А нашим микрофон не достался. Пресс-конференция Владимира Путина архангельским ухом

Сегодня утром один из федеральных телеканалов сделал потрясающую рекламу очередной пресс-конференции президента Путина. Сюжет в новостях заканчивался словами – «после таких эфиров кое-кто из крупных чиновников обязательно лишается работы… а то и оказываются на нарах».
Ох как наш зритель любит такие реалти-шоу, когда на его глазах рушатся чьи-то судьбы. Это потом мы начинаем сочувствовать «бедным арестантикам», такова вековая российская традиция.
Впрочем, в интернете встречаю совсем другие ожидания: - Нас опять призовут осознать и проникнуться, напомнят о нашей несгибаемости и непобедимости, когда мы вместе и сплочены как никогда. Тогда нам все нипочем и море по колено, и мы преодолеем с честью и победа будет за нами. Потому что сила в правде, а на чьей стороне правда, и сомневаться не приходится. Правда в телевизоре. А тем немногим отщепенцам, которые клевещут и разоблачают на деньги Госдепа, мы потребуем, чтобы назначили дополнительные уколы... Понятно – это враги пишут, та самая «пятая колонна», нацпредатели. Или патриотов так перемкнуло?
Спросил себя – что ты, Леонид Черток из Архангельска, хочешь услышать от главы своего государства. Правду? Так она, изменщица, у каждого своя. Откровения? Кто я такой, чтобы первое лицо государства распахивало передо мной свою душу? А, вот, понял – хочу услышать то, что касается лично меня, моей семьи, моего круга. Потому что надоело из года в год слышать про космические корабли, бороздящие просторы Большого театра.
Сел смотреть…
Путин к журналистам почти не опоздал. В этот раз обошлось без введения. Что прогрессивно, экономит несколько минут для «гвоздя программы». В зале 1400 журналистов. Опытный песковский взгляд вычленяет – кто предсказуем, а от кого можно ждать вопросиков «сподвывертом». Где-то там находятся наши из КРАО, они относятся к первой категории.
Начали с родной экономики. Вот вам и ответ предсказателям – никаких Госдепов, никакой несгибаемости. Впрочем… иносказательно из президентских уст прозвучало – нас не согнули санкциями. Экономический спад копеечный – 0.5-0.7-1 % в год А по некоторым позициям даже рост, например, по грузовикам. А я бы лично (для меня же прессуха, я так решил) рад был услышать, что прорыв по легковым автомобилям, что «Лада» наконец конкурирует с «Хёндай». С другой стороны, если востребованы грузовики, значит, есть, чего возить. Лишь бы не боеприпасы, как уже было истории нашей страны, причём недавней.
Дальше последовало признание, что у нас не всё получилось заместить из импорта… авокадо не растёт, хоть ты тресни (я до него большой охотник). Соответственно, стоит завязывать с санкциями, от них ухудшается комфортность жизни населения, то, о чём должна думать власть три раза в день – за завтраком, обедом и ужином. «Мажу маслом бутерброд, сразу мысль – а как народ?», так, кажется. Но в общем и целом у нас всё здорово, даже реальная зарплата растёт в реальном секторе производства у реальных пацанов. А то, что в Архангельской области бюджет урезан по (вам по пояс будет), так это ещё до прессухи было. Куда спешили, господа областные депутаты?
Далее поток вопросов, не имеющий к Леониду Чертоку никакого отношения. «Таки пошто мне ваша Украина?», - говорила когда-то моя еврейская бабушка Лиза, родившаяся в ХIХ веке на её территории, но искренне считавшая себя интернационалисткой.
Вот ухо зацепило фамилию Улюкаев. Не то, чтобы родственник, но я о нём писал. Да и вопрос хитрО сформулирован – за что вы, Владимир Владимирович, дали арестовать домашнему варианту своего министра? То есть, не в тюрьму, но от должности отстранили? подозрительно. Ведь не чужой вам человек, неужели кому-то пост МЭРа так понадобился. Возможно, мне показалось, но Путин в тот момент напрягся – «я с ним лично не разговаривал, но считаю, что материалов для уголовки предостаточно». Ох, что-то подсказывает мне, что Улюкаев вляпался, ему только что при нас срок навесили. Может и небольшой, но лучше жевать попкорн таким защитничкам. Хотя могу и ошибаться…
Опять ничего не значащее для меня бла-бла-бла. С редкими, но яркими вкраплениями. «Майские указы» тормозятся, потому что денег на них нет?». «Когда я их подписал в 2012-м году…». Матка боска, уже четыре с половиной года прошло, а они всё «майские»! Пора переименовывать в «пятилетние»…
Речь заходит о Крыме, нашем всём. Уже и крымчанин говорит – люди по-разному оценивают переходный период от Украины к России, типа, не оправдали ожиданий (или до фига наобещали при том курсе рубля и стоимости барреля). Тема не самая приятная и президент плавно съезжает на обсуждение названия моста. Однако останавливается на вопросе, что стоит развивать на полуострове-курорте. Оба-на, туризм только четвёртый в списке, зато на втором химическая промышленность. И чем же скоро будет пахнуть Коктебель? А под конец оговорочка по Фрейду – «есть регионы, где доходы ещё ниже». Вам, крымчане, есть, куда падать (это я уже от себя).
