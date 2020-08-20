«ЭкоИнтегратор» налаживает работу в южных районах Архангельской области

Специалисты Регионального оператора по обороту ТКО проехали с инспекцией по югу Поморья.
На повестке дня вопросы обустройства контейнерных площадок, пополнение контейнерного парка и повышение качества обслуживания населения. Совместно с представителями администраций муниципальных образований руководитель обособленных подразделений регионального оператора Сергей Литвинов провел выездные рейды по жилым кварталам Котласа.
Отмечено, что в Котласе стало больше контейнеров - муниципалитет активно устанавливает новые площадки. Все новые "места накопления ТКО" оперативно попадают в маршрутный лист регионального оператора и мусоровозы сразу начинают ее обслуживать. Еще в прошлом году у частных домов появилось 70 контейнерных площадок. В этом - еще 25.
- Контейнерные площадки устанавливают муниципалитеты в соответствии с СанПиНом. Учитывается близость жилых строений, возможности подъездных путей, чтобы было максимально комфортно, а наша задача их своевременно вывозить,- отметил Дмитрий Кувшинов руководитель обособленного подразделения ООО «ЭкоИнтегратор».
Вывоз твердых коммунальных отходов производится в соответствии с графиками. Город обслуживают 10 единиц техники. В июле в Котлас пришел и новый мусоровоз транспортного оператора, который сегодня обслуживает дворы котлошан. Мусоровозы работают исправно и поэтому количество жалоб населения заметно сократилось. А для повышения качества обслуживания населения, специалисты абонентских отделов регионального оператора проходят обучение.
- Обучение сотрудники абонентских отделов проходят во всех районах Архангельской области, где уже открыты обособленные подразделения ООО «ЭкоИнтегратор». Очень важно, чтобы специалисты умели работать с населением, отвечать на интересующие вопросы о реформировании системы обращения с ТКО в регионе. Жителей часто интересуют вопросы по начислениям и перерасчетам. Сейчас организуем дополнительный прием физлиц, регулярно проводим встречи с главами МО, – рассказал Сергей Литвинов руководитель отдела обособленных подразделений ООО «Экоинтегратор»
В скором будущем в Котлас будет направлен современный ломовоз для вывоза крупногабаритных отходов. Сейчас в южных районах помогает справляться с возросшим объемом КГО дежурный мусоровоз с гидроманипулятором.