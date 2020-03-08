В Архангельске устанавливаот новые евроконтейнеры

Региональный оператор «ЭкоИнтегратор» получил первую партию евроконтейнеров. 220 штук уже поступили на склад. Их будут устанавливать на окраинах города, там где наиболее остро ощущается нехватка контейнерного парка. Сейчас формируется база адресов.
Пластиковые контейнеры для твердых коммунальных отходов очень удобны и практичны в работе, так как укомплектованы крышками и колесами. Обрабатывать их будут мусоровозы с задней загрузкой. Благодаря этой технологии ТКО не просыпаются при обработке бака и позволяет сохранять чистоту на контейнерных площадках.
Кроме того, пластик — весьма универсальный и прочный материал, что гарантирует длительный срок эксплуатации. На протяжении нескольких лет они не изменят внешнего вида, как, например, металлические, подверженные коррозии. Простейшие механические воздействия, атмосферные явления и даже химическая среда не опасны для этих контейнеров.
Региональный оператор по обращению с ТКО «ЭкоИнтегратор» планирует начать масштабное обновление контейнерного парка по всем округам Архангельска. Уже заказаны еще 1200 пластиковых контейнеров.
- Данная программа пока рассчитана на областной центр, в перспективе контейнерный парк будет обновляться и в других городах региона. - пояснил Евгений Чечерин, заместитель генерального директора по производству ООО «ЭкоИнтегратор». – Все эти контейнеры мы установим там, где контейнерный парк в очень плохом состоянии. В Архангельске начали работу современные мусоровозы с задней загрузкой, и технология задней выгрузки позволит оперативно обрабатывать установленные нами евроконтейнеры, а главное исключит просыпание мусора. Это в свою очередь поможет поддерживать чистоту во дворах.
Установку первой партии евроконтейнеров региональный оператор ООО «ЭкоИнтегратор» планирует начать уже на этой неделе.