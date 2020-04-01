Обследование деревянных домов: Получено 86 заключений – для капремонта пригодны 29 МКД

Фондом капремонта Архангельской области продолжается предремонтное обследование деревянных многоквартирных жилых домов. Его цель – выявление целесообразности проведения капитального ремонта в отношении всех деревянных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы. Обследованию подлежат все конструктивные элементы и инженерные системы здания. По результатам такой экспертизы вырабатывается решение – ремонтировать дом или рекомендовать признать его аварийным.
В 2020 году проведение специализированных обследований запланировано провести в 138 домах – по 86 из них уже есть заключения. Из этого числа в 29 домах будет проводиться капитальный ремонт, 57 – рекомендованы на «аварийку». Об этом сообщила инженер планового отдела Фонда Ирина ЗЕМЦОВСКАЯ.
Дома, по которым эксперты дали однозначное заключение по признанию дома аварийным, исключаются из региональной программы капремонта, а начисления оплаты за капремонт по ним прекращаются. Однако собственник отвечает за свой дом до конца, а, значит, по таким домам возврат средств может быть произведен только после утилизации дома. Существует два варианта: снос осуществляется силами муниципалитета, либо иных организаций, и деньги собственникам возвращаются, либо их накопленные средства могут быть направлены на самостоятельное привлечение подрядчика для сноса здания.
Пока больше всего из обследованных домов, где эксперты дали добро на проведение капремонта, - в Плесецком районе (8) и Котласе (6). В Вельске будет отремонтировано 5 деревянных домов, в Виноградовском районе – 3, в Онежском районе (Онега и с.Порог) – по два, в Архангельске, Котласском (Сольвычегодск), Шенкурском (Шенкурск), Пинежском (с.Пинега) районах – по одному.
В настоящее время объявлены аукционы по 13 домах из краткосрочной программы капремонта на 2021 год.
Отметим, что практика предварительного обследования многоквартирных деревянных домов сложилась в Фонде с 2017 года – и принята из продиктованной жизнью необходимости.
«Первые годы мы начинали выполнение ремонтных мероприятий без специализированной оценки состояния домов. Брали ту информацию, которую предоставили органы местного самоуправления, и на ее основе планировали работы. Но при выходе подрядной организации на объект и вскрытии конструкций выяснялось, что ситуация с домом более плачевная, чем мы изначально предполагали. Приходилось увеличивать финансирование, проводить дополнительные аукционы, потому что объем работ вырастал в разы, - поясняет директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. - Подобный сценарий развивался с большей частью деревянного жилфонда. В связи с этим в 2017 году мы решили самостоятельно проводить оценку текущего состояния домов, чтобы выяснить, подлежат ли они вообще капитальному ремонту. Эти мероприятия мы назвали «экспертное обследование дома». И теперь весь деревянный жилищный фонд, независимо от того, с каким видом работ он входит в программу, мы сначала обследуем. Через открытый аукцион привлекаем экспертную организацию, сотрудники которой описывают состояние конструктивных элементов дома, применяя, в соответствии с ГОСТом, установленные нормы. Серьезное отхождение от этих норм и является основанием для отказа от ремонта дома».
При этом важно понимать, что Фонд капремонта не признает дом аварийным – это функции межведомственных комиссий органов местного самоуправления.