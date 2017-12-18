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И никакого секспросвета! Урдомскую среднюю школу перестало лихорадить

Общеобразовательная школа в посёлке Урдома (Архангельская область) оказалась в центре скандала в марте 2017 года, когда в сюжете одного из центральных телеканалов мама 11-летней ученицы выразила недовольство буквенной системой оценивания знаний, которая применялась в школе с 2013 года в качестве эксперимента. До кучи ретивая родительница приплела теорию сексуальной жизни, которую якобы преподают в рамках проекта «Полезные навыки».

За сим последовал ряд проверок. В итоге дано заключение - А действия администрации школы не противоречат требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования.

Подробности рассказывает издание «Регион29»:

О том, что никакого ущемления прав учеников нет заявила в интервью «Регион29» и областной уполномоченный по правам ребёнка Ольга Смирнова. Но скандал не утихал. Урдомой заинтересовались в Москве — последовали новые проверки.

Всё это время в Урдоме продолжали учить детей. Осенью 2017 года школа обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Разбирательство длилось несколько месяцев. В итоге — суд Урдомская школа выиграла.

— Решение суда мы восприняли положительно, — говорит Ольга Смирнова. — Хорошо, что в этом деле, наконец, поставлена точка. Поскольку, эта история никому не пошла на пользу. Я напомню, что все жалобы, которые поступали к нам из Урдомской школы ранее, ещё до судебного решения, мы тщательно проверяли. Я лично несколько раз выезжала в Урдому, встречалась с коллективом школы, с родителями, детьми. Школу проверяли по линии министерства образования, были и прокурорские проверки. И ни одна проверка не подтвердила факта «сексуального» просвещения. Но, тем не менее, тему продолжали «муссировать» как в социальных сетях, так и в некоторых средствах массовой информации.

— Были ведь проверки и по линии Генеральной прокуратуры. То есть, Урдома успела за это время прогреметь на всю страну.

— Да. И это, безусловно, печальная слава. В социальных сетях на школу вылили буквально ушат грязи. Чего только не было написано, какие только версии не озвучивались. И что в итоге? Всё это оказалось неправдой. Но, к сожалению, я сомневаюсь, что те, кто раздувал подобную атаку вокруг школы, принесут извинения публично.

В такой ситуации, Урдомская школа была просто вынуждена обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Исковые требования школы — были удовлетворены. Точка была поставлена и в истории с «сексуальным просветительством». Суд установил, что подобного просветительства не было вообще.  

04 апрель 12:18 | : Будни / Скандалы

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