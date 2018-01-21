Игорь Орлов: "Просто придите на выборы". Оценка президентской избирательной кампании в Архангельской области

Один день остаётся, когда можно вслух говорить о выборах президента России. Потом день тишины, осмысления… и то самое воскресенье, что бывает единожды в шестилетку.

Принято, что локомотивом на выборах подобного уровня выступают главы регионов. Иногда ситуация драматическая – вспомните 1996 год, как губернаторы тогдашнего «красного пояса» мочили действующего президента Ельцина, выставляя его перед местными избирателями то алкоголиком, то инфарктником, дни которого сочтены, то наймитом Вашингтонского обкома. Как Борис Николаевич тогда выкрутился… совсем отдельная история.

Кстати, Владимиру Владимировичу на его первых президентских тоже непросто пришлось. Выпало мне судьбой быть представителем его центрального избирательного штаба в Красноярском крае, Таймыре и Эвенкии. Как раз мой участок считался одним из самых проблемных. Дело в том, что тамошний губернатор, суровый генерал Лебедь спал и видел себя в президентском кресле, ему якобы «сам Березовский» эту мебель обещал.

А недалеко Кузбасс, где правил Аман Тулеев с теми же амбициями. Короче, тот ещё драйв.

В итоге вашего покорного слугу два месяца из Москвы пинали – когда, да когда Лебедь скажет народу, за кого голоса отдавать. А тот молчит. Путин даже мимо Красноярска пролетел, в Иркутске приземлился, туда сибирские губернаторы слетались на деловую встречу. В итоге пресс-конференцию генерал-губернатор назначает на такую же, как сегодня, последнюю пятницу. На 22.00, за два часа до начала дня тишины. И час с лишним говорит о чём угодно, в основном, как он победил уличную преступность (этого не отнять), только не о выборах. И уже в самом конце по прессе прокатился буквально стон:

- Александр Иванович, просветите, за кого в воскресенье нам голосовать?!

- За кого, за кого… сами знаете, за кого.

И ушёл, не пересилил собственную гордыню. Кстати, по Красноярскому краю Путин тогда получил 47 %, очень так себе результат. А Кузбасс вообще 70 % проголосовал за своего красного Амана. Я тогда подумал, что своим первым же указом новый президент отменит прямые губернаторские выборы, поспорил и… ошибся на 5 лет. Пришлось литр коньяка ставить.

Впрочем, 18 лет назад о кандидате Путине можно было и сказать не много. Выходец из организации, к которой в нашей стране традиционно относятся с опасливым уважением. Новое лицо среди тогда уже поднадоевших жириновских-бабуриных-явлинских. Человек, на которого уставший Ельцин возложил ответственность за страну. Взявшийся решить главную на тот момент проблему – если бедность ещё можно было пережить, то взрывы жилых домов никак.

Сегодня совсем другое дело.

Приближённые к Кремлю политтехнологи (а они, как правило, в курсе всех происходящих за зубцами процессов, как надводных, так и подводных) считают, что Администрация президента будет оценивать личную активность глав и то, «насколько тот или иной губернатор был лично включен в выборные процессы, активно в них участвовал».

Однако уверен, одновременно будет оцениваться и стратегия глав регионов, попугайское «голосуйте за…» вряд ли получит одобрение у такого изощрённого политтехнолога, как Сергей Кириенко.

Губернатор Игорь Орлов и не называет конкретные фамилии. «Мы должны возвращать людям понимание, что их голос важен для страны. Именно этим мы и занимаемся», - сказал он на днях в одном из телевизионных интервью. Не уговаривать, тем более, не заставлять (слухами уже интернет полнится, впрочем, так происходит на выборах любого уровня), а мотивировать прийти в воскресенье на избирательный участок. А уж за кого поставить галочку в бюллетени, это свободный выбор каждого, так в Конституции прописано.

Как мотивировать идти на выборы? Путин, как кандидат, традиционно не ведёт предвыборную кампанию, он просто продолжает работать в привычном ритме (приём, кстати, чисто технологический, но действенный, особенно на фоне прочей болтологии). В том же ключе провёл последние недели перед голосованием и глава Архангельской области. Рабочие поездки по районам, причём в сопровождении так известных политических и общественных деятелей, как Вячеслав Третьяк. С кем из кандидатов в президенты ассоциируется наш знаменитый хоккейный вратарь? Точно не с Ксенией Собчак.

А ещё участие в различных совещаниях и форумах, где по любому звучит предвыборная тема. Приезд в регион полпреда Беглова и вице-премьера Шувалова. Понятно, что не парадные визиты, что речь о будущей работе с тем же президентом и тем же губернатором. Я наблюдал за уже упоминавшийся президентской кампанией 1996 года, проходившей под лозунгом «Попляши или проиграешь», там был сплошной надрыв и неуверенность в завтрашнем дне. Соответственно вели себя и главы даже лояльных Кремлю регионов… особо не напрягаясь.

Сейчас такое поведение – себе дороже. По оценкам экспертов, на кремлёвский карандаш уже попал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков именно из-за своей пассивности в последний предвыборный месяц. Всё-таки губернатору мало быть просто крепким хозяйственником, эта должность подразумевает активное участие в политических процессах.

Кстати, те же эксперты хорошо оценили и местную архангельскую задумку – параллельно с президентскими выборами провести рейтинговое голосование за объекты, которые включат в программу формирования комфортной городской среды. Только в Архангельске в этот день будет открыто 87 мест для голосования по этому вопросу. Должно сработать, как дополнительная мотивация, когда от голоса каждого уж точно что-то зависит, а то в областной столице электоральная активность, скажем прямо, так себе.

Ещё одна страшилка последнего года – низкая явка на президентских выборах может стоить губернаторам их кресел. Уж прямо так… Известный политолог, директор Агентства региональных исследований Ростислав Туровский остужает - «Все же понимают, что ситуация в регионах может быть разной, и требовать от всех регионов и всех губернаторов одинаково высоких результатов было бы просто нелепо. …Результат может быть разным. Понятно, что самые провальные результаты приветствоваться не будут, но маловероятно, что в каких-нибудь регионах результаты будут в самом деле провальными».

Если непредвзято оценивать ход избирательной кампании в Архангельской области, то она прошла спокойно без скандалов. Может быть, излишне серо… но это уже претензии к местным доверенным лицам кандидатов. Более яркие личности у нас занимаются другими интересными делами.

А так, всё решится в это воскресенье. Поучаствуем?

Леонид Черток