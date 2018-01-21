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Информационно-аналитический портал
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Однажды в воскресенье… один раз в шесть лет. Зачем ходить на президентские выборы?

Иногда нас просят прийти на выборы.

Не так часто, как в 90-е или нулевые, у нас теперь единый день голосования (второе воскресенье сентября). И то многие находят причину увильнуть – «погода как раз для шашлыков», «самый урожай на дачном огороде», «а в лесу лисички пошли», «уехал в отпуск, открепительный взять забыл…» и прочее.

Но в этом году особый случай, выборы назначены на 18 марта, тут уж никаким урожаем не оправдаешься.

И всё-таки… разговорами о том, что за нас всё решили, полон интернет – главный поставщик новостей и политических настроений. Путин победит – успокаивают себя те, кого всё на данный момент устраивает. Без Навального нет выбора – фактически соглашаются с ними те, кого как раз ничего не устраивает. Нет интриги – уныло вторят те, кому всё по фиг. Собрали клоунов – ворчат те, кто хоть раз наткнулся в телевизоре на дебаты кандидатов.

Я не хочу никого пугать тем, что завтра вы можете проснуться в другой стране. Это произойдёт лишь в том случае, если победит Ксюша Собчак. И то вряд ли что-то кардинально изменится, девушка с перепуга от случившегося во всём будет спрашивать совета у того, кто наиболее искушен в управлении государством. То есть, у своего дяди Володи (Путина), которому она в детстве (по её же словам) все коленки отсидела.

А уж если победит Павел Грудинин, то тем более, об этом очень внятно и дословно говорит его сегодняшняя раскрутка. При всей несуразности выработанной политтехнологами из совхоза имени Ленина стратегией – галахического еврея в телевизоре представляет дремучий антисемит Максим Шевченко.  Но если Грудинин действительно ваш кандидат, то это главный повод к участию в выборах. Ибо выполнение конституционного долга в любой демократической стране приравнивается к САМОУВАЖЕНИЮ.

Да и просто интересно. Вам, например, нравится один из кандидатов, ранее не заявлявшихся на выборах такого уровня. Вы же явно будете смотреть его телевизионные дебаты, следить за публикациями в СМИ, интересоваться предвыборной программой. И после всего вместе с ним пройденного… неужели не интересно будет принять участие в последнем шаге? Даже без особых надежд на победу.

Наверное, многие обижаются, когда их страна становится посмешищем в глазах всего мира, тем более, развитого западного. Хороший повод для таких издевок – низкая явка на главных выборах. Мол, как есть дикари эти россияне, крепостные, которым наплевать на то, какой барин ими управляет. Вы хотите что-то подобное услышать в свой адрес? Очень обидно…

Это, не говоря уже о том, что вашим неиспользованным бюллетенем могут воспользоваться фальсификаторы. Причем сейчас бесполезно гадать, интересы какого кандидата они могут представлять. Есть данные видеонаблюдения, что на выборах в некоторых регионах РФ бюллетени таких вот «молчунов» закидывались в избирательные урны пачками. Если вас действительно тошнит от всех лиц, что предлагают к выбору (как я это понимаю!), то все равно придите и на своем бюллетени напишите отсутствующий в нем пункт – «против всех». И это с вашей стороны не вредительство, а выражение ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ.

И еще одна важная для меня мотивация. Этажом выше живет крайне неприятный тип. Типичный кляузник советского образца, со сверлящим взглядом и вечным недовольством на лице, никогда не здоровается при встрече. Спинным мозгом чувствую – этот обязательно пойдет и проголосует за сталиниста Сурайкина, пока вы будете валяться на диване в собственных либеральных муках. Ну, и как такому типу доверишь выбирать будущее своей страны?!

Те, кто пережил 90-е, вряд ли снова захочет попасть в эпоху глобальных потрясений. Другое дело, ветер перемен… который обязательно подует, но только при активности граждан. Ведь президентские выборы в итоге обязательно повлияют на выборы регионального уровня, вот увидите.

А остальное решать вам…

Леонид Черток

14 март 14:30 | : Горячая тема / Политика

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