В Поморье ищут слесаря, мечтающего о Норильске. И другие вакансии этой недели

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Специалист по недвижимости - https://bit.ly/3moOAoL (до 150 000 руб. на руки)
Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5-6 разряды в г. Норильск - https://bit.ly/2ZA6TNZ (от 120 000 руб. до вычета НДФЛ)
Технический директор - https://bit.ly/3bZsKDx (от 110 000 до 140 000 руб. до вычета НДФЛ)
Электросварщик ручной сварки 5, 6 разряда - https://bit.ly/3c0aEkV (от 100 000 до 120 000 руб. до вычета НДФЛ)
Специалист по продаже недвижимости - https://bit.ly/2FAvLhC (от 60 000 до 120 000 руб. на руки)