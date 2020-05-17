Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Лучше, чем арбуз. Почему в Архангельской области не выращивают коноплю?!

Директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев обратил внимание на очередной огрех руководителей регионального агропрома – они совсем не обращают внимание на такой полезный и экономически выгодный продукт растениеводства как… КОНОПЛЯ.

- Интересная новация от наших антагонистов из Астраханской области.

На прошлой неделе министр сельского хозяйства этого региона заявил, что они в будущем году заложат конопляные плантации!

Почему аграрный регион, в котором итак нет свободных земель, вдруг решил сменить профиль? Оказывается, всё дело в доходности - ведь один гектар конопляной плантации технических сортов даёт доходов до 500 тыс. рублей! Понятно, что тут сравниться не могут ни арбузы, ни что другое.

Но самое интересное ещё и в том, что техническая конопля прекрасно используется в севообороте в качестве предшественника, например, картофелю.

Дело всё в том, что конопляная промышленность, долгое время бывшая в прозябании, сегодня на подъёме. Учёные давно выяснили, что там, где растёт техническая конопля, её наркотические родственники расти не могут! Сегодня собираются вводить эту культуру в оборот практически все регионы и европейской части России и даже Сибири. Очень уж она востребована и при этом неприхотлива. По официальным данным, количество посевов конопли в России ежегодно удваивается!

Надо знать, что конопля в Архангельской области раньше тоже выращивалась в огромных количествах. Ведь её сеяли в каждом крестьянском дворе - из неё делали одежду, делали масло, делали верёвки и бумагу.

Вообще один из основных экспортных материалов России во все времена были продукты из конопли - канаты, паруса и пр. Сейчас из неё делают ещё больше всего. Достаточно сказать, что армия Китая одежду для своих бойцов делает только конопляную - доказаны её антисептические и ранозаживляющие свойства и крепость материала. В производстве пороха она вытесняет хлопок.

Для Архангельской области с её огромнейшим количеством заброшенных полей выращивание технической конопли могло бы стать возможностью резко стартануть в сельском хозяйстве. У нас ведь не нужно, как в других регионах - забирать землю у других культур. К тому же у нас имеется ещё один возможный массовый покупатель этого сырья!

Дело всё в том, что конопля гораздо выгоднее, чем лес для производства целлюлозы. Если бы один из наших ЦБК перешёл на производство из неё, то его прибыль резко бы выросла по сравнению с работающим на древесном сырье заводе. Таким образом, возделывая коноплю, можно ещё и леса сохранить, они ведь окажутся не нужными крупному бизнесу!!!

Что требуется для этого бизнеса? Конечно же, специальная техника для посадки и уборки. К сожалению, сегодня такую технику в России не производят - сказался длительный запрет на выращивание этой культуры. Но, по заявлениям специалистов, для неё можно использовать и технику для льна. Обе эти культуры очень схожи, поэтому и техника схожая.

Лён, кстати, исторически возделывался во всех южных районах Архангельской области. А в Вологодской области давно реализуется специальная программа по возрождению льноводства, и успехи впечатляют!

Резюме. В Архангельской области сегодня нужно делать ставку на развитие тех отраслей, которые могут быстро дать хороший доход. Одна из таких - выращивание технической конопли. Необходимо сегодня уже подбирать для неё землю и искать фермеров, которые возьмутся за новый проект. Через год-другой будет поздно - другие регионы поделят весь рынок между собой. А там, глядишь, и ЦБК перейдут с леса на коноплю при производстве целлюлозы и бумаги.  

20 август 14:00 | : Экономика

Главные новости


Как Цыбульский, Черток и инвалидная коляска по Архангельску гуляли
Кандидатский минус. Участники губернаторской гонки выходят на старт
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (202)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20