Ещё пролистали. Микрофон попадает к американскому корру – «Господин президент, вас обвиняют в помощи кандидату Трампу…». «Что за ерунда, просто только мы в него верили… и никто, кроме нас». Вот вам и новые политтехнологии…
Не знаю, как кому, а мне показалось, что Путин специально микшировал вопросы на внешнеполитические темы. «Мы, если и втянемся в гонку вооружения, то соразмерно доходам»… а не так, чтобы потерять страну, как уже случилось однажды (отсебятина автора). «То, о чём я говорю с другими президентами, не ваше дело, тайна уйдёт вместе со мной». «Курдов мне, конечно, жалко… но пусть с вами Ирак разбирается». «Куда мы без татар»… пардон, это внутреннее.
А вот совсем моё – «Что ждёт пенсионеров в 2017-м?». Из потока витиеватого красноречия я понял, что точно нам, старикам, будет по 5000 единовременно. Причём это больше, чем получили бы за весь год по индексации. Меньше ста долларов… это же какие пенсии у нас?! Впрочем, соглашусь, что раньше было ещё хуже, вообще всеобщая уравненная бедность, у кого аккуратная, а у кого расхристанная. Если что, я советское время имею в виде.
Хорошая новость, дифференцированного налога на доходы с физических лиц не будет. Из объяснений следует, что Путин просто не верит в честность – «всё равно обойдут и спрячут, бюджет больше потеряет». Для нашей семьи это актуально – старший сын недавно твёрдо решил стать миллиардером. Я посчитал, сколько будет 13 % от «арбуза»… всё равно жалко.
А вот и о младшем – над Россией нависла угроза ювенальной юстиции, отец за шлепок по попе может получить до двух лет общего. Президент поморщился - детей нужно воспитывать другими методами, так и до истязаний недалеко, а вообще, нужно в каждом случае проверять, что внутри семьи. С одной стороны, согласен, не нужна нам никакая ювенальная, нужна просто работающая юстиция. С другой стороны, как глубоко будут совать нос в дела моей семьи… могу и оторвать.
Опытный журналист «КП» задал «почти провокационный» вопрос по поводу назначения губернаторов из ближнего круга президентских телохранителей. Путин иронично подмигнул (или непроизвольно глаз дёрнулся) – трое на 85 регионов разве много? К тому же сами жители просят обновить им элиты варягами… и почему-то назвал Коми и Кировскую область, где обновление пришло через посадки. По-моему, это как раз тот момент, когда дёрнутся глаза должны были сразу у 80 губернаторов.
Потом я отвлёкся… шёл четвёртый час нашей беседы с Путиным… и ухватил на самой концовке президентскую фразу – «мне деятели культуры жалуются, что их журналисты терроризируют… детей хватают». Кто понял, о ком конкретно речь, расшифруйте.
И тут микрофон попал к Андрею Колесникову («Коммерсант»). Своему человеку в президентской семье, написавшего такие книги о Путине, которые пишут только друзья. Либералу, которому позволено больше любого патриота-государственника.
Андрей (с хитринкой): Вопрос провокационный – почему вы станете президентом в 2018 году, и сразу же – почему вы не станете президентом в 2018-м?
Президент (благосклонно, почти с любовью): Ответ будет стандартным…
И тут я выключил звук у телевизора. Мне сразу стало неинтересно. Тринадцатый раз одно и тоже шоу со знакомым текстом и стареющей (взрослеющей) на глазах массовкой. И с тем же главным героем, хотя на него вполне хватило бы и двух сезонов. Вот он смысл сменяемости власти – чтобы скучно не было, и зритель не зевал (как в прямом, так и в переносном смысле).
P.S. А нашим журналистам из области микрофона опять не досталось – не заметили. В следующий раз нужно Древарха Просветлённого послать. Как есть, с зелёнкой на лбу и в рубище. Его-то с любой точки видно…
Леонид Черток