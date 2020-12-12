Генерального директора ТГК-2 Пинигину доставят в Архангельск под конвоем

В Москве задержана гендиректор генерирующей компании ТГК-2 Надежда Пинигина. Об этом с ссылкой на собственные источники (других в интернете не нашлось) сообщают наши коллеги по «Вольному делу из ИА «Эхо севера».
Сейчас стоит вопрос об этапировании задержанной в столицу Поморья.
Это та самая компания, что фактически монополизировала энергорынок региона (хотя ее штаб-квартира находится в Ярославле), и то морозила поморов, то драла с них три шкуры за свои услуги.
В анамнезе к задержанию речь идет о преступлениях экономического характера.
Следим за развитием событий…