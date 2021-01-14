От директора до слесаря. Лучшие вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Руководитель-специалист по организации производства - фермы КРС в Архангельске - https://bit.ly/30VJ3g5 (от 150 000 руб. на руки)
Главный бухгалтер - https://bit.ly/3r0cHvg (от 132 800 руб. до вычета НДФЛ)
Сварщик (НАКС НГДО п.6) - https://bit.ly/2Nygdzm (от 125 000 руб. на руки)
Слесарь КМС - https://bit.ly/2Nvvpx3 (от 115 000 руб. на руки)
Директор филиала - https://bit.ly/38UWktC (от 110 000 руб. на руки)