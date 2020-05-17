Лучше, чем арбуз. Почему в Архангельской области не выращивают коноплю?!

Директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев обратил внимание на очередной огрех руководителей регионального агропрома – они совсем не обращают внимание на такой полезный и экономически выгодный продукт растениеводства как… КОНОПЛЯ.
- Интересная новация от наших антагонистов из Астраханской области.
На прошлой неделе министр сельского хозяйства этого региона заявил, что они в будущем году заложат конопляные плантации!
Почему аграрный регион, в котором итак нет свободных земель, вдруг решил сменить профиль? Оказывается, всё дело в доходности - ведь один гектар конопляной плантации технических сортов даёт доходов до 500 тыс. рублей! Понятно, что тут сравниться не могут ни арбузы, ни что другое.
Но самое интересное ещё и в том, что техническая конопля прекрасно используется в севообороте в качестве предшественника, например, картофелю.
Дело всё в том, что конопляная промышленность, долгое время бывшая в прозябании, сегодня на подъёме. Учёные давно выяснили, что там, где растёт техническая конопля, её наркотические родственники расти не могут! Сегодня собираются вводить эту культуру в оборот практически все регионы и европейской части России и даже Сибири. Очень уж она востребована и при этом неприхотлива. По официальным данным, количество посевов конопли в России ежегодно удваивается!
Надо знать, что конопля в Архангельской области раньше тоже выращивалась в огромных количествах. Ведь её сеяли в каждом крестьянском дворе - из неё делали одежду, делали масло, делали верёвки и бумагу.
Вообще один из основных экспортных материалов России во все времена были продукты из конопли - канаты, паруса и пр. Сейчас из неё делают ещё больше всего. Достаточно сказать, что армия Китая одежду для своих бойцов делает только конопляную - доказаны её антисептические и ранозаживляющие свойства и крепость материала. В производстве пороха она вытесняет хлопок.
Для Архангельской области с её огромнейшим количеством заброшенных полей выращивание технической конопли могло бы стать возможностью резко стартануть в сельском хозяйстве. У нас ведь не нужно, как в других регионах - забирать землю у других культур. К тому же у нас имеется ещё один возможный массовый покупатель этого сырья!
Дело всё в том, что конопля гораздо выгоднее, чем лес для производства целлюлозы. Если бы один из наших ЦБК перешёл на производство из неё, то его прибыль резко бы выросла по сравнению с работающим на древесном сырье заводе. Таким образом, возделывая коноплю, можно ещё и леса сохранить, они ведь окажутся не нужными крупному бизнесу!!!
Что требуется для этого бизнеса? Конечно же, специальная техника для посадки и уборки. К сожалению, сегодня такую технику в России не производят - сказался длительный запрет на выращивание этой культуры. Но, по заявлениям специалистов, для неё можно использовать и технику для льна. Обе эти культуры очень схожи, поэтому и техника схожая.
Лён, кстати, исторически возделывался во всех южных районах Архангельской области. А в Вологодской области давно реализуется специальная программа по возрождению льноводства, и успехи впечатляют!
Резюме. В Архангельской области сегодня нужно делать ставку на развитие тех отраслей, которые могут быстро дать хороший доход. Одна из таких - выращивание технической конопли. Необходимо сегодня уже подбирать для неё землю и искать фермеров, которые возьмутся за новый проект. Через год-другой будет поздно - другие регионы поделят весь рынок между собой. А там, глядишь, и ЦБК перейдут с леса на коноплю при производстве целлюлозы и бумаги.