В Новом году – квартиры от Группы «Аквилон» по минимальной цене!*

До конца января квартиру в одном из жилых комплексов в Архангельске можно купить по цене от 1,89 млн. рублей.
В прошлом году Группой «Аквилон» в столице Поморья и Северодвинске начато строительство пяти новых жилых комплексов общей площадью около 110 тыс. кв. м. Среди них, проекты комплексной застройки микрорайонов «Аквилон REKA» в Соломбале (Архангельск) и «МОРЕПАРК» в городе корабелов.
Земельный банк Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске увеличен до 23 га. В стадии проектирования находится более 330 тыс. кв. м нового жилья. Среди них эко-проект в округе Майская Горка и новый жилой комплекс с детским садом-яслями на пр. Обводный Канал – ул. Поморская в Архангельске. В Северодвинске в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное.
Новые проекты реализуются с учетом всех изменений 214-го федерального закона «Об участии долевом строительстве». Прежде всего, это касается дополнительных гарантий сохранения средств граждан, приобретающих квартиры. Также будут реализованы требования по проектному финансированию, что является дополнительной защитой от рисков для дольщиков.
О новых проектах можно узнать в ходе первой Новогодней экскурсии по новостройкам Группы «Аквилон», которая пройдет 16 января**. В ходе мероприятия специалисты компании расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья. Кроме того, участников экскурсии помимо строящихся объектов, познакомят с новыми жилыми комплексами, которые Группа «Аквилон» планирует возводить в столице Поморья и городе корабелов.
При организации мероприятия будет выполняться комплекс профилактических мер: измерение температуры, использоваться маски и перчатки, соблюдаться социальная дистанция. Записаться на экскурсию можно по телефонам (8182) 65-00-08 в Архангельске и 8(8184) 52-00-00 в Северодвинске. Количество мест ограничено!
*Сроки проведения акции с 28.12.2020 по 31.01.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке ее получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Стоимость от 1,89 млн.руб. рассчитана исходя из площади квартиры 22,64 кв. м при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО «СЗ Парус-М». Многоквартирный жилой дом по ул. Валявкина в Соломбальском округе города Архангельска. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101. Проектная декларация на сайте https://www.akvilon-invest.ru.
**Сроки проведения акции 16.01.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Застройщики ООО СЗ «Соломбаластрой». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. ЖК "NEXT" (1 этап) - (НЕКСТ - следующий (англ.). Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31; Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:102026:10. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф