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От директора до слесаря. Лучшие вакансии этой недели в Архангельской области

 ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:

 

Руководитель-специалист по организации производства - фермы КРС в Архангельске - https://bit.ly/30VJ3g5 (от 150 000 руб. на руки)

Главный бухгалтер - https://bit.ly/3r0cHvg (от 132 800 руб. до вычета НДФЛ)

Сварщик (НАКС НГДО п.6) - https://bit.ly/2Nygdzm (от 125 000 руб. на руки)

Слесарь КМС - https://bit.ly/2Nvvpx3 (от 115 000 руб. на руки)

Директор филиала - https://bit.ly/38UWktC (от 110 000 руб. на руки)

 

19 март 07:30 | : Экономика

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