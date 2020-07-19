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Кадровый рынок России: "летуны" и "консерваторы"

Показатель частоты смены мест работы рекрутеры трактуют с осторожностью, напоминая о распространенности проектной занятости и срочных трудовых договоров. Большинство представителей работодателей уверено, что к «летунам» можно отнести лишь тех, кто меняет место работы раз в год и чаще. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, в каких сферах трудятся самые постоянные сотрудники. В ходе исследования были проанализированы резюме 25000 представителей 50 профессиональных групп.

Самые стабильные сотрудники — квалифицированные рабочие, место работы они меняют в среднем раз в 4,7 года. У микробиологов и аудиторов средний срок службы на одном месте составляет 4,6 года. На третьем месте рейтинга самых постоянных сотрудников — технологи: в среднем 4,5 года в одном компании.

Чаще других же место работы меняют торговые представители (средний срок работы на работодателя составляет 2,7 года), менеджеры по туризму, специалисты по продажам и инженеры ПТО (по 2,6 года), а также менеджеры по рекламе (2,4 года).

За пять лет улучшить позиции в рейтинге самых стабильных сотрудников удалось технологам, инженерам КИПиА, логистам и сметчикам (в среднем срок работы на одном месте вырос на 1,1 года), а также проектировщикам и экономистам (+1 год). 

Программисты сегодня меняют работу в среднем раз в 3,3 года, 5 лет назад разработчики увольнялись из компаний каждые 2,5 года. Системные администраторы работают на одну организацию в среднем на 0,6 года дольше, чем 5 лет назад.

HR-менеджеры и инспекторы отделов кадров также улучшили показатели 5-летней давности в среднем на полгода.

Учителя и медсестры потеряли лидирующие позиции в рейтинге, переместившись на четвертое и шестое места соответственно (4,4 и 4,2 года). Педагоги работают на одном месте в среднем на полгода меньше. У медицинских сестер период работы на одного работодателя сократился в среднем на 0,7 года.

16 сентябрь 08:22 | : Экономика

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