стран, было признано иностранным агентом).

Дальше следовали душераздирающие подробности – оказывается, уроки половой зрелости начинали вести уже в младших классах, а плюс к ним вводные лекции по употреблению наркотиков. Всё вместе наталкивало на мысль, что кто-то просто сводит с директором школы счёты, превращая его в коллективного Гумберта-Гумберта. И ничего удивительного. Для маленькой депрессивной Урдомы его кресло - вполне лакомое местечко, а такое испытанное жизнью средство в борьбе за должность, как простой донос в ФСБ, давно не проходит. К слову, Додонова помимо всего прочего обвиняли в излишнем американизме – он якобы заменил привычную цифровую систему отметок за успеваемость на американскую буквенную. Очень актуально в свете последних событий в мире.

Однако уже в начале апреля этого года региональный уполномоченный по правам ребёнка Ольга Смирнова выступила с заявлением, что проверка, проведённая московской комиссией, фактов сексуального просвещения школьников не выявила, школой даже был выигран суд. Но, пардон, откуда тогда информация о голодающей маме, выданная не абы кем, а солидным агентством REGNUM? Причём с ясным мнением автора публикации - вопрос о «принудительном обучении» в 99% случаев решается в пользу учебных заведений. Тут, как я понимаю, речь идет уже о предвзятости суда и всех московских комиссий вместе взятых.

Вот пусть с Регнумом теперь и разбираются. Я же, как отец одного школьника и одного детсадовца, который уже морально готов стать школьником, выскажу своё цивилизованное мнение.

Видит бог, автора ещё никто не пытался обвинить в ханжестве, скорее наоборот, в излишней свободе взглядов на взаимоотношения полов (но не представителей одного пола). Но в этом случае, как и с религиозным просвещением – всё на усмотрение семьи. Потому что в каждой ячейке общества (простите за слог) свои традиции, свой уровень откровений. И не надо горевать, что молодёжь выходит в жизнь сексуально безграмотной. Такого просто не бывает, спасибо информационной открытости. Больше скажу – с этой открытостью в глазах родного чада запросто сам лохом можешь оказаться - вот обидно так обидно.

Пока же я бы хотел разобраться, кто лукавит в урдомской истории. Эх, хотел без политики… только куда же от неё денешься.

Леонид Черток

29 апрель 08:54 | : Горячая тема / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Эльвира и НТВ. Дети из Архангельской области прорываются на большой телеэкран (видео)
Потеплело. По улицам Коряжмы разгуливают... обезьяны (видео)
За гранью понимания. Лютая драка подростков в Коряжме (видео) + комментарий УМВД
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (255)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20