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Спрос на медсестер в Архангельской области вырос на 250%

В преддверии Международного дня медицинской сестры, который ежегодно отмечается 12 мая, аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru решили узнать, как пандемия повлияла на спрос и предложение на рынке труда для медсестер в Архангельской области и других регионах Северо-Запада.

В марте-апреле текущего года В Петербурге было открыто на 39% больше вакансий для медицинских сестер, чем годом ранее. Однако максимальный прирост предложений о работе для специалистов этого профиля был зафиксирован в Псковской (увеличение рынка вакансий в 150 раз), Ленинградской (в 50 раз) и Новгородской областях (в 44 раза), а также в Карелии (в 19 раз), поскольку в этих регионах активно открывались вакантные места с релокацией в разные точки страны. Число вакансий для медсестер в других регионах Северо-Запада за последние два месяца тоже заметно выросло, например, в Коми – на 486%, в Мурманской области – на 314%, в Архангельской – на 250%. Прирост предложений о работе в Калининградской области составил 33%.

Причем, если в Петербурге встречалось обязательное требование к наличию опыта работы у специалистов от одного года и более в каждой второй вакансии, то во всех остальных регионах Северо-Запада более 90% вакансий были доступны медицинским сестрам без профессионального стажа.

С другой стороны, в Северной столице, судя по соотношению резюме и вакансий на hh.ru, в апреле на одно вакантное место приходилось семь кандидатов. В других регионах наблюдается явный дефицит медсестер. В Калининградской области число активных резюме на одну вакансию не превышает 3, в Карелии – 2,4, Ленинградской области – 2, Коми и Новгородской области – 1,9. Однако самая непростая ситуация с поиском медицинского персонала сложилась в Архангельской, Псковской и Мурманской областях, где на одно предложение о работе в среднем приходится всего одно резюме.

Вместе с ростом спроса на медицинских сестер увеличились и предлагаемые заработные платы. Средняя зарплата в вакансиях на hh.ru для специалистов этого профиля в марте-апреле 2019 года в Петербурге равнялась 35 000 рублей, а в текущей ситуации поднялась 38 000 рублей. В других регионах СЗФО среднее предложение оказалось на уровне 30 000 рублей, хотя год назад работодатели из Новгородской и Калининградской областей в среднем готовы были предложить медсестрам 20 000 рублей, из Псковской области – 23 000 рублей, Коми и Архангельской области – 25 000 рублей, а предлагаемый заработок в Карелии и Ленобласти год назад мог составлять 27 500 рублей.

12 май 10:31 | : Экономика

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