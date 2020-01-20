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Мусор с архангельских островов вывозится на центральный полигон

Региональный оператор начал вывозить отходы с островов на центральный полигон. С 8 июня ТКО с Кего и Бревенника собирают и отправляют в Архангельск.


Через Северную Двину мусоровозы переправляются на барже. На Бревеннике вывоз ТКО осуществляется из 60 контейнеров, на Кего - из 82 контейнеров.


На Бревеннике продолжается и очистка «помойниц». Они стали настоящей проблемой. Годами в «помойницы», предназначенные для жидких отходов, выносили и ТКО. Сейчас большинство из них будут ликвидированы. Завершить все работы подрядчик регионального оператора планирует в течении двух недель.


- Мы перегнали на Бревенник большое количество техники,- рассказал Константин Вебер, директор подрядной организации. - Да и погода стоит благоприятная - дорога на ПВН в хорошем состоянии. В день мы вывозим по 14-15 «помойниц». В поселках установлены контейнеры для мусора. Убедительно просим жителей островов пользоваться ими, а в «помойницы» сливать только жидкие отходы.


На острове уже вывезено около 40 «помойниц». Очищенные демонтируют и засыпают песком. Оставляют лишь те, которые нужны для домов без канализации.


Для сбора ТКО на Бревеннике установлены 60 контейнеров. Такое количество предусмотрено Территориальной схемой по обращению с ТКО в Архангельской области. Сбор отходов осуществляется 5 раз в неделю. Сейчас ведется работа по бетонированию контейнерных площадок.


С 8 июня на острове Кего и Бревеннике вывоз из контейнеров осуществляет единый подрядчик. Отходы также будут направляться на архангельский полигон. Обслуживаются контейнерные площадки на Кего 2 раза в неделю по мере накопления отходов.


09 июнь 16:22 | : Экономика

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